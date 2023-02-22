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Эту весёлую мелодию с весьма странным названием слышал любой

Эту весёлую мелодию с весьма странным названием слышал любой

Автор:
22 февраля 2023 16:58
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   популярная музыка   
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"Tico-Tico no fubá" переводится с португальского как "Рыжегрудый воробей в кукурузной муке". Странно? Более чем. Но в мире её знают больше под названием "Тико-тико".

Песне уже больше ста лет и её по-прежнему узнают с первых нот.
Португальский эмигрант Зекинья де Абреу перебрался в Бразилию и в 1917 году написал "Тико-тико". А мелодию назвали в честь воробьишки, который водится в Южной и Центральной Америке, который официально называется "рыжегрудая зонотрихия".


Но вот известной в мире она стала позже. Её исполнила Этель Смит в аранжировке для театрального органа, взятое из фильма 1944 года, разлетелось по миру на пластинках. Тираж был более двух млн копий.


В 1947 году певица и актриса Кармен Миранда исполнила эту песню перед Граучо Марксом в "Копакабане" и это был фурор. Артистично, красиво и в экзотической шляпке из цветов и фруктов.


"Тико-тико" - это мелодия в жанре шоро, которая предлагает забыться от всяческих неудач стремительным темпом, юмором и хорошей мелодией. Да, воробей угодил в кукурузную муку, но не стоит грустить.

Мелодия хорошо поддаётся аранжировкам, музыканту просто нужно технично сыграть, уловив нужный ритм.


За "Тико-тико" брались самые разные музыканты.



Песня вечная. Она непростая, но вместе с тем лёгкая, обаятельная и на любом концерте вызывает радостной оживление публики.

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Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   популярная музыка   
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4  комментария
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24k
Андрей 22 минуты назад
А как же старый, пластилиновый мультик, "Брейк" вроде называется!
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28k
Ваня 11 минут назад
что да, то да, легкая светлая мелодия... мое покойному папеньке очень сильно нравилась...
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72k
Доктор Джонс 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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minimalism

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