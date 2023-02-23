30 фото с главным кошачьим оружием — когтями

Коты уже давно стали любимцами интернета. Но смотря на этих очаровашек, не стоит забывать, что по своей природе они остаются хищниками. Даже у довольной жизнью и откормленной домашней кошки внезапно просыпаются инстинкты, когда она, например, видит птичку. Главное кошачье оружие — когти. Взглянем на то, как кошки мастерски используют свои коготки, помимо охоты.