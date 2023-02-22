Эту весёлую мелодию с весьма странным названием слышал любой

"Тико-тико" - это мелодия в жанре шоро, которая предлагает забыться от всяческих неудач стремительным темпом, юмором и хорошей мелодией. Да, воробей угодил в кукурузную муку, но не стоит грустить.

Мелодия хорошо поддаётся аранжировкам, музыканту просто нужно технично сыграть, уловив нужный ритм.





За "Тико-тико" брались самые разные музыканты.



