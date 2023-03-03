Что такое чеболь или как семейный бизнес стал экономическим чудом Южной Кореи

Бурное развитие Южной Кореи в последние полвека считают настоящим экономическим чудом. Действительно, Сеул сегодня выглядит как город будущего, и если посмотреть на него в 1960-1970 годы, то в нем почти невозможно узнать современный мегаполис.

Однако у этого экономического чуда есть объяснение: и нет, это не нефть, как в случае ОАЭ. Всему причина — семейный бизнес, на который когда-то сделало ставку правительство. Этот бизнес превратился в многомиллиардные чеболи, экономика страны сегодня от них неотделима.

Поддержка от государства — залог роста

Сегодня весь мир знает о таких компаниях как Hyundai, Samsung, LG, Lotte Group. Все эти конгломераты с миллиардным оборотом — чеболи. Так как же появились чеболи и что это вообще за понятие?