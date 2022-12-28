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В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька

В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька

Автор:
28 декабря 2022 17:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: МЧС   Москва   Сосулька   видео   генерал-лейтенант   пострадавший   
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По сообщениям СМИ, мужчина находится в тяжёлом состоянии.

На Инициативной улице в Москве с крыши дома на голову прохожего упала огромная глыба льда. Позднее СМИ стало известна личность пострадавшего. Им оказался генерал-лейтенант МЧС России Анатолий Елизаров.

Сообщается, что 50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС получил травму головы и был госпитализировал в больницу в тяжёлом состоянии.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура уже начала проверку. В надзорном ведомстве также намерены установить ответственных за очистку нежилого здания от снега и наледи.

Источник:

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Метки: МЧС   Москва   Сосулька   видео   генерал-лейтенант   пострадавший   
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8  комментариев
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27k
Ваня 43 минуты назад
жесткая ирония жизни... здоровья ему, пусть поправляется по скорее...
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12k
котегRUS 2 минуты назад
От этого никто не застрахован..
Здоровья генералу и сухих рукавов
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9k
Shtoppi 7 минут назад
Ирония та еще сука.
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3k
александр 17 минут назад
кто-то сядет
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−7
Dave Gahan 20 минут назад
Бог видит, кого обидит!
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
ну таперича управляющую компанию несколько лет будут сношать разными проверками
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180
ruslan d 45 минут назад
Как иронична бывает жизнь . Здоровья мужику !
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9k
Antonium 45 минут назад
Сосуля была просто "онромная"!
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