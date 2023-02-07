Рыжая, но не бесстыжая: у неугомонного Леонардо Ди Каприо новая девушка, которая младше его на 30 лет

Недавно звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо появился на одной из вечеринок с новой девушкой. СМИ тут же стали писать о романе любвеобильного холостяка и искать информацию о рыжеволосой красотке.

Выяснилось, что рядом с Лео была 19-летняя израильская модель Эден Полани. Она уже несколько лет ходит по подиуму, а недавно подписала контракт с известным агентством ITM Model Management.