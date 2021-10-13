Думаете «Царь-колокол» – самый большой в мире? «Дхаммазеди» даже корабль на дно утянул!

Но любому понятно, что так хорошо долго быть не может. Колокол и так провисел более столетия (у нас ни один из мега-колоколов не служил так долго), так что беда просто должна была прийти.

И она явилась на порог. Звали ее «европейцы» в лице португальцев. Последние захватили местные населенные пункты и подчинили страну себе.

Разумеется, о создании на этих землях какого-либо «субъекта федерации» они и не думали, по старой европейской привычке просто разграбив все, что можно.

Не могли они пройти и мимо пагоды Шведагон с ее звуковым устройством. Колокол сняли и решили транспортировать, с целью переплавить его на пушки (конечно же, после того как все драгоценности были ободраны).

Предполагалось, что колокол на слонах доставят до реки, где его погрузят на плот. Последний должен был отбуксировать корабль к месту переплавки.

Увы, не срослось. До реки дотащили, на плот погрузили, да только с расчётами промашка вышла. Мало того, что колокол разрушил плот и пошел на дно, так он еще и португальский корабль увлек за собой.

Самому инициатору этой идеи – португальцу де Бриту, – впрочем, удалось спастись. Но ненадолго. Через пять лет после неудачи с колоколом местные подняли восстание, в результате которого он был казнен.

Как бы там ни было, но поднять колокол из реки уже никто не смог, хотя по некоторым источникам его часть была видна над водой еще в XIX веке. Во всяком случае, во время отливов.

Но постепенно Великий колокол Дхаммазеди все больше уходил в ил и больше его уже никто не зрел ясным оком. Хотя колокол с тех пор неоднократно пытались отыскать, результата это не принесло.

Согласно расчетам, поверх него лежит не менее 7 метров ила, поверх которых лежат остатки затонувших кораблей (включая тот самый) и все это нужно умножить на чрезвычайно мутную воду.

Однако крест на этом начинании не поставлен. Современное оборудование позволяет надеяться на успех, хотя очевидно, что сама Мьянма, народ которой считает это сокровище самым великим своим достоянием, в одиночку подобного не осилит.

Следовательно, нужно ждать, когда в дело включатся специалисты из более богатых и развитых стран.