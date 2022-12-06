История Венеры Милосской

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Те, кто занимается изучением античного искусства ведут долгие споры о том, что же могла держать в руках одна из самых известных мировых скульптур. Самые популярные версии - зеркало и веретено.
19 век, особенно его начало, - это пик интереса к археологии, науке и к античному искусству. И вот, 8 апреля 1820 года, один греческий крестьянин по имени Йоргас трудился на острове Милос и вот, заступ, ударился о камень, который оказался статуей Афродиты.
Скульптура была разбита на две части и её извлекали из земли почти месяц. Сначала вытащили торс без рук, а потом нижнюю часть с обшарпанными, но целыми ногами. Руки её искали в будущем часто, но в момент находки скорее всего их даже и не искали. Вообще об истории находки известно очень мало, а рассказ о ней опубликовали только в 70-е годы 19 века, то есть через 50 лет.
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Известны точно три вещи: задолго до Йоргаса, во времена Древней Греции, на месте находки находился стадион. Именно там жители античного Милоса состязались в беге, метании, прыжках. Разумеется под пристальным взором богов, так что нет ничего удивительного, что там стояли статуи богов-олимпийцев.
О находке узнал морской офицер Оливье Вутье, который сделал эскиз скульптуры и отправил его во французское консульство в Константинополе и предложил дипломатам купить у Йоргаса Афродиту.
Вутье, Йоргас и французские дипломаты вряд ли догадывались, что нашли мировой шедевр, который в будущем будет волновать художников, журналистов, искусствоведов, историков. А вот для тех, кто нашёл её - это была просто потрепанная временем статуя. Дипломаты сначала не хотели её покупать, но Вутье смог уговорить их и доставил статую во Францию.
О находке узнал морской офицер Оливье Вутье, который сделал эскиз скульптуры и отправил его во французское консульство в Константинополе и предложил дипломатам купить у Йоргаса Афродиту.
Вутье, Йоргас и французские дипломаты вряд ли догадывались, что нашли мировой шедевр, который в будущем будет волновать художников, журналистов, искусствоведов, историков. А вот для тех, кто нашёл её - это была просто потрепанная временем статуя. Дипломаты сначала не хотели её покупать, но Вутье смог уговорить их и доставил статую во Францию.
Богиню любви и красоты привезли в Париж, где преподнесли в дар королю Людовику XVIII. Он подарок, естественно принял и даже не взглянув на него - передал скульптуру в музей Лувра. Интересно, что ваял статую явно древнегреческий скульптор, но имя за ней закрепилось римское - Венера.
Мировая популярность Венеры - это многолетний и продуманный пиар. В 20-е годы 19 века Венера Милосская стала во всём Лувре чуть ли не единственной древнегреческой скульптурой.
История такая: Наполеон, будучи большим поклонников древностей, охотно привозил во Францию объекты искусства, что имели отношение к Риму, Греции и Египту. Но эти шедевры были, разумеется, не куплены, а захвачены на войнах.
После того, как Наполеона окончательно разгромили, прежние владельцы потребовали вернуть всё, что полководец награбил. Ну или как он это называл - военные трофеи.
Произведения искусства отправились в Ватикан, Дрезден, Лондон, Петербург. Во Франции остались в основном древнеримские статуи, что нашли археологи в южных провинциях.
Так что, прибытие древнегреческого шедевра в Лувр, было как никогда кстати.
История такая: Наполеон, будучи большим поклонников древностей, охотно привозил во Францию объекты искусства, что имели отношение к Риму, Греции и Египту. Но эти шедевры были, разумеется, не куплены, а захвачены на войнах.
После того, как Наполеона окончательно разгромили, прежние владельцы потребовали вернуть всё, что полководец награбил. Ну или как он это называл - военные трофеи.
Произведения искусства отправились в Ватикан, Дрезден, Лондон, Петербург. Во Франции остались в основном древнеримские статуи, что нашли археологи в южных провинциях.
Так что, прибытие древнегреческого шедевра в Лувр, было как никогда кстати.
Французские искусствоведы объявили Венеру шедевром, а их слова тут же подхватила пресса. Её возвели буквально в бриллиант коллекции Лувра и даже Ника Самофракийская не смогла её сместить, прибыв в Париж в 1863 году.
Отсутствие рук придавало статуе некий шарм, но их всё равно не раз пытались найти. Три археологические экспедиции отправлялись на Милос, чтобы отыскать руки богини. Несколько десятков раз звучали заявления, что они найдены, но экспертиза раз за разом не подтверждала подлинность мраморных конечностей. В середине 80-х 19 века Лувр даже предложил Родену изготовить для Венеры руки, но тот отверг это предложение.
Отсутствие рук придавало статуе некий шарм, но их всё равно не раз пытались найти. Три археологические экспедиции отправлялись на Милос, чтобы отыскать руки богини. Несколько десятков раз звучали заявления, что они найдены, но экспертиза раз за разом не подтверждала подлинность мраморных конечностей. В середине 80-х 19 века Лувр даже предложил Родену изготовить для Венеры руки, но тот отверг это предложение.
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