История Фрины: с неё создавали Афродиту

565
8
Она была афинской гетерой, живущей в 4 веке до н.э. и считалась не только самой первой красавицей, но ещё и одной из самых умных и острых на язык женщин.
Фрина стала моделью для многих великих художников античной Греции, в том числе и Праксител, и Апеллеса. Многие известные скульптуры Древней Греции созданы именно Праксителом.
Афродита Книдская. Вернее её римская копия, так как главная скульптура была утеряна во время пожара в Константинополе в 476 году. Моделью стала именно Фрина - самая красивая девушка того времени. И это позирование чуть не убило модель.
×
Древнегреческие гетеры сейчас воспринимаются как античные проститутки. Но это было не совсем так. Гетерами называли тех женщин, которые вели независимый образ жизни. Большинство из них были довольно-таки образованы, не замужем и сами выбирали себе партнёров.
Многие из них принимали активное участие в общественной жизни, были политиками и ораторами. Собирали кружки по интересам.
Многие из них принимали активное участие в общественной жизни, были политиками и ораторами. Собирали кружки по интересам.
У многих гетер были своего рода спонсоры, но опять же не в современном понимании. Она ничем не обязаны была своему покровителю и занималась сексом только когда сама считала нужным. И в любой момент могла отказать даже просто в дружеских чувствах. Гетер называли "девушками для душевного комфорта".
Фрина
Она вела более фривольную жизнь, меняя богатых поклонников как перчатки.
Фрина считалась просто сумасшедше красивой, современники без устали восторгались её внешностью - идеальной фигуре, точёных чертах лица.
Фрина считалась просто сумасшедше красивой, современники без устали восторгались её внешностью - идеальной фигуре, точёных чертах лица.
Она стала одной из самых богатых женщин Афин. Ну и конечно, кроме поклонников у неё были и завистники, что едва не привело к трагедии.
Скульптора, создававшего статую Афродиты и Фрину вызвали в суд - за оскорбление божества. Не так вы всё это лепили и не в тех обстоятельствах. Помимо этого выяснились свидетельства, что Фрина оскорбительно отзывалась о богах. А ещё ей в вину поставили, что она выдумала нового бога.
Скульптора, создававшего статую Афродиты и Фрину вызвали в суд - за оскорбление божества. Не так вы всё это лепили и не в тех обстоятельствах. Помимо этого выяснились свидетельства, что Фрина оскорбительно отзывалась о богах. А ещё ей в вину поставили, что она выдумала нового бога.
Обвинителем выступил поклонник, которого отвергла Фрина - Евфий. Он насобирал фактов, что Фрина чуть ли не открыла новую религию, чтобы попрать всех богов Олимпа. Фрина некогда встречалась с Евфием, но после ушла от него.
Девушку стали судить за богохульство и если бы её признали виновной, то ей грозила высшая мера наказания.
Девушку стали судить за богохульство и если бы её признали виновной, то ей грозила высшая мера наказания.
Противостояние было серьёзным, что подтверждает уровень спикеров. Обвинительную речь Евфию написал известный оратор и риторик Анаксимен, который обучал этим искусствам Александра Македонского. После речи обвинителя казалось, что у Фрины нет шансов на победу.
Но защита тоже была сильной. Адвокатом девушки был один из её близких друзей, яркий оратор Гиперид. И его линия защиты была гениальна.
Но защита тоже была сильной. Адвокатом девушки был один из её близких друзей, яркий оратор Гиперид. И его линия защиты была гениальна.
Гиперид пригласил Фрину встать перед судьями. Когда она вышла, то он сбросил с неё одежды и сказал: "Что это, по вашему, если не благословлено богами?". Судьи увидели идеальную красоту.
Да, в те времена греки были уверены, что совершенное тело не может скрыть несовершенную душу и что красота благословляется богами. Не может быть богохульником тот, чьё тело совершенно.
Сработало! Фрину оправдали и она прожила ещё много лет.
Кстати, а тот новый бог, которого будто бы придумала Фрина оказалось всего-лишь прозвище Диониса. Его признали неоскорбительным.
Да, в те времена греки были уверены, что совершенное тело не может скрыть несовершенную душу и что красота благословляется богами. Не может быть богохульником тот, чьё тело совершенно.
Сработало! Фрину оправдали и она прожила ещё много лет.
Кстати, а тот новый бог, которого будто бы придумала Фрина оказалось всего-лишь прозвище Диониса. Его признали неоскорбительным.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Фотоистории, которые вселяют веру в будущее
- В Индии мальчик просидел 105 часов в колодце с лягушкой и змеёй
Новости партнёров