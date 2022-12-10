Небинарный атомщик Байдена Сэм Бринтон опять спёр чемодан в аэропорту

Да-да, тот самый помощник секретаря департамента по ядерным отходам США, один из первых гендерно-изменчивых чиновников федерального правительства оказался ещё и неугомонным фетишистом-клептоманом.
"Небинарный атомщик" и по совместительству неутомимый фетишист Бринтон не смог остановится после первого скандала и украл очередной чемодан с женскими вещами из международного аэропорта Лас-Вегаса.
Тогда секретарь департамента по ядерным отходам США сослался на стресс и заявил, что прихватил чужой чемодан "из-за нервного истощения".
После первой выходки чиновника пожалели и отправили в отпуск, подлечить нервишки, но не помогло. Тяга к ношенным женским вещам взяла свое и пакостливые ручёнки "небинарного атомщика" опять потянулись к чужим чемоданам.
35-летнему сотруднику кабинета министров Байдена в пятницу вручили ордер на арест. Вещи из чемоданчика владелец оценила на сумму 5000 долларов.
Группа республиканцев в количестве 16 человек, злобно потирая руки, уже потребовала отставки Бринтона и обвинила администрацию Байдена, в том, что на серьезные посты берут кого попало. Они требуют «отложить в сторону мелкую политику и назначать только самых квалифицированных и преданных своему делу людей для влияния на энергетический сектор Америки».
Бринтон должен предстать перед судом 19 декабря, где ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлении в Миннеаполисе, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере до 10 000 долларов.
Источник:
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- Шо, занял денег и не отдаëт?
- Да нет! В хорошем смысле!
Главное не старый.
По-хорошему с ним бы также как в фильме и поступить следовало
Он особенный... педрила.
А то будет притеснением небинарных долбоклюев.