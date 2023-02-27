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Причудливому британскому "Дому в облаках" исполняется 100 лет

Причудливому британскому "Дому в облаках" исполняется 100 лет

Автор:
27 февраля 2023 12:42
Сообщество : Путешествия
Метки: 100 лет   в мире   водонапорная башня   дом в облаках   интересно   факты   фото   
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100 лет назад в деревне Торпенесс в Саффолке была представлена новая водонапорная башня, которая была специально разработана для того, чтобы соответствовать деревенской эстетике деревни.

Водонапорная башня была построена в 1923 году для получения воды с близлежащей ветряной мельницы, но деревня имела особую эстетику в стиле Тюдоров, которую местные жители стремились сохранить.

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Водонапорная башня стала ненужной в 1977 году, когда деревня получила доступ к централизованному водоснабжению, а два года спустя резервуар с водой на вершине был демонтирован, чтобы все здание можно было переоборудовать под жилье.

В доме пять спален, есть диван-кровать, если вам нужно дополнительное спальное место, а трех ванных комнат достаточно, чтобы избежать утренних споров о том, кому чистить зубы следующим.

Также в доме есть игровая комната, гостиная, столовая, кухня и смотровая площадка, чтобы вы могли стоять среди облаков (не совсем) и любоваться окрестностями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 100 лет   в мире   водонапорная башня   дом в облаках   интересно   факты   фото   
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