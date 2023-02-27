Причудливому британскому "Дому в облаках" исполняется 100 лет

DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)

14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории

Заброшенная база ядерных ракет

Путаное дело: почему в азиатских странах так много проводов на столбах

Из Бирмы в Мьянму: 8 стран мира, сменившие названия в недавнем прошлом

Почему у статуи Октавиана Августа младенец у ног?