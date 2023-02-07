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Рыжая, но не бесстыжая: у неугомонного Леонардо Ди Каприо новая девушка, которая младше его на 30 лет

Рыжая, но не бесстыжая: у неугомонного Леонардо Ди Каприо новая девушка, которая младше его на 30 лет

Автор:
07 февраля 2023 09:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эден Полани   актер   знаменитости   леонардо ди каприо   модель   отношения   фото   
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Только отгремели слухи, что голливудский холостяк нашел себе новую возлюбленную — молодую актрису, как вдруг он резко сменил ее на израильскую модель Эден Полани.

Недавно звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо появился на одной из вечеринок с новой девушкой. СМИ тут же стали писать о романе любвеобильного холостяка и искать информацию о рыжеволосой красотке.


Выяснилось, что рядом с Лео была 19-летняя израильская модель Эден Полани. Она уже несколько лет ходит по подиуму, а недавно подписала контракт с известным агентством ITM Model Management.

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Никто из влюбленных пока отношения не прокомментировал. Также непонятно где артист познакомился с молодой моделью. Поклонники в соцсетях в недоумении, мол, куда делась Виктория Ламас, которую раньше называли новой девушкой Ди Каприо.

Отметим, что с дочерью известного голливудского актера Лоренцо Ламаса (он известен по сериалу «Отступник» ) ДиКаприо встречался почти два месяца.

Дольше всех рядом с актером продержалась возлюбленная Камилла Морроне. Девушка везде сопровождала актера, и многие считали, что ей удастся окольцевать его, но не тут-то было. Когда в августе ей исполнилось 25, то Леонардо резко «избавился» от нее.

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Метки: Эден Полани   актер   знаменитости   леонардо ди каприо   модель   отношения   фото   
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8  комментариев
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Serj81 12 минут назад
В макдак своди, а то уж худая очень
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7k
Marlboro 6 минут назад
Жму Лео руку! Молодцом, хороший выбор. Фишки одобряют. А то в последнее время одна гомосятина.. а тут все по старинке, все по традициям!
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30k
Андрей Иванов 6 минут назад
Чувак богатый, может позволить себе нанять молодую эскортницу
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25k
Serg2001 11 минут назад
Чем-то нашу Иванову напоминает...
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1k
ChePaev 18 минут назад
Лео красава, перепорол кучу подиумного мяса
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9k
GROMOZEKA 24 минуты назад
Нормальная ляля.
У Лео вкус отменный
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72k
Доктор Джонс 46 минут назад
Кому какое дело, в кого он своего "джанго" вставляет?
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30k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
У рыжей крыши всегда подвал мокрый...
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