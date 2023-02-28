18 интересных штуковин, которые были случайно обнаружены в горах

Предлагаю вам взглянуть на крутые находки, которые посчастливилось обнаружить некоторым покорителям гор.
Оказывается, даже обычный поход в горы может подарить уйму незабываемых впечатлений. На такой приятный сюрприз могут рассчитывать не только опытные туристы, но и новички, только начинающие свой индивидуальный путь исследователя. И дело тут не только в живописных видах, открывающихся с покорённых вершин, и удивительных существах, которые могут повстречаться на пути.
Иногда холодные скалы скрывают целую уйму потрясающих сокровищ. Нередко они тщательно прячут их между камней и густых деревьев, словно боясь, что чьи-то посторонние глаза увидят их. Это могут быть невероятные артефакты, явления и украшения.
Ископаемый морской ёж, найденный в горах. Ориентировочно нижнемелового-пермского периода
Заброшенный дом в горах. Наверняка его уже давно облюбовали призраки
В Мексике на вершине горы учёные нашли реликвии, которые возможно принадлежали сапотекам
В 2020 году мексиканские археологи обнаружили на вершине горы в штате Пуэбла две стелы с десятками таинственных изображений. Исследователи предполагают, что эти реликвии принадлежали сапотекам — представителям одной из древнейших цивилизаций Мезоамерики. Сами реликвии находились на высоте 1845 метров над уровнем моря. Предварительный анализ показал, что находкам около 1500 лет.
Кто-то организовал в горах целый мемориал
Нашёл в горах коробчатую черепаху. Теперь мне нужно узнать, как за ней ухаживать
Странная находка в недрах горы
Несколько лет назад во время исследовательской деятельности в глубокой природной пещере мы обнаружили нечто, похожее на колонию моллюсков.
Нашёл заброшенную станцию советской канатной дороги в горах Кавказа
Гигантская кнопка в австрийских горах
Настоящий меч викингов, возраст почти 1000 лет. Найден в норвежских горах
Уникальное явление, встречающееся в горах — арбузный снег
Красный цвет снегу придаёт микроскопическая водоросль, которую называют снежной хламидомонадой. Во время зимы она впадает в спячку, а весной, когда солнце начинает пригревать сильнее, принимается активно размножаться и подниматься на поверхность из толщи снега.
Эту фигурку, вырезанную из дерева, мой друг нашёл в горах
Нашёл в горах старую бутылку из-под пива с мини-экосистемой внутри
Во время похода в горы нашли брошенное горнодобывающее оборудование
Брошенная угольная кастрюля в лесу. Ранее такие штуки использовались для разжигания огня
Использовались в 20-ом веке, особенно во время Второй мировой войны.
Огромное яйцо? Гриб? Нет, это обычная пена, скопившаяся в водовороте
Удивительно, что она смогла принять столь идеальную форму.
Мужчина нашёл внутри камня в горах идеально круглый шар. Возраст породы больше 50 миллионов лет
Странная маска была найдена во время раскопок на пустыре в горах
Немного разобравшись, исследователи выяснили, что им, к сожалению, удалось отыскать, не древний артефакт, а довольно необычную латунную пепельницу.
Думал, что нашёл в горах золото, а это оказался пирит. Тоже неплохая находка
Во времена золотых лихорадок из-за внешней схожести с золотом пирит получил прозвище «золото дураков».
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Долбо.б! Отнеси назад. Нашёл, он, клять... Живёт она там ! И сама знает, как за собой ухаживать.