История Венеры Милосской

Известны точно три вещи: задолго до Йоргаса, во времена Древней Греции, на месте находки находился стадион. Именно там жители античного Милоса состязались в беге, метании, прыжках. Разумеется под пристальным взором богов, так что нет ничего удивительного, что там стояли статуи богов-олимпийцев.

О находке узнал морской офицер Оливье Вутье, который сделал эскиз скульптуры и отправил его во французское консульство в Константинополе и предложил дипломатам купить у Йоргаса Афродиту.

Вутье, Йоргас и французские дипломаты вряд ли догадывались, что нашли мировой шедевр, который в будущем будет волновать художников, журналистов, искусствоведов, историков. А вот для тех, кто нашёл её - это была просто потрепанная временем статуя. Дипломаты сначала не хотели её покупать, но Вутье смог уговорить их и доставил статую во Францию.