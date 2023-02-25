Кто первым ввел комендантский час и как с этим связаны колокола и печи в доме

В XI веке в Англию вторгся Вильгельм Завоеватель, и правило колокола для него оказалось удобным. Комендантский час, во время которого запрещено было зажигать огонь, мог сдерживать мятежников и бунтарей.

Не каждый осмеливался выйти на улицу в темное время суток, для этого даже нанимали специальных людей, которые несли фонари. Ворота города на ночь запирались, а вход на опасные улицы преграждался, чтобы избежать беспорядков. Вдоль рек даже вывешивали цепи: это помогало предотвратить неожиданное нападение. Но для Вильгельма I комендантский час стал отличным способом поддерживать спокойствие в городах.