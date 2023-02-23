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Чиновника-транса, отвечавшего за ядерную безопасность у Байдена, застукали в украденных платьях

Чиновника-транса, отвечавшего за ядерную безопасность у Байдена, застукали в украденных платьях

Автор:
23 февраля 2023 20:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Модельер   Сэм Бринтон   кража   платья   трансгендр   чемодан   
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Небинарный атомщик Байдена Сэм Бринтон, занимавший пост в отделе по утилизации отработанного ядерного топлива в управлении ядерной энергии Минэнерго США, был тихо «без шума и пыли» уволен после скандальной истории с кражей чужого багажа в аэропорту. И хотя до последнего Бринтон от содеянного отпирался, на видео с камер наблюдения было отчетливо видно, как он берет с ленты чужой багаж и удаляется с ним в неизвестность.

Позднее выяснилось, что видеокамеры в аэропорту Лас-Вегаса и Джорджии, также зафиксировали Бринтона в момент кражи других чемоданов, принадлежащих женщинам.

Такого позора не вынесли даже многое в своей жизни повидавшие коллеги Сэма по администрации Джо Байдена.

Суд, был скорым, но добросердечным. Преступника-фетишиста отпустили прямо из зала правосудия на все четыре стороны. Бринтон проигнорировал все вопросы репортеров, в том числе: ‘Зачем вам грязная одежда какой-то дамы?’

Ответ на это вопрос появился буквально на днях. И хотя дорогостоящие адвокаты очень старались сделать так, чтобы история с чемоданами побыстрее ушла из заголовков СМИ, в интернете этот скандал замять не получилось, тем более, что нарисовалась новая жертва лишившаяся своего багажа. - пишет ТГ-канал "Swiss Ватник".

На этот раз свои платья на Сэме увидела модельер из Танзании, чей чемодан с платьями «таинственно исчез» в одном из американских аэропортов.

Платья в которых позирует бывший высокопоставленный американский чиновник, были в пропавшем чемодане. А так как это не тряпочки из масс-маркета, а авторские работы, которые не купишь "в любом американском магазине", скандал заиграл новыми красками.

Любопытно, что скажут на этот раз адвокаты мужика, который приходил на работу в Белый Дом в красных женских туфлях на высоченной шпильке, неужели сошлются на обстоятельства непреодолимой силы?, - пишет канал.

Источник:

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Метки: Модельер   Сэм Бринтон   кража   платья   трансгендр   чемодан   
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13  комментариев
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10k
GROMOZEKA Полчаса назад
Блин, ну до чего же отвратное дерьмо, этот лысый питор
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 9 минут назад
блин, как же меня его рожа раздражает!
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276
pomoxa 10 минут назад
Зачем сюда пихать этого... как бы так помягче сказать... тридвараса? Фублин!
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5k
Babangdida Полчаса назад
Афтар, может хватит уже LGBT пропаганду разводить?
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52k
smakido Полчаса назад
Как говорил Глеб Егорыч:" Вор должен сидеть в тюрьме! "
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6k
Дмитрий 41 минуту назад
Этой новости лет сколько?
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3k
александр 41 минуту назад
Это же Слава Ковтун! Давно не видно было!
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9k
Владимир 45 минут назад
[мат] этот же [мат] какой то, [мат] это вообще постить?
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2k
Мурчелло 50 минут назад
Это рептилоид.Ему можно.
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13k
a_komolow 51 минуту назад
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72k
Доктор Джонс Час назад
Да сколько можно про это человеческое недоразумение напоминать?
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Vacony Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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