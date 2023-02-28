18 интересных штуковин, которые были случайно обнаружены в горах

Оказывается, даже обычный поход в горы может подарить уйму незабываемых впечатлений. На такой приятный сюрприз могут рассчитывать не только опытные туристы, но и новички, только начинающие свой индивидуальный путь исследователя. И дело тут не только в живописных видах, открывающихся с покорённых вершин, и удивительных существах, которые могут повстречаться на пути.

Иногда холодные скалы скрывают целую уйму потрясающих сокровищ. Нередко они тщательно прячут их между камней и густых деревьев, словно боясь, что чьи-то посторонние глаза увидят их. Это могут быть невероятные артефакты, явления и украшения.

Ископаемый морской ёж, найденный в горах. Ориентировочно нижнемелового-пермского периода