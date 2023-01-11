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12 оригинальных фотосессий известных режиссёров, которые хорошо раскрывают их творческий подход

12 оригинальных фотосессий известных режиссёров, которые хорошо раскрывают их творческий подход

Автор:
11 января 2023 09:38
Сообщество : Кино
Метки: креатив   режиссёр   талант   творчество   фото   фотосессия   
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Предлагаю для вас несколько концептуальных, забавных и даже странноватых снимков из фотосессий известных режиссёров. Это интересно ещё и тем, что многие из снимков отлично отражают творческую суть этих людей.

Знаменитые кинорежиссёры — люди интересные и медийные, поэтому иногда они и сами не прочь встать перед камерой и немного попозировать. Но душа творца не позволит им просто стоять и улыбаться, как на снимке для фотоальбома — они обязательно что-нибудь выдумывают.


Квентин Тарантино в своём репертуаре

×
×

Веселье с элементами насилия или насилие с элементами веселья.


У Кристофера Нолана даже фотосессии концептуальные


Уэс Андерсон нарисовал себе усы

Не симметричные!


Просто найдите себе того, кто будет смотреть на вас так, как Тайка Вайтити смотрит на самого себя


Кто-нибудь, остановите его!


Дэвид Линч как всегда хочет всех запутать


Джордж Лукас и магистр Йода развлекаются

Режиссёр всегда был хорош в распространении мерча своей самой прибыльной вселенной.


Джеймс Кэмерон тоже не поместился рядом с Розой на той двери


Зак Снайдер почувствовал себя Суперменом и совершил могучий прыжок

Через год выйдет режиссёрская версия этого кадра, для которой режиссёр запросил дополнительных 20 миллионов.


Роман Полански чуть не утонул перед объективом знаменитого фотографа Гарри Бенсона

Снимок 1976 года.


Альфред Хичкок — один из основателей диковатых режиссёрских фотосессий


Его неизменный покерфейс любую фотосессию сделает культурным достоянием


Мартин Скорсезе делает вид, что ему нравится современный кинематограф (крайне неубедительно)


Инопланетянин нашёптывает Стивену Спилбергу идею фильма «Парк юрского периода»

Кажется, Спилбергу нравится!


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Метки: креатив   режиссёр   талант   творчество   фото   фотосессия   
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