В 58 лет жизнь только начинается: Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером

Папарацци запечатлели влюбленных во время неспешной вечерней прогулки по улочкам Парижа. Оба выбрали образы total black. Моника выглядела элегантно в длинном пальто и сапогах на каблуке, она взяла на прогулку объемную сумку. Звезда крепко держала Тима под руку. Французская газета Paris Match сообщила о романе звезд и пообещала раскрыть подробности их любовных отношений.

Звезда «Дракулы» была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо, их брак продлился четыре года. В 1999 году Моника вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. У них есть две дочери – 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. В 2013-м артисты объявили о разводе.