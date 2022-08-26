17 раз, когда прогулка по лесу оказалась интереснее, чем поездка в Диснейленд

Самые невероятные и фееричные находки, случайно сделанные людьми прямо в лесной чаще.
Каждый человек стремится к увлекательному и запоминающемуся отдыху. Для этого люди посещают музеи, парки развлечений и аттракционы. На самом же деле даже обычная прогулка по лесу может принести массу эмоций, если внимательно присматриваться к окружающей среде.
Купил участок и нашел на нем автомобиль
Вот это да!
Заброшенный дом в лесу
Он выглядит неплохо, а все входы и окна накрепко заколочены. Видимо, хозяин планирует когда-нибудь еще вернуться сюда.
Забавный Гомер решил слиться с природой
Его и правда теперь трудно заметить.
Старинное пианино
Оно просто стояло на небольшой полянке среди густого леса.
Жутковатая фигура в стиле лэнд-арт
Она наводит немалый страх на прохожих.
Мегаполис для пауков
Авторикша, которую больше не захотели использовать люди, быстро нашла других хозяев, и те придумали ей новое применение.
Как в лесу оказался гигантский якорь?
К сожалению, ответ на этот вопрос мы не узнаем.
Огромная древесная кость
Из таких деревянных наростов можно изготовить много различных поделок.
Кто-то потерял в лесу свой фотоаппарат
Примерно 80 лет назад...
Еще более старая находка
Удивительно, как этот старинный паровоз смог так отлично сохраниться.
Загадочные сферы весом около 30 тонн
Несколько лет назад археолог обнаружил в Боснии гигантские древние сферы. Их таинственное происхождение до сих пор неизвестно. Сам исследователь предполагает, что им свыше десятка тысяч лет, возможно, около 15. Настолько идеальный по форме объект просто не мог быть создан природой, а значит, в его появлении участвовали люди.
Как-то необычно увидеть лодку в лесу
По всей видимости, кто-то сумел «доплыть» на ней только до середины леса в Вашингтоне.
Природа украсила человеческую постройку
В индийских зарослях старую часовню оплело собой дерево, и теперь она часть ствола. Фантастическое зрелище!
Духи леса
Японский художник умело создает из обычных веток настоящие шедевры искусства, которые впечатляют посетителей лесной чащи.
Фольксвагены
Когда-то трендовые авто известной марки мечтали иметь многие автомобилисты, а теперь они доживают свой век на кладбище в Пенсильвании.
Дверь, которую как-то боязно открывать
А вдруг она ведет в другой мир или даже другое измерение.
Забытый старый дом
Возле покинутого дома в глубине зарослей автомобили все еще ждут своего хозяина. А вам когда-нибудь попадались в лесу необычные находки?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он выглядит неплохо, а все входы и окна накрепко заколочены. Видимо, хозяин планирует когда-нибудь еще вернуться сюда.>>
А может хозяин оттуда и не выезжал?