Небинарный атомщик Байдена Сэм Бринтон, занимавший пост в отделе по утилизации отработанного ядерного топлива в управлении ядерной энергии Минэнерго США, был тихо «без шума и пыли» уволен после скандальной истории с кражей чужого багажа в аэропорту. И хотя до последнего Бринтон от содеянного отпирался, на видео с камер наблюдения было отчетливо видно, как он берет с ленты чужой багаж и удаляется с ним в неизвестность.
Позднее выяснилось, что видеокамеры в аэропорту Лас-Вегаса и Джорджии, также зафиксировали Бринтона в момент кражи других чемоданов, принадлежащих женщинам.
Такого позора не вынесли даже многое в своей жизни повидавшие коллеги Сэма по администрации Джо Байдена.
Суд, был скорым, но добросердечным. Преступника-фетишиста отпустили прямо из зала правосудия на все четыре стороны. Бринтон проигнорировал все вопросы репортеров, в том числе: ‘Зачем вам грязная одежда какой-то дамы?’
Ответ на это вопрос появился буквально на днях. И хотя дорогостоящие адвокаты очень старались сделать так, чтобы история с чемоданами побыстрее ушла из заголовков СМИ, в интернете этот скандал замять не получилось, тем более, что нарисовалась новая жертва лишившаяся своего багажа. - пишет ТГ-канал "Swiss Ватник".
На этот раз свои платья на Сэме увидела модельер из Танзании, чей чемодан с платьями «таинственно исчез» в одном из американских аэропортов.
Платья в которых позирует бывший высокопоставленный американский чиновник, были в пропавшем чемодане. А так как это не тряпочки из масс-маркета, а авторские работы, которые не купишь "в любом американском магазине", скандал заиграл новыми красками.
Любопытно, что скажут на этот раз адвокаты мужика, который приходил на работу в Белый Дом в красных женских туфлях на высоченной шпильке, неужели сошлются на обстоятельства непреодолимой силы?, - пишет канал.
Источник:
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