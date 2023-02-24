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12 старинных фото, которые показывают, что погода и раньше любила пошалить

12 старинных фото, которые показывают, что погода и раньше любила пошалить

Автор:
24 февраля 2023 09:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   погода   ретро   факты   фото   
485
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Молния, бьющая в Эйфелеву башню, и другие примеры экстремальной погоды, которые попали в объектив фотографов прошлого.

Однако с экстремальными погодными условиями люди встречались и в прошлых столетиях, и память об этих событиях хранят фотографии. Посмотрите на снимки экстремальных погодных событий прошлого, которые затронули разные уголки планеты.


Поезд застрял в снегу на юге штата Миннесота, март 1881 года

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Торнадо над канадской провинцией Альберта в июле 1927 года

Молния попала в Эйфелеву башню, 3 июня 1902 года

Смерч в Адриатическом море в ноябре 1944 года

Последствия урагана в итальянской коммуне Монтелло, 1930 год

Смерчи у Багамских островов, дата неизвестна

Наводнение в Париже, 1910 год

Австралийский штат Квинсленд после разрушительного циклона в 1918 году

Лондон в 1928 году после шторма в Северном море

Наводнение в Центральном Китае в 1931 году: считается, что оно унесло жизни 3,7 млн человек

Последствия ливневых дождей в Венеции в 1933 году

Вспышка торнадо в Западной Европе: ветер обрушился на Францию, Бельгию и Нидерланды в 1967 году

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Метки: Прошлое   интересно   погода   ретро   факты   фото   
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