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На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с гранатами

На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с гранатами

Автор:
23 февраля 2023 12:35
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Швейцария   видео   гранаты   посольство   сапёры   
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В снарядах оказался горох. Интересно, что бы мог означать этот символ на языке дипломатии?

Сотрудник службы безопасности во время утреннего обхода территории посольства Швейцарии обнаружил на рампе пакет с двумя подозрительными предметами, похожими на ручные гранаты, сообщают СМИ. На место срочно вызвали полицейских и сапёров, которые оцепили территорию и приостановили работу дипведомства.

Сапёры за несколько минут вскрыли боеприпасы и пришли к выводу, что это чья-то злая шутка. Внутри оказался горох, а гранаты, выполненные из пластика, судя по всему, были куплены в обычном магазине. Полиция уже ищет шутников.

UPD: "горошинами" оказались страйкбольные шарики, сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранаты. Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют. Остальные находки будут вывезены для проведения экспертиз

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Метки: Москва   Швейцария   видео   гранаты   посольство   сапёры   
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3  комментария
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27k
Юрий Час назад
"Внутри оказался горох" - гуманитарка для производства газа в ЕС. Благодарность нужно объявить...
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2k
Мурчелло Час назад
Да и поделом им.Желательно,чтобы настоящие были.Что то они там недавно гавкали на Россию.
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72k
Доктор Джонс Час назад
Это не шутка, это - сигнал...
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