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Украл? Умри! Как заимствование обернулось гибелью целого города

Украл? Умри! Как заимствование обернулось гибелью целого города

Автор:
02 февраля 2023 16:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Murano   Зара   венеция   город   история   кража   остров   плагиат   средневековье   стекло   
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В наши дни с плагиатом борются посредством правовых инструментов. Но разбирательства и экспертизы в таких областях как литература, наука, искусство, музыка могут растянуться на годы.

К тому же результатом уймы потраченных нервов, средств и времени может оказаться бумажка, подтверждающая, что право на определённый объект – твоё. И ты автор. А в качестве компенсации заплатят копейки или вообще ничего.

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То ли дело раньше, когда обидчику можно было мстить, используя старое доброе насилие. И никто слова не скажет. Хотя бы потому, что уже и говорить по теме будет некому.

И в истории есть такой очень примечательный и поучительный пример, который стоит взять на заметку настоящим и потенциальным плагиаторам.

Итак, простой вопрос: какое декоративное стекло самое красивое в мире? Первый ответ, который приходит в голову – муранское. Это целое искусство, ведь изделия, изготавливаемые по старинным технологиям, способны принимать самые разные, даже фантастические формы.

Именно остров Мурано в Венецианской лагуне считается местом зарождения причудливого искусства. Но на заре зарождения у Мурано был конкурент – сильный, но не отягощённый моральными принципами. Город носил название Зара. А причина конкуренции была очевидной и предсказуемой: деньги. И деньги очень и очень большие.

Так бы Мурано и Зара вяло переругивались, не наступи эпоха Крестовых походов. Европейцы выдвинули на восток, чтобы объяснить мусульманам, что они конкретно не правы.

Добираться приходилось морем, и на пути нужно было выбрать направление – направо направлять корабли или налево – в Зару или в Венецию. Венецианцы быстро поняли, что с этих бесконечных плаваний-хождений и прочих движений можно поиметь неплохую прибыль. Выкупили у крестоносцев рецептуру цветного стекла, организовали перевозку, потом  озадачились изготовлением сукна. Деньги пошли.  А с ними и все сопутствующие блага.

Зара оказалась более медлительной в этом плане и немного прощёлкала клювом. Пришлось нагонять, используя грязные методы типа занижения цены продукции демпинга ради и подсиживания конкурентов для.

А потом чашу терпения Венеции переполнила последняя капля. Стеклянная. Дело в том, что власти Зары добровольно-принудительно вывезли с острова нескольких талантливых мастеров-стеклодувов и довели до их сведения, что теперь они работают здесь. Без права выбора.

Бизнес Венеции стремительно накрывался медным тазом по той простой причине, что через Зару двигаться к местам боевой славы на Востоке было на несколько дней быстрее. И комфортнее. А ещё и секрет стекла уплыл. Что делать?

Нашлась светлая голова, сумевшая отыскать способ решения проблемы. Таковой оказался венецианский дож Энрико Дандоло, сделавший крестоносцам невероятно заманчивое по щедрости предложение: парни, мы вам зелёный свет на переход по нашим территориям, практически бесплатный, а вы там по дороге истребите конкурентов.

Крестоносцы зачесали репы, а потом  начали скандалить между собой. Дело в том, что половина ребят в консервных банках была согласна на условия: бизнес, ничего личного. А вторая буксовала, поскольку Зара относилась к владениям венгерского короля. То есть брата во Христе. А резать своих как-то не по-христиански.

В общем, сидели рыцари в осаде 10 дней и спорили. Потом, по всей видимости, пришли к консенсусу и штурмовали Зару. Местные, поняв, что дело пахнет керосином, быстро разбежались по соседним городам. Кто мог. А рыцари от души пограбили руины, в которые превратилась в ходе штурма Зара.

Папа Римский огорчился, узнав о таком раскладе. И в сердцах отлучил всех причастных от церкви, аргументировав это таким неприглядным поступком из-за денег.

Неизвестно, так ли опечалились все причастные, но где-то через годик к Его Святейшеству притащилась делегация из Венеции. С презренными деньгами в самом разном их выражении. Пришлось отдать где-то половину утянутого из Зары. Папа подумал, да и простил нарушителей.

Конкурент-плагиатор перестал существовать. Чтобы уж наверняка, венецианцы возвернули своих мастеров взад и запретили им покидать остров.

Мораль этой средневековой истории? Не укради, и будет тебе счастье. А если и не будет, то оно всё же как-то спокойнее, ибо судьба и других траблов подбросит, которые и без наказания за плагиат устанешь разгребать.

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Метки: Murano   Зара   венеция   город   история   кража   остров   плагиат   средневековье   стекло   
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7  комментариев
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Александр Шевченко 45 минут назад
Мораль тут проще, всегда нужно защищать свои инвестиции.
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
Возможно Зара , рассказала бы эту историю совсем по другому .
Но....... ((((
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41k
KiploksAKS 37 минут назад
Началось всё с того, что Венеция долго была владением Константинополя, и оставалась его последним союзником до самой гибели Восточной Римской Империи. Венецианское стекло - на самом деле Византийская смальта.
А как рецепты попали в Венецию, история молчит.
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1k
ChePaev 39 минут назад
"Неизвестно, так ли опечалились все причастные, но где-то через годик к Его Святейшеству притащилась делегация из Венеции. С презренными деньгами в самом разном их выражении. Пришлось отдать где-то половину утянутого из Зары. Папа подумал, да и простил нарушителей." (с)
Вывод тут только один: тиснул денег -зашли в оркестр доляху малую и будет тебе и крыша и прощение.
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10k
Shtoppi 40 минут назад
<<А резать своих как-то не по-христиански.>>
-----------
А разве католическая церковь не уничтожала другие ответвления христианства, чтобы сохранить единоличные власть и влияние, тупо называя их еретиками и обрекая на смерть во имя веры в единственного верного Бога - своего?
Так что: ха-ха, ха-ха, ха-ха.
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25k
Serg2001 42 минуты назад
Те, кто из города смог убежать основали потом...
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29k
Григорий 42 минуты назад
Мораль намного тоньше, использовать вторичный ресурс, но на наше время звучит: до последнего хохла.
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