"Волочкова? Ну ей можно!": Наташа Королёва развеяла слухи о расставании с Тарзаном

Пьяная Волочкова проговорилась о том, что Королёва рассталась со своим стриптизёром. Слухи дошли до певицы, но только посмеялась над сплетнями и сказала, что слова пьяной Волочковой ничего не стоят.
Слухи о разводе Королёвой и Тарзана начались с Павла Воли, который нечаянно проговорился об этом в Comedy Club. После масла в огонь подлила Настя Волочкова, которая на YouTube-шоу, заявив, что переспала бы с Тарзаном, благо он свободен.
Наталья Королёва ответила, как на самом деле обстоят дела в семье, сообщает StarHit.
О том, что так сказал Павел Воля, я ничего не знаю. Программу с Настей тоже не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: «Настя Волочкова сказала!». А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает.
Никто разводиться и не собирается. Более того, в этом году у пары памятная дата.
У нас все прекрасно: тишь, гладь да Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили». А мы живем и наслаждаемся жизнью!
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<<Пошёл я вчера утром в поликлинику сдавать говно...>>
Пост - ГОВНО !
И мадам что то пела и супруг ейный то же мелькал .
А то репер "Говноед" избил свою вторую супругу модель "мадам куку".
Вот вообще ни о чем не говорит.
Ну, а он чё?