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18 интересных штуковин, которые были случайно обнаружены в горах

18 интересных штуковин, которые были случайно обнаружены в горах

Автор:
28 февраля 2023 08:39
Метки: веши   горы   интересно   находка   подборка   удивительно   
459
19

Предлагаю вам взглянуть на крутые находки, которые посчастливилось обнаружить некоторым покорителям гор.

Оказывается, даже обычный поход в горы может подарить уйму незабываемых впечатлений. На такой приятный сюрприз могут рассчитывать не только опытные туристы, но и новички, только начинающие свой индивидуальный путь исследователя. И дело тут не только в живописных видах, открывающихся с покорённых вершин, и удивительных существах, которые могут повстречаться на пути.

Иногда холодные скалы скрывают целую уйму потрясающих сокровищ. Нередко они тщательно прячут их между камней и густых деревьев, словно боясь, что чьи-то посторонние глаза увидят их. Это могут быть невероятные артефакты, явления и украшения.


Ископаемый морской ёж, найденный в горах. Ориентировочно нижнемелового-пермского периода

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Заброшенный дом в горах. Наверняка его уже давно облюбовали призраки


В Мексике на вершине горы учёные нашли реликвии, которые возможно принадлежали сапотекам

В 2020 году мексиканские археологи обнаружили на вершине горы в штате Пуэбла две стелы с десятками таинственных изображений. Исследователи предполагают, что эти реликвии принадлежали сапотекам — представителям одной из древнейших цивилизаций Мезоамерики. Сами реликвии находились на высоте 1845 метров над уровнем моря. Предварительный анализ показал, что находкам около 1500 лет.


Кто-то организовал в горах целый мемориал


Нашёл в горах коробчатую черепаху. Теперь мне нужно узнать, как за ней ухаживать


Странная находка в недрах горы


Несколько лет назад во время исследовательской деятельности в глубокой природной пещере мы обнаружили нечто, похожее на колонию моллюсков.


Нашёл заброшенную станцию советской канатной дороги в горах Кавказа


Гигантская кнопка в австрийских горах


Настоящий меч викингов, возраст почти 1000 лет. Найден в норвежских горах


Уникальное явление, встречающееся в горах — арбузный снег

Красный цвет снегу придаёт микроскопическая водоросль, которую называют снежной хламидомонадой. Во время зимы она впадает в спячку, а весной, когда солнце начинает пригревать сильнее, принимается активно размножаться и подниматься на поверхность из толщи снега.


Эту фигурку, вырезанную из дерева, мой друг нашёл в горах


Нашёл в горах старую бутылку из-под пива с мини-экосистемой внутри


Во время похода в горы нашли брошенное горнодобывающее оборудование

Брошенная угольная кастрюля в лесу. Ранее такие штуки использовались для разжигания огня

Использовались в 20-ом веке, особенно во время Второй мировой войны.


Огромное яйцо? Гриб? Нет, это обычная пена, скопившаяся в водовороте

Удивительно, что она смогла принять столь идеальную форму.


Мужчина нашёл внутри камня в горах идеально круглый шар. Возраст породы больше 50 миллионов лет

Странная маска была найдена во время раскопок на пустыре в горах

Немного разобравшись, исследователи выяснили, что им, к сожалению, удалось отыскать, не древний артефакт, а довольно необычную латунную пепельницу.


Думал, что нашёл в горах золото, а это оказался пирит. Тоже неплохая находка

Во времена золотых лихорадок из-за внешней схожести с золотом пирит получил прозвище «золото дураков».

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Метки: веши   горы   интересно   находка   подборка   удивительно   
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3  комментария
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31k
Dobry vojak Svejk 59 минут назад
...Нашёл в горах коробчатую черепаху. Теперь мне нужно узнать, как за ней ухаживать
-
Долбо.б! Отнеси назад. Нашёл, он, клять... Живёт она там ! И сама знает, как за собой ухаживать.
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9k
Juli 14 минут назад
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23k
sssss3 53 минуты назад
И ассоциация у пирита на фото кажись с кварцем, как вроде и положено нормальному золоту. В России, если не ошибусь, "сучьим золотом" его кличут
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