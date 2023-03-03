Что такое чеболь или как семейный бизнес стал экономическим чудом Южной Кореи

Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Lotte и другие: как семейный бизнес спас южнокорейскую экономику.
Бурное развитие Южной Кореи в последние полвека считают настоящим экономическим чудом. Действительно, Сеул сегодня выглядит как город будущего, и если посмотреть на него в 1960-1970 годы, то в нем почти невозможно узнать современный мегаполис.
Однако у этого экономического чуда есть объяснение: и нет, это не нефть, как в случае ОАЭ. Всему причина — семейный бизнес, на который когда-то сделало ставку правительство. Этот бизнес превратился в многомиллиардные чеболи, экономика страны сегодня от них неотделима.
Поддержка от государства — залог роста
Сегодня весь мир знает о таких компаниях как Hyundai, Samsung, LG, Lotte Group. Все эти конгломераты с миллиардным оборотом — чеболи. Так как же появились чеболи и что это вообще за понятие?
После корейской войны, когда страна лежала в разрухе, правительство пришло к выводу, что экономика станет стабильной, если она будет опираться на крупные концерны. Но в 1950-х годах таких компаний попросту не существовало, а создать их было необходимо в кратчайшие сроки. Именно поэтому правительство Кореи решило предоставить особые условия для выдающихся бизнесменов того времени: им дали выгодные займы для развития своего дела. Кроме того, правительство обеспечило компании государственными заказами, снизило для них налоги и предоставило льготы.
Среди таких успешных бизнесменов оказались, к примеру, Ли Бён Чхоль, основавший Samsung, и Чон Чжу-ён, отец Hyundai. К примеру, Samsung сначала торговал сушеной рыбой, рисом и другими товарами. Благодаря поддержке государства эти компании выросли в огромные конгломераты, конечно Samsung и Hyundai не были единственными.
Так что же такое чеболь
Чеболь — это каждый такой конгломерат, на весь мир известно около тридцати чеболей. Большая часть экспорта Южной Кореи, ее фондовый рынок контролируются именно этими корпорациями, также они играют огромную роль в формировании ВВП страны.
При всем этом чеболь — это не просто одна компания, которая занимается каким-то видом бизнеса, например, автомобилестроением. Это целый конгломерат, в котором десятки дочерних предприятий в различных сферах деятельности. Так, Hyundai, основанный в 1947 году, был всего лишь автомастерской. Но к 1990-м годам у корпорации насчитывалось более шестидесяти дочерних предприятий в совершенно различных сферах: они строили дороги, автомобили, электронику, занимались судостроением и торговлей.
Еще одна важнейшая черта чеболя — руководящие должности здесь занимают исключительно родственники и близкие друзья семьи-основателя компании, а власть передается по наследству. К примеру, в том же Hyundai Group после смерти Чон Чжу-ёна в 2000-х произошла реструктуризация, конгломерат распался на несколько крупных корпораций, каждая из которых сильна в определенной сфере. Однако управляют этими корпорациями родственники Чон Чжу-ёна.
Почему чеболи критикуют
Казалось бы, такая финансово-промышленная модель, как чеболь — это идеальный способ поднять экономику. Однако тут есть сложности, которые активно критикуют сами корейцы, также критика периодически появляется и в южнокорейских СМИ. Одно из главных недовольств заключается в том, что крупными компаниями должны управлять талантливые руководители и топ-менеджеры, а не родственники. Некоторых нынешних руководителей считают бездарными и глупыми, уличают их в «синдроме принца и принцессы». К примеру, несколько лет назад молодой руководитель корпорации Daelim Group вызвал волну негодования в СМИ и соцсетях. Ли Хэ Ук потребовал от своего личного водителя снять зеркало заднего вида в автомобиле, чтобы их глаза не встречались.
В таких конгломератах очень строгая корпоративная культура, а продвижение по службе крайне редко происходит исходя из профессиональных качеств и заслуг работников. К тому же чеболи часто становятся героями коррупционных скандалов. Ну а если конгломерат потерпит крах, это скажется на всей экономике страны, так как от чеболей зависит ВВП Южной Кореи.
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