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Небинарный атомщик Байдена Сэм Бринтон опять спёр чемодан в аэропорту

Небинарный атомщик Байдена Сэм Бринтон опять спёр чемодан в аэропорту

Автор:
10 декабря 2022 11:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Сэм Бринтон   аэропорт   видео   кража   чемодан   
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Да-да, тот самый помощник секретаря департамента по ядерным отходам США, один из первых гендерно-изменчивых чиновников федерального правительства оказался ещё и неугомонным фетишистом-клептоманом.

"Небинарный атомщик" и по совместительству неутомимый фетишист Бринтон не смог остановится после первого скандала и украл очередной чемодан с женскими вещами из международного аэропорта Лас-Вегаса.


Тогда секретарь департамента по ядерным отходам США сослался на стресс и заявил, что прихватил чужой чемодан "из-за нервного истощения".


После первой выходки чиновника пожалели и отправили в отпуск, подлечить нервишки, но не помогло. Тяга к ношенным женским вещам взяла свое и пакостливые ручёнки "небинарного атомщика" опять потянулись к чужим чемоданам.


35-летнему сотруднику кабинета министров Байдена в пятницу вручили ордер на арест. Вещи из чемоданчика владелец оценила на сумму 5000 долларов.

Группа республиканцев в количестве 16 человек, злобно потирая руки, уже потребовала отставки Бринтона и обвинила администрацию Байдена, в том, что на серьезные посты берут кого попало. Они требуют «отложить в сторону мелкую политику и назначать только самых квалифицированных и преданных своему делу людей для влияния на энергетический сектор Америки».


Бринтон должен предстать перед судом 19 декабря, где ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлении в Миннеаполисе, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере до 10 000 долларов.

Источник:

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Метки: США   Сэм Бринтон   аэропорт   видео   кража   чемодан   
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24  комментария
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923
Ямщик Час назад
-Абрам, ви слышали, наш Йозик, таки гей?
- Шо, занял денег и не отдаëт?
- Да нет! В хорошем смысле!
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3k
Хрюн 11 секунд назад
А может дедушка биден с ним в доле ?! :)
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7k
vitenok 5 минут назад
У нас бы такого "ядерщика" пригласили бы на Питерский экономический форум как лицо какого нибудь Росатома или Газпрома. Чем хуже дани милохина (так вроде)?
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8k
amrita 11 минут назад
РАССТРЕЛЯТЬ.
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2k
Денис Ануфриев 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
ЦСКА 13 минут назад
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16k
Александр 19 минут назад
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63k
SAndre 23 минуты назад
что-то ассоциации с обрезанным членом
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681
АлоКин Полчаса назад
Нененене, пусть эта х...ня там и остается. И побольше таких. Сшп скорее развалятся хоть)
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24k
Андрей Полчаса назад
Научитесь уже вещи своими именами называть, "небинарный атомщик"!!! Да просто пи@орас, и никак иначе!
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12k
кира 37 минут назад
Да подарите ему уже кружевные труселя, а то в поисках так и будет женские чемоданы тырить!
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525
Sumrak58100 39 минут назад
Зашёл посмотреть только ради комментариев.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
оно походу пистит чужие чемоданы..чтобы потом нюхать дома чужие трусы и носки...фетиш такой...как у япошек мамкиных
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6k
Roninsamuray Час назад
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16k
Виталий Касандров Час назад
Как бы прекрасный кандидат в следующие президенты США.
Главное не старый.
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8k
KAUSTIC Час назад
Ффупля...
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8k
GROMOZEKA Час назад
Вот на этого чувака из Робокопа похож.
По-хорошему с ним бы также как в фильме и поступить следовало

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3k
александр Час назад
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1k
Lexx Час назад
Какое мерзкое. Скорее бы сожгли.
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12k
Мистер Фикс Час назад
Низзя его наказывать!
Он особенный... педрила.
А то будет притеснением небинарных долбоклюев.
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16k
сеньор Леонсио Час назад
Ковтун уже не тот!
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