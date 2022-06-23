История Фрины: с неё создавали Афродиту

Гиперид пригласил Фрину встать перед судьями. Когда она вышла, то он сбросил с неё одежды и сказал: "Что это, по вашему, если не благословлено богами?". Судьи увидели идеальную красоту.

Да, в те времена греки были уверены, что совершенное тело не может скрыть несовершенную душу и что красота благословляется богами. Не может быть богохульником тот, чьё тело совершенно.

Сработало! Фрину оправдали и она прожила ещё много лет.

Кстати, а тот новый бог, которого будто бы придумала Фрина оказалось всего-лишь прозвище Диониса. Его признали неоскорбительным.