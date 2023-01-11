12 оригинальных фотосессий известных режиссёров, которые хорошо раскрывают их творческий подход

Знаменитые кинорежиссёры — люди интересные и медийные, поэтому иногда они и сами не прочь встать перед камерой и немного попозировать. Но душа творца не позволит им просто стоять и улыбаться, как на снимке для фотоальбома — они обязательно что-нибудь выдумывают.

Квентин Тарантино в своём репертуаре