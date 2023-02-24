12 старинных фото, которые показывают, что погода и раньше любила пошалить

485
13
Молния, бьющая в Эйфелеву башню, и другие примеры экстремальной погоды, которые попали в объектив фотографов прошлого.
Однако с экстремальными погодными условиями люди встречались и в прошлых столетиях, и память об этих событиях хранят фотографии. Посмотрите на снимки экстремальных погодных событий прошлого, которые затронули разные уголки планеты.
Поезд застрял в снегу на юге штата Миннесота, март 1881 года
×
×
Торнадо над канадской провинцией Альберта в июле 1927 года
Молния попала в Эйфелеву башню, 3 июня 1902 года
Смерч в Адриатическом море в ноябре 1944 года
Последствия урагана в итальянской коммуне Монтелло, 1930 год
Смерчи у Багамских островов, дата неизвестна
Наводнение в Париже, 1910 год
Австралийский штат Квинсленд после разрушительного циклона в 1918 году
Лондон в 1928 году после шторма в Северном море
Наводнение в Центральном Китае в 1931 году: считается, что оно унесло жизни 3,7 млн человек
Последствия ливневых дождей в Венеции в 1933 году
Вспышка торнадо в Западной Европе: ветер обрушился на Францию, Бельгию и Нидерланды в 1967 году
Источник:
Ссылки по теме:
- Пневмопочта: полезная вещь из прошлого
- 18 ретрофото о том, что такое бурлеск и почему его считали неприличным
- Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому
- Как выглядел «калькулятор» XX века?
- Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет
Новости партнёров
реклама