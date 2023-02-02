Украл? Умри! Как заимствование обернулось гибелью целого города

В наши дни с плагиатом борются посредством правовых инструментов. Но разбирательства и экспертизы в таких областях как литература, наука, искусство, музыка могут растянуться на годы.
К тому же результатом уймы потраченных нервов, средств и времени может оказаться бумажка, подтверждающая, что право на определённый объект – твоё. И ты автор. А в качестве компенсации заплатят копейки или вообще ничего.
То ли дело раньше, когда обидчику можно было мстить, используя старое доброе насилие. И никто слова не скажет. Хотя бы потому, что уже и говорить по теме будет некому.
И в истории есть такой очень примечательный и поучительный пример, который стоит взять на заметку настоящим и потенциальным плагиаторам.
Итак, простой вопрос: какое декоративное стекло самое красивое в мире? Первый ответ, который приходит в голову – муранское. Это целое искусство, ведь изделия, изготавливаемые по старинным технологиям, способны принимать самые разные, даже фантастические формы.
Именно остров Мурано в Венецианской лагуне считается местом зарождения причудливого искусства. Но на заре зарождения у Мурано был конкурент – сильный, но не отягощённый моральными принципами. Город носил название Зара. А причина конкуренции была очевидной и предсказуемой: деньги. И деньги очень и очень большие.
Так бы Мурано и Зара вяло переругивались, не наступи эпоха Крестовых походов. Европейцы выдвинули на восток, чтобы объяснить мусульманам, что они конкретно не правы.
Добираться приходилось морем, и на пути нужно было выбрать направление – направо направлять корабли или налево – в Зару или в Венецию. Венецианцы быстро поняли, что с этих бесконечных плаваний-хождений и прочих движений можно поиметь неплохую прибыль. Выкупили у крестоносцев рецептуру цветного стекла, организовали перевозку, потом озадачились изготовлением сукна. Деньги пошли. А с ними и все сопутствующие блага.
Зара оказалась более медлительной в этом плане и немного прощёлкала клювом. Пришлось нагонять, используя грязные методы типа занижения цены продукции демпинга ради и подсиживания конкурентов для.
А потом чашу терпения Венеции переполнила последняя капля. Стеклянная. Дело в том, что власти Зары добровольно-принудительно вывезли с острова нескольких талантливых мастеров-стеклодувов и довели до их сведения, что теперь они работают здесь. Без права выбора.
Бизнес Венеции стремительно накрывался медным тазом по той простой причине, что через Зару двигаться к местам боевой славы на Востоке было на несколько дней быстрее. И комфортнее. А ещё и секрет стекла уплыл. Что делать?
Нашлась светлая голова, сумевшая отыскать способ решения проблемы. Таковой оказался венецианский дож Энрико Дандоло, сделавший крестоносцам невероятно заманчивое по щедрости предложение: парни, мы вам зелёный свет на переход по нашим территориям, практически бесплатный, а вы там по дороге истребите конкурентов.
Крестоносцы зачесали репы, а потом начали скандалить между собой. Дело в том, что половина ребят в консервных банках была согласна на условия: бизнес, ничего личного. А вторая буксовала, поскольку Зара относилась к владениям венгерского короля. То есть брата во Христе. А резать своих как-то не по-христиански.
В общем, сидели рыцари в осаде 10 дней и спорили. Потом, по всей видимости, пришли к консенсусу и штурмовали Зару. Местные, поняв, что дело пахнет керосином, быстро разбежались по соседним городам. Кто мог. А рыцари от души пограбили руины, в которые превратилась в ходе штурма Зара.
Папа Римский огорчился, узнав о таком раскладе. И в сердцах отлучил всех причастных от церкви, аргументировав это таким неприглядным поступком из-за денег.
Неизвестно, так ли опечалились все причастные, но где-то через годик к Его Святейшеству притащилась делегация из Венеции. С презренными деньгами в самом разном их выражении. Пришлось отдать где-то половину утянутого из Зары. Папа подумал, да и простил нарушителей.
Конкурент-плагиатор перестал существовать. Чтобы уж наверняка, венецианцы возвернули своих мастеров взад и запретили им покидать остров.
Мораль этой средневековой истории? Не укради, и будет тебе счастье. А если и не будет, то оно всё же как-то спокойнее, ибо судьба и других траблов подбросит, которые и без наказания за плагиат устанешь разгребать.
Источник:
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Но....... ((((
А как рецепты попали в Венецию, история молчит.
Вывод тут только один: тиснул денег -зашли в оркестр доляху малую и будет тебе и крыша и прощение.
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А разве католическая церковь не уничтожала другие ответвления христианства, чтобы сохранить единоличные власть и влияние, тупо называя их еретиками и обрекая на смерть во имя веры в единственного верного Бога - своего?
Так что: ха-ха, ха-ха, ха-ха.