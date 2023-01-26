Бесчеловечное ограбление: в Ленинградской области из магазина похитили кота

Милейший котик по кличке Ролтик жил в строительном магазине пять лет. Сотрудники магазина очень его любили, кормили и ухаживали за ним. Придя в магазин после выходных они обнаружили, что Ролтика нет на месте. Посмотрев камеры видеонаблюдения увидели, что кота унёс какой-то мужчина.