Китайцы изобрели космическое оружие, которое может уничтожать вообще любую цель — суть в радиолокационной борьбе

Как пишет таблоид, по сути своей теперь Китай не просто новая сверхдержава — это скорее супер-мега держава, которая может истощить запасы оружия противника, то есть де-факто победить в войне на истощение. Как указывает газета, система сможет не просто сбивать ракеты, но и заодно и устраивать саботажи.

Работает это так: Китай выпускает над вражеской территорией ракету-приманку, из которой в стратосферу выходят три небольших спутника. После этого эти спутники глушат радиолокационные системы противника, а операторы видят на экранах «угрозы». В итоге противник выпускает ракеты ПВО по фальш-целям, а настоящий снаряд летит в заранее поставленную точку. Хитро, изящно и просто.