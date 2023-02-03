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"Волочкова? Ну ей можно!": Наташа Королёва развеяла слухи о расставании с Тарзаном

"Волочкова? Ну ей можно!": Наташа Королёва развеяла слухи о расставании с Тарзаном

Автор:
03 февраля 2023 13:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Королёва   интересное   отношения   расставание   тарзан   фото   шоу бизнес   
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Пьяная Волочкова проговорилась о том, что Королёва рассталась со своим стриптизёром. Слухи дошли до певицы, но только посмеялась над сплетнями и сказала, что слова пьяной Волочковой ничего не стоят.

Слухи о разводе Королёвой и Тарзана начались с Павла Воли, который нечаянно проговорился об этом в Comedy Club. После масла в огонь подлила Настя Волочкова, которая на YouTube-шоу, заявив, что переспала бы с Тарзаном, благо он свободен.

Наталья Королёва ответила, как на самом деле обстоят дела в семье, сообщает StarHit.

О том, что так сказал Павел Воля, я ничего не знаю. Программу с Настей тоже не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: «Настя Волочкова сказала!». А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает.

Никто разводиться и не собирается. Более того, в этом году у пары памятная дата.

У нас все прекрасно: тишь, гладь да Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили». А мы живем и наслаждаемся жизнью! 



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Метки: Королёва   интересное   отношения   расставание   тарзан   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Новость из серии:
<<Пошёл я вчера утром в поликлинику сдавать говно...>>
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16k
AzuveR 12 минут назад
Покемонка ,в своём репертуаре.
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5k
Компьютер DELL монитором 42 минуты назад
Покемонка мразь !
Пост - ГОВНО !
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17k
Виталий Касандров 59 минут назад
Вот этих та я таки знаю.
И мадам что то пела и супруг ейный то же мелькал .
А то репер "Говноед" избил свою вторую супругу модель "мадам куку".
Вот вообще ни о чем не говорит.
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23k
MrGod Час назад
20 лет, а чё не 30? год за два?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
О, да! Да! Да! Продолжайте! Не останавливайтесь! Настоящие светские новости!
Ну, а он чё?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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