В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька

По сообщениям СМИ, мужчина находится в тяжёлом состоянии.
На Инициативной улице в Москве с крыши дома на голову прохожего упала огромная глыба льда. Позднее СМИ стало известна личность пострадавшего. Им оказался генерал-лейтенант МЧС России Анатолий Елизаров.
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Сообщается, что 50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС получил травму головы и был госпитализировал в больницу в тяжёлом состоянии.
Дорогомиловская межрайонная прокуратура уже начала проверку. В надзорном ведомстве также намерены установить ответственных за очистку нежилого здания от снега и наледи.
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Здоровья генералу и сухих рукавов