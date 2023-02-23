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Сообщество Без кота и жизнь не та 1523 поста • 460 подписчиков подписаться
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30 фото с главным кошачьим оружием — когтями

30 фото с главным кошачьим оружием — когтями

Автор:
23 февраля 2023 14:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   когти   коты   котята   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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31

Коты уже давно стали любимцами интернета. Но смотря на этих очаровашек, не стоит забывать, что по своей природе они остаются хищниками. Даже у довольной жизнью и откормленной домашней кошки внезапно просыпаются инстинкты, когда она, например, видит птичку. Главное кошачье оружие — когти. Взглянем на то, как кошки мастерски используют свои коготки, помимо охоты.

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   когти   коты   котята   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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8  комментариев
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Цапки на лапках. Умей все коты нырять и плавать - рыбакам рыбки бы не досталось...
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4k
Владимир 15 минут назад
бандиты с ножами
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61
Алексей Хмелёв 46 минут назад
Понравилось, но подписи к картинкам "притянуты за уши". Лучше бы их вовсе не было. А то складывается впечатление, что автор не вполне знаком с механизмом работы кошачьей лапы. Меня вот другое интересует как дамское население с длинным маникюром не ломает его, надевая высокую обувь, да еще и со шнуровкой))?
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10k
wild cat 52 минуты назад
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24k
Влад Час назад
Надо сказать имея такой наборчик и кучу рефлексов по его использованию кошки удивительно редко наносят травмы, очень аккуратные зверушки.
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10k
Алексей Час назад
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29k
Е-Лена 2 часа назад
ЧиКОТилы. )))))
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