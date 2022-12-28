В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька

Сообщается, что 50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС получил травму головы и был госпитализировал в больницу в тяжёлом состоянии.



Дорогомиловская межрайонная прокуратура уже начала проверку. В надзорном ведомстве также намерены установить ответственных за очистку нежилого здания от снега и наледи.