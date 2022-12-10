Небинарный атомщик Байдена Сэм Бринтон опять спёр чемодан в аэропорту

"Небинарный атомщик" и по совместительству неутомимый фетишист Бринтон не смог остановится после первого скандала и украл очередной чемодан с женскими вещами из международного аэропорта Лас-Вегаса.

Тогда секретарь департамента по ядерным отходам США сослался на стресс и заявил, что прихватил чужой чемодан "из-за нервного истощения".