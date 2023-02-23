На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с гранатами

В снарядах оказался горох. Интересно, что бы мог означать этот символ на языке дипломатии?
Сотрудник службы безопасности во время утреннего обхода территории посольства Швейцарии обнаружил на рампе пакет с двумя подозрительными предметами, похожими на ручные гранаты, сообщают СМИ. На место срочно вызвали полицейских и сапёров, которые оцепили территорию и приостановили работу дипведомства.
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Сапёры за несколько минут вскрыли боеприпасы и пришли к выводу, что это чья-то злая шутка. Внутри оказался горох, а гранаты, выполненные из пластика, судя по всему, были куплены в обычном магазине. Полиция уже ищет шутников.
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UPD: "горошинами" оказались страйкбольные шарики, сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранаты. Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют. Остальные находки будут вывезены для проведения экспертиз
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