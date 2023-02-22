Эту весёлую мелодию с весьма странным названием слышал любой

"Tico-Tico no fubá" переводится с португальского как "Рыжегрудый воробей в кукурузной муке". Странно? Более чем. Но в мире её знают больше под названием "Тико-тико".
Песне уже больше ста лет и её по-прежнему узнают с первых нот.
Португальский эмигрант Зекинья де Абреу перебрался в Бразилию и в 1917 году написал "Тико-тико". А мелодию назвали в честь воробьишки, который водится в Южной и Центральной Америке, который официально называется "рыжегрудая зонотрихия".
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Но вот известной в мире она стала позже. Её исполнила Этель Смит в аранжировке для театрального органа, взятое из фильма 1944 года, разлетелось по миру на пластинках. Тираж был более двух млн копий.
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В 1947 году певица и актриса Кармен Миранда исполнила эту песню перед Граучо Марксом в "Копакабане" и это был фурор. Артистично, красиво и в экзотической шляпке из цветов и фруктов.
"Тико-тико" - это мелодия в жанре шоро, которая предлагает забыться от всяческих неудач стремительным темпом, юмором и хорошей мелодией. Да, воробей угодил в кукурузную муку, но не стоит грустить.
Мелодия хорошо поддаётся аранжировкам, музыканту просто нужно технично сыграть, уловив нужный ритм.
За "Тико-тико" брались самые разные музыканты.
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Песня вечная. Она непростая, но вместе с тем лёгкая, обаятельная и на любом концерте вызывает радостной оживление публики.
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