Почему у исландцев нет фамилий и как они без них справляются

Выговорить с первого раза исландское имя — получится не у каждого. С одной стороны, есть, конечно, Бьорк, Снорри и Хейдар, но с другой-то — Оулавюр, Адальхейдюр, Гвюдмюндюр... как вам? Всего же в Исландии около 4000 официально утвержденных имен.
Другие давать нельзя — за этим следит специальный комитет, который также уполномочен вносить в реестр новые варианты. Обязательное условие — они должны гармонично вписываться в исландский язык. При этом фамилий у исландцев нет.
Причина проста
Причина такого казуса известна: долгое время на острове жило так мало людей, что никакой надобности в фамилиях просто не было. Потом времена изменились, а старые традиции остались, и фамилии так и не прижились. Вместо них в обиходе отчества или матронимы (грубо говоря, «отчества по матери»), также для дополнительной идентификации можно использовать двойное отчество — отца и деда, или взять себе еще одно-два имени.
Исландские отчества образуются добавлением к имени родителя окончания “son” для мальчиков и “dottir” для девочек, недавно в ним прибавилось “bur” — для тех, кто не определился с полом. Например: Холлбджорн Олаферсон (Холлбджорн, сын Олафера), Кристджана Хинрикдоуттир (Кристджана, дочь Хинрика), Ладвик Храфнбюр (Ладвик, ребенок Храфна).
Женщины в замужестве остаются при своих отчествах. А если еще есть дети, то для иностранцев это выглядит как полная неразбериха: отец с одной фамилией, мать — с другой, а сын или дочь — с третьей.
Исландцы никогда не обращаются друг к другу по имени-отчеству, даже в деловых коммуникациях они используют только имена. Чем вводят в некоторый конфуз иностранных партнеров и участников встреч на государственном уровне. В самом деле, называть уважаемого представителя исландской стороны просто по имени, например, «Добрый день, Снорри!» — это как-то не того. Поэтому иностранцы усердно добавляют к именам «мистеров» и прочих «госпож».
Источник:
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Я сегодня узнал, что у исландцев нет фамилий. Вообще. Различают по именам, и, если имя совпадает, добавляют имя отца или матери, то есть такое своеобразное отчество.
Но есть страна в Европе, где местные спокойно...