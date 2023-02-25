Почему у исландцев нет фамилий и как они без них справляются

Другие давать нельзя — за этим следит специальный комитет, который также уполномочен вносить в реестр новые варианты. Обязательное условие — они должны гармонично вписываться в исландский язык. При этом фамилий у исландцев нет.

Причина проста

Причина такого казуса известна: долгое время на острове жило так мало людей, что никакой надобности в фамилиях просто не было. Потом времена изменились, а старые традиции остались, и фамилии так и не прижились. Вместо них в обиходе отчества или матронимы (грубо говоря, «отчества по матери»), также для дополнительной идентификации можно использовать двойное отчество — отца и деда, или взять себе еще одно-два имени.