Китайцы изобрели космическое оружие, которое может уничтожать вообще любую цель — суть в радиолокационной борьбе

Кажется, Китай вступает в новую эру. Да, пока весь мир живет в 2023 в условиях, когда речь идет о продолжающихся конфликтах на границе Индии со страной, где в ход идут палки, тот же самый Китай тестирует супероружие, применяющееся из космоса.
Во всяком случае, если верить британскому таблоиду Daily Mail, китайские военные смогли испытать этакую «вундервафлю» — работает она из космоса и может сбивать ракеты. При этом исследования шли довольно долго, хотя официально известно лишь о том, что КНР смогла лишь закончить компьютерное моделирование.
Как пишет таблоид, по сути своей теперь Китай не просто новая сверхдержава — это скорее супер-мега держава, которая может истощить запасы оружия противника, то есть де-факто победить в войне на истощение. Как указывает газета, система сможет не просто сбивать ракеты, но и заодно и устраивать саботажи.
Работает это так: Китай выпускает над вражеской территорией ракету-приманку, из которой в стратосферу выходят три небольших спутника. После этого эти спутники глушат радиолокационные системы противника, а операторы видят на экранах «угрозы». В итоге противник выпускает ракеты ПВО по фальш-целям, а настоящий снаряд летит в заранее поставленную точку. Хитро, изящно и просто.
То есть по сути, КНР создала устройство, которое может убить двух зайцев одним выстрелом: по фальш-целям могут быть выпущены сотни ракет, которые стоят очень дорого и производятся долго, а одна-единственная китайская ракета поражает нужную Пекину цель. При этом как бороться с этим — вообще непонятно.
Хотя ложные атаки, отметим, используются в современных боях частенько. Хотя такая тактика в космосе была раньше невозможна. При этом тактика опасная — она может спровоцировать сверхдержаву применить ядерное оружие, если доктрина государства это позволяет. Остается лишь надеяться, что такая тактика будет применяться лишь при критических условиях.
Источник:
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Сегодня в Ярославле не ржал, когда прибытие и отправление поездов объявляли сначала на русском, а потом на китайском!!!