Украл? Умри! Как заимствование обернулось гибелью целого города

Именно остров Мурано в Венецианской лагуне считается местом зарождения причудливого искусства. Но на заре зарождения у Мурано был конкурент – сильный, но не отягощённый моральными принципами. Город носил название Зара. А причина конкуренции была очевидной и предсказуемой: деньги. И деньги очень и очень большие.

Так бы Мурано и Зара вяло переругивались, не наступи эпоха Крестовых походов. Европейцы выдвинули на восток, чтобы объяснить мусульманам, что они конкретно не правы.

Добираться приходилось морем, и на пути нужно было выбрать направление – направо направлять корабли или налево – в Зару или в Венецию. Венецианцы быстро поняли, что с этих бесконечных плаваний-хождений и прочих движений можно поиметь неплохую прибыль. Выкупили у крестоносцев рецептуру цветного стекла, организовали перевозку, потом озадачились изготовлением сукна. Деньги пошли. А с ними и все сопутствующие блага.