Рыжая, но не бесстыжая: у неугомонного Леонардо Ди Каприо новая девушка, которая младше его на 30 лет

Только отгремели слухи, что голливудский холостяк нашел себе новую возлюбленную — молодую актрису, как вдруг он резко сменил ее на израильскую модель Эден Полани.
Недавно звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо появился на одной из вечеринок с новой девушкой. СМИ тут же стали писать о романе любвеобильного холостяка и искать информацию о рыжеволосой красотке.
Выяснилось, что рядом с Лео была 19-летняя израильская модель Эден Полани. Она уже несколько лет ходит по подиуму, а недавно подписала контракт с известным агентством ITM Model Management.
Никто из влюбленных пока отношения не прокомментировал. Также непонятно где артист познакомился с молодой моделью. Поклонники в соцсетях в недоумении, мол, куда делась Виктория Ламас, которую раньше называли новой девушкой Ди Каприо.
Отметим, что с дочерью известного голливудского актера Лоренцо Ламаса (он известен по сериалу «Отступник» ) ДиКаприо встречался почти два месяца.
Дольше всех рядом с актером продержалась возлюбленная Камилла Морроне. Девушка везде сопровождала актера, и многие считали, что ей удастся окольцевать его, но не тут-то было. Когда в августе ей исполнилось 25, то Леонардо резко «избавился» от нее.
Источник:
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У Лео вкус отменный