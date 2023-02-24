В 58 лет жизнь только начинается: Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером

Моника Беллуччи своей красотой и обаянием сводит с ума поклонников со всего мира. И, несмотря на возраст, итальянская актриса не перестает приковывать взгляды публики.
Итальянская актриса и модель пользуется невероятным вниманием мужчин, став иконой моды и признанным эталоном красоты, женственности и сексуальности. После развода с Венсаном Касселем ее подозревали в нескольких романах, в том числе с молодым манекенщиком, но сердце знойной брюнетки покорил известный американский режиссер.
Беллуччи и Бертон на своем примере доказали, что личная жизнь может оставаться романтической и бурной и после 50 лет. В окружении звезд подтвердили, что они встречаются. 58-летняя актриса и режиссер сблизились в октябре прошлого года на кинофестивале братьев «Люмьер», который проходил в Лионе. Режиссер сериала «Уэнздей» сумел так заинтересовать звезду «Малены» своими разговорами о кино и искусстве, что вместе они уже четыре месяца.
Папарацци запечатлели влюбленных во время неспешной вечерней прогулки по улочкам Парижа. Оба выбрали образы total black. Моника выглядела элегантно в длинном пальто и сапогах на каблуке, она взяла на прогулку объемную сумку. Звезда крепко держала Тима под руку. Французская газета Paris Match сообщила о романе звезд и пообещала раскрыть подробности их любовных отношений.
Звезда «Дракулы» была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо, их брак продлился четыре года. В 1999 году Моника вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. У них есть две дочери – 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. В 2013-м артисты объявили о разводе.
У Бертона не менее бурная личная жизнь. С первой супругой, фотографом Леной Гейске, Тим прожил четыре года. После этого у него начались отношения с Лизой Мэри – бывшей стриптизершей, художницей и актрисой. Пара обручилась в 1992-м и распалась в 2001-м.
Причиной расставания стала британская актриса Хелена Бонэм Картер, с которой режиссер познакомился на съемках фильма «Планета обезьян». Тим выплатил Лизе более пяти миллионов долларов в качестве компенсации и переехал в Лондон к новой возлюбленной. У актрисы и режиссера есть 19-летний сын Билли Рэй и 15-летняя дочь Нелл. В 2014 году Тим и Хелена объявили о том, что расстались после 13 лет совместной жизни.
Считается, что женщины оказывают сильнейшее влияние на творчество режиссера, так что его поклонники ждут новых шедевров от союза с одной из самых красивых женщин планеты.
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