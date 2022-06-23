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История Фрины: с неё создавали Афродиту

История Фрины: с неё создавали Афродиту

Автор:
23 июня 2022 15:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   древняя греция   женщины   интересное   искусство   история   суд   
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Она была афинской гетерой, живущей в 4 веке до н.э. и считалась не только самой первой красавицей, но ещё и одной из самых умных и острых на язык женщин.
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Противостояние было серьёзным, что подтверждает уровень спикеров. Обвинительную речь Евфию написал известный оратор и риторик Анаксимен, который обучал этим искусствам Александра Македонского. После речи обвинителя казалось, что у Фрины нет шансов на победу.
Но защита тоже была сильной. Адвокатом девушки был один из её близких друзей, яркий оратор Гиперид. И его линия защиты была гениальна.

Источник:

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Метки: Прошлое   древняя греция   женщины   интересное   искусство   история   суд   
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4  комментария
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2k
Трям 44 минуты назад
Ух ты! Сиськи не замазали квадратиками! Где дежурные моралфаги?
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3k
Babangdida 18 минут назад
Ех, где найти теперь такого адвоката!?... А баба, если вертить скулптору, и вправду прикольная.
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21k
Serg2001 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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minimalism

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