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История Венеры Милосской

История Венеры Милосской

Автор:
06 декабря 2022 18:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   искусство   история   факты   франция   
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Те, кто занимается изучением античного искусства ведут долгие споры о том, что же могла держать в руках одна из самых известных мировых скульптур. Самые популярные версии - зеркало и веретено.
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Известны точно три вещи: задолго до Йоргаса, во времена Древней Греции, на месте находки находился стадион. Именно там жители античного Милоса состязались в беге, метании, прыжках. Разумеется под пристальным взором богов, так что нет ничего удивительного, что там стояли статуи богов-олимпийцев.
О находке узнал морской офицер Оливье Вутье, который сделал эскиз скульптуры и отправил его во французское консульство в Константинополе и предложил дипломатам купить у Йоргаса Афродиту.
Вутье, Йоргас и французские дипломаты вряд ли догадывались, что нашли мировой шедевр, который в будущем будет волновать художников, журналистов, искусствоведов, историков. А вот для тех, кто нашёл её - это была просто потрепанная временем статуя. Дипломаты сначала не хотели её покупать, но Вутье смог уговорить их и доставил статую во Францию.

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Метки: Прошлое   интересное   искусство   история   факты   франция   
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Вася 19 минут назад
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Echo Полчаса назад
Дефицит толкала, с руками оторвали
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