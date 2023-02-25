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Кто первым ввел комендантский час и как с этим связаны колокола и печи в доме

Кто первым ввел комендантский час и как с этим связаны колокола и печи в доме

Автор:
25 февраля 2023 08:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   колокол   комендатский час   печь в доме   факты   фото   
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Комендантский час изначально не был связан с беспорядками и не запрещал выходить на улицу.

Любой дом в средневековой Европе имел открытый очаг, который находился в самом сердце жилища. На нем грели еду, он служил для того, чтобы обогреться после долгого рабочего дня. Зимой без таких очагов выжить было практически невозможно, поэтому огонь в домах горел круглосуточно. Однако у очага была и обратная сторона: он мог стать причиной пожара. Именно поэтому и появилось так называемое правило колокола: после того, как вечером пробьет колокол на местной церкви, необходимо было загасить очаг, чтобы предотвратить возгорание. Время после звонка называли комендантским часом, он не был связан с беспорядками или чрезвычайным положением.

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Считается, что первым человеком, который придумал подавать церковным колоколом сигнал о тушении огня, был Альфред Великий, живший в IX веке. По его задумке очаг не нужно было тушить, а лишь убрать из него горящие поленья и прикрыть пламя старой золой. Таким образом очаг не полностью гас, он мог тлеть в таком состоянии несколько дней, но риск пожара при этом значительно снижался. С утра в тлящие угли можно было снова добавить дрова, и огонь разгорался вновь.

В XI веке в Англию вторгся Вильгельм Завоеватель, и правило колокола для него оказалось удобным. Комендантский час, во время которого запрещено было зажигать огонь, мог сдерживать мятежников и бунтарей.

Не каждый осмеливался выйти на улицу в темное время суток, для этого даже нанимали специальных людей, которые несли фонари. Ворота города на ночь запирались, а вход на опасные улицы преграждался, чтобы избежать беспорядков. Вдоль рек даже вывешивали цепи: это помогало предотвратить неожиданное нападение. Но для Вильгельма I комендантский час стал отличным способом поддерживать спокойствие в городах.

В английском языке даже сохранился первоначальный смысл этой традиции: «комендантский час» по-английски звучит как «curfew». В английский язык это слово пришло из старофранцузского carre-feu, что дословно переводится как «прикрывать огонь». У состоятельных жителей Европы даже была особая металлическая чаша под названием «кувре-фе» (couvre-feu), которая предназначалась для того, чтобы прикрыть очаг.

Традиция комендантского часа продолжалась вплоть до XIX века по всей Европе, а в некоторых британских городках до сих пор придерживаются этого обычая: в вечернее время во время заката звонит колокол. Так, в колокол звонят в городке Ритин в Уэльсе, а также в городе Сэндвич в графстве Кент. Конечно, очаг теперь не главное место в доме, а свет после звонка колокола никто не гасит. Удар в колокол воспринимают как дань многовековой традиции и способ напомнить о прошлом. Уже в ХХ веке у этого понятия появилось новое значение: во многих странах комендантский час стали вводить во время беспорядков.

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Метки: интересно   колокол   комендатский час   печь в доме   факты   фото   
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