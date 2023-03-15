Примеры того, как истерия становится массовой

Истории известны случаи, когда внезапно на группу людей обрушивалось некое подобие массового гипноза. Народ толпами, а то и городами, начинал верить в какие-то странные вещи, вроде злых духов и марсиан.
Учёные до сих пор бьются над этими загадками: почему же такое происходит. Что это такое? Заболевание? Какой-то жуткий вид гипноза? Вот самые известные случаи массовой истерии.
СМИ частенько становятся причиной распространения истерии. Так и случилось осенью 1944 года.
Две женщины, живущие в Мэттуне (штат Иллинойс), набрали службу спасения и сообщили, что какая-то таинственная фигура обрызгала газом их спальни. После этого у женщин началась тошнота и головокружение. На этом всё, больше никаких данных полиции узнать не удалось. Всё это стало отличным поводом для ажиотажа.
После того как в местной газете появилось сообщение о "газовщике", то в полицию немедленно стали звонить другие, заявлявшие о "газовых атаках", которые случились задолго до случая, описанного в газете. За две недели около тридцати звонков, преимущественно от женщин.
Некий Дональд Джонсон, который занялся исследованием этого феномена, пришёл к выводу, что после выхода статьи люди стали связывать своё ухудшение здоровья с таинственными газовыми атаками.
В 1995 году фермеры Пуэрто-Рико хватались за головы и не знали, что делать: с каждым днём поголовье скота стремительно уменьшалось. Кролики, козы, цыплята лежали на земле с колотыми ранами и "высосанной кровью". Ветеринары не знали как объяснить происходящее.
Таинственное чудовище прозвали "козососом" и сразу же после первых же его преступлений нашлись "очевидцы" преступлений.
Некий полицейский утверждал, что видел гуманоида, рост которого был 120 см. Потом ряд людей стали сообщать о жутком серовато-коричневом существе с маленькой головой, встреченном ими в лесу. Страна впала в панику. Поисковые отряды исследовали местность, а в барах люди спорили, кто же такой этот ужасный козосос - результат неудачного генетического эксперимента или же странное животное, что вырвалось на свободу.
Монструозное существо через короткое время обрело совершенно чёткий портрет: крыса на двух ногах, с огромными выпученными глазами, длинными передними "лапами", украшенными острыми когтями, кенгуриные ноги и по всей спине - шипы.
Скептически настроенные люди пытались убедить перепуганных фермеров, что это обыкновенный хищник. Но козососа так и не поймали и факт его существования доказать не вышло. Постепенно люди перестали так бояться и на фермах восстановилось спокойствие.
На северо-западе США в марте 1954 года стали появляться сообщения о "странных" повреждениях лобовых стёкол машин. Все эти случаи совпали с моментом, когда в Тихом океане испытывали водородную бомбу и это событие шумно описывалось в прессе.
Люди связали появление мелких следов на лобовых стёклах с "ядерным воздействием". Уже к середине апреля в полиции было больше двухсот сообщений о "маленьких оспинках". Были даже сообщения о том, что вся автостоянка "пострадала" от "ядерных испытаний". До бунтов и массовых беспорядков оставалось буквально пара шагов.
Мэр Сиэтла обратился за помощью к президенту Эйзенхауэру в ночь на 15 апреля и количество обезумевших от страха граждан сократилось. А полностью успокоить истерию смогли только после публикации результатов исследования Вашингтонского университета: учёные доказали, что "чёрные оспины" это просто результат сгорания угля.
В 1938 году, накануне Хэллоуина, радио "Коламбия" начала свой вечерний эфир с анонсирования предстоящего радиоспектакля. Потом все по стандарту: прогноз погоды и концерт лёгкой музыки, который прервали сообщением о том, что в сторону нашей планеты движется странное тело. В эфир сыпались просто феерические сообщения: рассказ о том, что с Марса упал метеорит, массовые человеческие жертвы, а вот уже и интервью с очевидцами.
Ожидаемо, что радиослушатели оказались на грани истерики, а уж сообщение о том, что это был и вовсе не метеорит, а настоящий марсианский корабль, чьи обитатели уничтожили всё вокруг "лучами смерти", привело к массовым психозам.
Следующими пошли сообщения о том, что на место приземления корабля стянуты войска и они готовятся к войне с пришельцами. Репортёр красочно описал, как бежит вместе со теми немногими, кто остался, а марсиане, тем временем, палят огнём повсюду, оставляя за собой пепелище из руин и обугленных тел.
Но окончание инсценировки романа Герберта Уэллса "Война миров" уже никто не дослушал: жители восточного побережья Америки и даже части Канады оставили свои дома, беспрерывно звонили в "911", чтобы их спасли от ужасной смерти от рук (лап?) марсиан. Позже подсчитали, что больше миллиона человек стали жертвами этого "розыгрыша".
Радиожурналист Орсон Уэллс, придумавший столь оригинальный способ инсценировки, на следующее утро стал знаменит на всю страну.
Паника обрушилась на остров Борнео в конце 1979 года. Там всё сошлось - и ликвидация школ, и плохая социальная обстановка, и тотальная безработица, а совпало всё это с правительственными работами по строительству моста.
Истеричное состояние населения усилилось тем, что начиная с 17 века реализация аналогичных проектов всегда была сопряжена с поиском жертвы, которую нужно было заложить в основание конструкции. И только при таком условии сооружение будет стоять долго.
Ничего удивительного, что люди, охваченные массовой истерией, начали ассоциировать обычные события жизни только в контексте "поиска жертвы". Вот такое вот противостояние власти и коренного населения.
Странные сообщения стали появляться летом 1899 года в газетах Вашингтона. Всё больше и больше людей стали обращаться в больницы, чтобы их вылечили от "укусов жука".
Массовый психоз был столь велик, что в журнале "Popular Science" пришлось опубликовать мнение авторитетного доктора Л. О. Говарда, что да, в США существует шесть насекомых, укус которых может быть опасен для человека, но встретить практически нереально. Учёный был уверен, что причиной такой массовой истерики был обычный беспричинный страх.
В том же году в "New York Herald" вышла небольшая статья о том, что есть 11 пострадавших, которые накануне обратились в больницы: тела их будто бы опухли от укусов ядовитых насекомых. А некоторые даже смогли изловить "вампиров".
Филадельфийская академия наук опубликовала в СМИ отчёт, где говорилось, что люди подверглись "жестокому" нападению обыкновенных пчёл, бабочек, мух и мирных жучков.
Массовая истерия обрушилась в конце 19 века на некоторые китайские города и длилась она целых три года.
В Нанкине, в 1876 году, появились первые случаи о странных "бумажных людях", которые лишали приличных людей косичек. Стоит упомянуть, что косичка тогда в Китае считалась символом покорности и поддержки навязанного режима маньчжурской династии. Остриженная коса была преступлением, причём настолько серьёзным, что виновный приговаривался к смертной казни. Так что, паника быстро распространилась на Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.
Интересный факт: легенда о "бумажном человечке" была известна ещё со времён династии Вэй (477-517 до н.э.).
Вся эта истерия была только на руку торговцам самого разного вида амулетов. Их начали делать в огромных количествах и уходили они довольно резво.
Источник:
- Тайны Диснейленда
- Художник по костюмам, который обиделся на Монро
- Эти медицинские операции поражают воображение
В то, что гориллы существуют, не верили вплоть до 1902 года, особенно в существование большой горной гориллы.
Европа узнала о панде только в 1916 году. Немецкий зоолог Хьюго Вейголд купил медвежонка и привез его в Европу.
Гигантский кальмар, его первое фото сделали только в 2004 году. До этого учёные отрицали его существование.