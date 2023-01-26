Бесчеловечное ограбление: в Ленинградской области из магазина похитили кота

Милейший котик по кличке Ролтик жил в строительном магазине пять лет. Сотрудники магазина очень его любили, кормили и ухаживали за ним. Придя в магазин после выходных они обнаружили, что Ролтика нет на месте. Посмотрев камеры видеонаблюдения увидели, что кота унёс какой-то мужчина.
Ролтик — обычный дворовый котик. Он прибился в магазинчик в Кудрово ещё котёнком и остался там жить. Пять лет Ролтик не знал горя — его любили хозяева, а посетители знали, что этот котик живёт в магазине.
Однако какой-то мужчина решил украсть кота. Зачем? Не известно. Владельцы магазина и хозяева кота обратились в соцсетях к жителям города за помощью. Коту требуется специальное питание из-за проблем со здоровьем, теперь его разыскивает весь район.
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Хотя, конечно, было по хорошему подойти к сотрудникам и сказать, мол так и так, кот ваш приглянулся, хочу домой к себе забрать жить, если разрешите.
У нас на офисе тоже кот жил, так случилось что хозяева его не могли оставить из-за аллергии у ребёнка, и так как добрых рук не нашлось - он жил на офисе, спал у меня на коленках, а я чесал ему за ушком. Но, он очень грустил по вечерам когда все уходили домой и мяукал по выходным когда по 2-е суток сидел один (приходилось приезжать навещать его). Все мы понимали что коту надо срочно искать нормального хозяина и нормальное жилище, где он не будет стрессовать о постоянно снующих незнакомых людей. И то, когда мы его отдавали, я его погладил на прощание, но на саму передачу не поехал.. мне показалось, что я в последний момент не смогу уже его отдать. А себе я его забрать не могу, у меня свой дома был, и жил я тогда на птичьих правах в квартире.
Так что, будем надеяться, что коту сейчас хорошо, с ним играют, он сладко спит, вкусно кушает, осмотрен ветеринаром, и кто-то гладит его по голове.
PS ждём картинку - бабка с топором - "Кто котика обидел"