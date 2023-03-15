Примеры того, как истерия становится массовой

СМИ частенько становятся причиной распространения истерии. Так и случилось осенью 1944 года.

Две женщины, живущие в Мэттуне (штат Иллинойс), набрали службу спасения и сообщили, что какая-то таинственная фигура обрызгала газом их спальни. После этого у женщин началась тошнота и головокружение. На этом всё, больше никаких данных полиции узнать не удалось. Всё это стало отличным поводом для ажиотажа.

После того как в местной газете появилось сообщение о "газовщике", то в полицию немедленно стали звонить другие, заявлявшие о "газовых атаках", которые случились задолго до случая, описанного в газете. За две недели около тридцати звонков, преимущественно от женщин.

Некий Дональд Джонсон, который занялся исследованием этого феномена, пришёл к выводу, что после выхода статьи люди стали связывать своё ухудшение здоровья с таинственными газовыми атаками.





