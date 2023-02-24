FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10026 постов • 1387 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Китайцы изобрели космическое оружие, которое может уничтожать вообще любую цель — суть в радиолокационной борьбе

Китайцы изобрели космическое оружие, которое может уничтожать вообще любую цель — суть в радиолокационной борьбе

Автор:
24 февраля 2023 21:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Оружие   интересно   космос   наука   радио   техника   
1913
3

Кажется, Китай вступает в новую эру. Да, пока весь мир живет в 2023 в условиях, когда речь идет о продолжающихся конфликтах на границе Индии со страной, где в ход идут палки, тот же самый Китай тестирует супероружие, применяющееся из космоса.

Во всяком случае, если верить британскому таблоиду Daily Mail, китайские военные смогли испытать этакую «вундервафлю» — работает она из космоса и может сбивать ракеты. При этом исследования шли довольно долго, хотя официально известно лишь о том, что КНР смогла лишь закончить компьютерное моделирование.

×
×

Как пишет таблоид, по сути своей теперь Китай не просто новая сверхдержава — это скорее супер-мега держава, которая может истощить запасы оружия противника, то есть де-факто победить в войне на истощение. Как указывает газета, система сможет не просто сбивать ракеты, но и заодно и устраивать саботажи.


Работает это так: Китай выпускает над вражеской территорией ракету-приманку, из которой в стратосферу выходят три небольших спутника. После этого эти спутники глушат радиолокационные системы противника, а операторы видят на экранах «угрозы». В итоге противник выпускает ракеты ПВО по фальш-целям, а настоящий снаряд летит в заранее поставленную точку. Хитро, изящно и просто.

То есть по сути, КНР создала устройство, которое может убить двух зайцев одним выстрелом: по фальш-целям могут быть выпущены сотни ракет, которые стоят очень дорого и производятся долго, а одна-единственная китайская ракета поражает нужную Пекину цель. При этом как бороться с этим — вообще непонятно.


Хотя ложные атаки, отметим, используются в современных боях частенько. Хотя такая тактика в космосе была раньше невозможна. При этом тактика опасная — она может спровоцировать сверхдержаву применить ядерное оружие, если доктрина государства это позволяет. Остается лишь надеяться, что такая тактика будет применяться лишь при критических условиях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   Оружие   интересно   космос   наука   радио   техника   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Morder 2 часа назад
Зачем мне это знать?....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Anatoly 7 минут назад
Ржал от анекдота про то, что надо было китайский язык учить...
Сегодня в Ярославле не ржал, когда прибытие и отправление поездов объявляли сначала на русском, а потом на китайском!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зайцев 48 минут назад
А нудоль тоже собьёт ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 51 минуту назад
Молодцы китайцы )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Михаил Час назад
дык СССР и США такой фигней маялись, пока не подписали договор о мирном космосе. А моделирование на компьютере это, как у наших сколковцев отчет о проделанной работе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36405



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хлеб для космонавтов: как его пекут, и чем булки и буханки отличаются от магазинных
Хлеб для космонавтов: как его пекут, и чем булки и буханки отличаются от магазинных
"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас
"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас
Набирающие популярность в сообществах
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Настоящая Кошерная Женщина
Настоящая Кошерная Женщина
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото)
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чего только не случилось!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#забавно#история#Приколы#знаменитости#природа#отношения
#интересно#в мире#Прикол#картинки#Китай#США#истории#Россия
#факты#животные#подборка#наука#новости#интересное#кино#фильм
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Наплакал на анализы: в Китае научились ставить диагнозы по "слезам" Наплакал на анализы: в Китае научились ставить диагнозы по "слезам" Необычное изобретение с "алика": робо-рыба, которая "ест" пластик Необычное изобретение с "алика": робо-рыба, которая "ест" пластик НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне Загадки Солнечной системы: чего мы пока не знаем о нашем космическом доме Загадки Солнечной системы: чего мы пока не знаем о нашем космическом доме Китайцы показали роботакси будущего Китайцы показали роботакси будущего

На что жалуетесь?

Вернуться