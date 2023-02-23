Озеро горных духов на Алтае: водоем, который вызывал непонятную хворь

Есть легенда и о сильным юноше по имени Тарын, который решил бросить вызов горным духам и расправиться с ними. Он отыскал озеро в горах, от которого веяло холодом и одиночеством. Тарын также увидел странные тени на другом берегу, которые то устраивали безумные пляски, то замирали на несколько секунд. Тарын схватился за меч и помчался к теням, чтобы их поразить. Увы, когда он дошел до них, то духов на берегу уже не было, а силы покинули юношу. Тарын отправился в обратный путь, однако по пути его настигла неожиданная смерть.

Исследования геологов

В действительности озер горных духов на Алтае несколько, и не только о Дены-Дерь ходят легенды. Здесь несколько водоемов, которые, по сказаниям, забирали силы путников и наделяли их хворью.

В середине XIX века эти территории заинтересовали геологов, в эти края со своей экспедицией отправился ученый Петр Александрович Чихачёв. Его самой большой находкой было открытие Кузнецкого угольного бассейна, но также он описал географию и геологию Алтая. Чихачев посвятил этой экспедиции большую работу — «Путешествие в Восточный Алтай». В ней есть эпизод о том, как ученый не мог найти проводников в горы, так как местные жители не хотели идти к озерам, ссылаясь на проклятия горных духов. Местных жителей пугали истории, которые веками их деды передавали из уст в уста.