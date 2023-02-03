"Волочкова? Ну ей можно!": Наташа Королёва развеяла слухи о расставании с Тарзаном

Слухи о разводе Королёвой и Тарзана начались с Павла Воли, который нечаянно проговорился об этом в Comedy Club. После масла в огонь подлила Настя Волочкова, которая на YouTube-шоу, заявив, что переспала бы с Тарзаном, благо он свободен.

Наталья Королёва ответила, как на самом деле обстоят дела в семье, сообщает StarHit.