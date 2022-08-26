17 раз, когда прогулка по лесу оказалась интереснее, чем поездка в Диснейленд

Каждый человек стремится к увлекательному и запоминающемуся отдыху. Для этого люди посещают музеи, парки развлечений и аттракционы. На самом же деле даже обычная прогулка по лесу может принести массу эмоций, если внимательно присматриваться к окружающей среде.

Купил участок и нашел на нем автомобиль

Вот это да!