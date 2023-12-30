Талантливые муравьи, которые шьют себе жилища

Несмотря на миролюбивое название, муравьи-ткачи – ребята довольно жёсткие и агрессивные. И без раздумий нападают на любого, кто попытается напасть на гнездо. Колония состоит из нескольких десятков таких рукотворных коконов. Королева одна на все. Живёт она 12 лет, а когда погибает, то гибнет и вся колония.