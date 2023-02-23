Чиновника-транса, отвечавшего за ядерную безопасность у Байдена, застукали в украденных платьях

Позднее выяснилось, что видеокамеры в аэропорту Лас-Вегаса и Джорджии, также зафиксировали Бринтона в момент кражи других чемоданов, принадлежащих женщинам.

Такого позора не вынесли даже многое в своей жизни повидавшие коллеги Сэма по администрации Джо Байдена.

Суд, был скорым, но добросердечным. Преступника-фетишиста отпустили прямо из зала правосудия на все четыре стороны. Бринтон проигнорировал все вопросы репортеров, в том числе: ‘Зачем вам грязная одежда какой-то дамы?’