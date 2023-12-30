Талантливые муравьи, которые шьют себе жилища

Если хочешь жить, то научишься и выживать. И эти крохотные, но очень талантливые создания научились создавать для себя домики очень необычным способом.
Азиатский муравей-портной (лат. Oecophylla smaragdina) или муравей-ткач – обитатель тропиков и субтропиков получил такое название благодаря нестандартному подходу к организации жилища.
Муравьишки всю свою жизнь проводят на деревьях, где обычный муравейник не построить. И насекомые буквально шьют себе домики из листьев, организуя надёжное и безопасное убежище и не нанося при этом вреда самому дереву.
Несколько первооткрывателей – достаточно крупных и физически сильных особей поднимается по стволу, выбирает подходящий лист и сцепляет его по кромке с ближайшим, крепко удерживая жвалами.
Излишки выгрызаются и выбрасываются. После успешного закрепления на место прибывает следующая группа «специалистов», каждый из которых тащит личинку. На этой стадии развития насекомого добрую половину тела формируют прядильные железы. Личинки, выполняющие роль тюбиков с клеем, выпускают тончайшую липкую нить, которая фиксируют края листьев и быстро застывает. Образуя прочный шов.
После этого наступает время двух следующих листьев. Так длится до тех пор, пока не будет сформировано гнездо, напоминающее по виду кочан или бутон.
Несмотря на миролюбивое название, муравьи-ткачи – ребята довольно жёсткие и агрессивные. И без раздумий нападают на любого, кто попытается напасть на гнездо. Колония состоит из нескольких десятков таких рукотворных коконов. Королева одна на все. Живёт она 12 лет, а когда погибает, то гибнет и вся колония.
Особенно крупная колония может включать до 150 гнёзд и занимать площадь до 1,5 тыс. квадратных метров. В таком случае маток будет уже несколько.
Нестандартное место обитания и ремесло позволили в процессе эволюции сформировать такие мощные челюсти, что укус будет ощутим даже для человека, не говоря уже о собратьях-насекомых, для которых атака грозных ткачей означает верную гибель.
Несмотря на смелость и самоуверенность, человеку эти хладнокровные талантливые козявки пока ничего не могут противопоставить. И жители, к примеру, Индии, Австралии и Таиланда спокойно этим пользуются, разнообразя меню блюдами из ткачей.
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