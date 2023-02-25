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Почему у исландцев нет фамилий и как они без них справляются

Почему у исландцев нет фамилий и как они без них справляются

Автор:
25 февраля 2023 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   исландия   люди   факты   фамилия   фото   
514
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Выговорить с первого раза исландское имя — получится не у каждого. С одной стороны, есть, конечно, Бьорк, Снорри и Хейдар, но с другой-то — Оулавюр, Адальхейдюр, Гвюдмюндюр... как вам? Всего же в Исландии около 4000 официально утвержденных имен.


Другие давать нельзя — за этим следит специальный комитет, который также уполномочен вносить в реестр новые варианты. Обязательное условие — они должны гармонично вписываться в исландский язык. При этом фамилий у исландцев нет.


Причина проста

Причина такого казуса известна: долгое время на острове жило так мало людей, что никакой надобности в фамилиях просто не было. Потом времена изменились, а старые традиции остались, и фамилии так и не прижились. Вместо них в обиходе отчества или матронимы (грубо говоря, «отчества по матери»), также для дополнительной идентификации можно использовать двойное отчество — отца и деда, или взять себе еще одно-два имени.

Исландские отчества образуются добавлением к имени родителя окончания “son” для мальчиков и “dottir” для девочек, недавно в ним прибавилось “bur” — для тех, кто не определился с полом. Например: Холлбджорн Олаферсон (Холлбджорн, сын Олафера), Кристджана Хинрикдоуттир (Кристджана, дочь Хинрика), Ладвик Храфнбюр (Ладвик, ребенок Храфна).

Женщины в замужестве остаются при своих отчествах. А если еще есть дети, то для иностранцев это выглядит как полная неразбериха: отец с одной фамилией, мать — с другой, а сын или дочь — с третьей.


Исландцы никогда не обращаются друг к другу по имени-отчеству, даже в деловых коммуникациях они используют только имена. Чем вводят в некоторый конфуз иностранных партнеров и участников встреч на государственном уровне. В самом деле, называть уважаемого представителя исландской стороны просто по имени, например, «Добрый день, Снорри!» — это как-то не того. Поэтому иностранцы усердно добавляют к именам «мистеров» и прочих «госпож».


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Метки: Жизнь   в мире   исландия   люди   факты   фамилия   фото   
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
У исландцев нет фамилий, только имена. Вы знали?
У исландцев нет фамилий, только имена. Вы знали?

Я сегодня узнал, что у исландцев нет фамилий. Вообще. Различают по именам, и, если имя совпадает, добавляют имя отца или матери, то есть такое своеобразное отчество.


Бесфамильные исландцы
Бесфамильные исландцыПрактически во всех странах у человека есть и фамилия, и имя. В разных странах присвоение и употребление отличаются, но фамилии есть всегда.
Но есть страна в Европе, где местные спокойно...
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12k
Павел Бреусов 41 минуту назад
То есть отчество для неопределившихся с "полом" (потолок у них а пол, да ещё и потёкший) можно, а фамилию нельзя? Идиотизм!
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10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
"Боишься змей? Не высыпаешься от комаров? Езжай в Исландию, там нет ни змей, ни комаров! Только там обязательно требуют изучить местный язык. Выучи - и живи, балдей, любуйся вулканами Ёйяфьядлайякюдль, Тунгнафедльсьякюдль, Тиндфьядлайякюдль!"
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126
pitt silver Касьян Пуздой Час назад
Только из за названий вулканов как то передумал
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