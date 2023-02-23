Озеро горных духов на Алтае: водоем, который вызывал непонятную хворь

К озеру Дены-Дерь веками не хотели ходить, так как верили, что в его водах живут злые горные духи.
В Горном Алтае больше семи тысяч озер, среди них много уникальных и совершенно потрясающих по своей красоте. Но есть на Алтае особенные озера, в силу которых веками верили местные жители. Среди них и озеро Дены-Дерь, или озеро Горных Духов, после посещения которого, согласно легендам, человек возвращается не таким, каким был прежде, а еще его ждет продолжительная неизвестная хворь. Человек действительно подолгу недомогал и мог даже умереть, но в ХХ веке этой хвори нашли объяснение.
Злые горные духи, которые обитают в озере
Дены-Дерь находится на высоте 2500 метров в Усть-Коксинском районе Алтая. Озеро лежит недалеко от самой высокой точки Алтайских гор — горы Белуха. Путь сюда неблизкий, а добраться до озера можно только пешком. Правда, и сегодня не каждый местный житель готов отправиться на озеро, а пару столетий назад найти проводника к этим местам было практически невозможно. Дело в том, что об озере ходили жуткие легенды, и они не были беспочвенными.
Все легенды единогласно гласили: озеро Дены-Дерь стало домом злых горных духов. Каждый непрошенный гость, вышедший к берегам озера случайно, никогда не возвращался домой прежним, если вообще он когда-нибудь возвращался. Злые духи отбирали у человека все силы и храбрость, а взамен награждали его непонятной хворью. Путники на берегу озера чувствовали себя плохо, а на воде видели пляшущие тени и танцующих призраков. После такого зрелища на них наваливалась огромная усталость и слабость. В таком состоянии они уходил с озера и даже не всегда добирались до дома. Если же кому-то удавалось вернуться домой, то он долго болел, а иногда от усталости и слабости умирал.
Есть легенда и о сильным юноше по имени Тарын, который решил бросить вызов горным духам и расправиться с ними. Он отыскал озеро в горах, от которого веяло холодом и одиночеством. Тарын также увидел странные тени на другом берегу, которые то устраивали безумные пляски, то замирали на несколько секунд. Тарын схватился за меч и помчался к теням, чтобы их поразить. Увы, когда он дошел до них, то духов на берегу уже не было, а силы покинули юношу. Тарын отправился в обратный путь, однако по пути его настигла неожиданная смерть.
Исследования геологов
В действительности озер горных духов на Алтае несколько, и не только о Дены-Дерь ходят легенды. Здесь несколько водоемов, которые, по сказаниям, забирали силы путников и наделяли их хворью.
В середине XIX века эти территории заинтересовали геологов, в эти края со своей экспедицией отправился ученый Петр Александрович Чихачёв. Его самой большой находкой было открытие Кузнецкого угольного бассейна, но также он описал географию и геологию Алтая. Чихачев посвятил этой экспедиции большую работу — «Путешествие в Восточный Алтай». В ней есть эпизод о том, как ученый не мог найти проводников в горы, так как местные жители не хотели идти к озерам, ссылаясь на проклятия горных духов. Местных жителей пугали истории, которые веками их деды передавали из уст в уста.
Все же Чихачёв нашел проводников, правда, маршрут они прокладывали как-то странно. Геологи пытались найти золото, но в одной из промывок среди речного песка они обнаружили киноварь — это минерал, в котором содержится ртуть. В ХХ веке здесь действительно открыли большие запасы ртути, а в 1940-х годах даже заработал рудник Акташ, который свернул свою деятельность лишь в начале XXI века.
Именно этими запасами ртути в породе и объясняют легенды озера Горных Духов, она же дает необычный цвет склонам вокруг. Возможно, путники выходили к озеру Дены-Дерь в очень солнечный день, когда от жары в воздухе появлялись пары ртути. Путники проводили на озере много времени и, надышавшись парами, попросту получали интоксикацию. Отсюда и галлюцинации в виде странных плясок призраков, слабость и потеря сил, которая могла привести к смерти.
Но все-таки это лишь теория. Сегодня туристы, которых не пугают походы, добираются до озера Дены-Дерь. Специалисты утверждают, что испарениями от пород вокруг отравиться невозможно, даже если провести на озере в палатке несколько дней. Местные, однако, уверяют, что горных духов все же стоит остерегаться: именно по этой причине идти к озеру нужно в хорошем настроении.
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в этом озере запрещают купаться, говорят что под водой живут злые духи и если далеко уйти от берега то они схватят тебя за ноги и утопят, и так же утянут на дно любого кто поплывет спасать человека, так они наказывают любого кто потревожил тихие воды этого озера
звучит красиво и мистично) но на деле всё просто и научно - вода в озере даже летом очень холодная, а берег во многих местах сильно обрывист и человека который пытается поплавать там практически со 100% вероятностью схватит судорога и он начнет тонуть, тех кто поплывет его спасать ждет та же участь
увы такие случаи были
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Озеро_горных_духовhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Озеро_горных_духов