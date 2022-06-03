У исландцев нет фамилий, только имена. Вы знали?

Я сегодня узнал, что у исландцев нет фамилий. Вообще. Различают по именам, и, если имя совпадает, добавляют имя отца или матери, то есть такое своеобразное отчество.
Выглядит это так:
Олаф Олафссон, что означает, что это Олаф, сын Олафа
Гудмунда Сигурдоттир, что означает, что это Гудмунда, дочь Сигурда
Бьорк Гунмундоттир, что означает Бьорк, дочка Гудмунды
А теперь самое забавное! Эти три человека могут быть членами одной семьи – мужем, женой и дочкой. Я когда такое узнал, выпал в осадок.
Почему у исландцев нет фамилий? Так сложилось исторически. В Исландии всегда жило мало людей, и фамилии им были не нужны. Когда же исландцев стало больше, традиция жить без фамилии осталась. Так и живут.
Но все же некоторые правила есть. Например, в Исландии есть список из 4000 имен, и выбирать ребенку имя можно только из этого списка. Также ребенок может сам выбрать, какое отчество он будет носить. Бьорк из примера может быть Бьорк Гунмундоттир, или Бьорк Олафдоттер. Мальчики, как правило, выбирают себе отчество отца, а девочки – отчество матери.
А если кто-то не хочет или не может выбрать себе отчество отца или матери, он берет себе приставку “бюр”, что означает “ребенок”.
Но выбор отчества важен только для иностранцев. Они из них делают фамилии, иначе мозги кипят. Сами исландцы всегда называют себя только по именам. Даже в деловых коммуникациях. Или во время официальных встреч. Например, действующего Президента Исландии зовут Гвюдни. Так к нему и обращаются.
Конечно, иностранцы в шоке, и пытаются добавлять во время общения слова “мистер Гвюдни” или “господин Гвюдни”.
А еще интересно, что Президент Исландии может находиться на своём посту столько, сколько сам захочет. То есть настоящие выборы бывают один раз:). А потом уже просто формальные выборы раз в 4 года. Предыдущий Президент отработал 20 лет, потом ушел в отставку. А Гвюдни работает уже 6 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Причем , для полной идентификации иногда не хватает отчества и добавляется еще "дедчество" и "прадедчество". Типа Мохаммед ибн Хасан ибн Хатаб- Мохаммед сын Хасана внук Хатаба. О как.
У самурая нет цели, только путь.
Вы знали?
Есть приложение, где можно проверить степень родства.
Но ведь заезженная информация. Стоит в очередной раз публиковать?