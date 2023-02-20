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Московский школьник провалился под лёд и погиб, спасая музыкальную колонку

Московский школьник провалился под лёд и погиб, спасая музыкальную колонку

Автор:
20 февраля 2023 09:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жулёбино   МЧС   Москва   видео   дети   музыкальная колонка   провалился под лёд   утонул   
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Нелепая смерть настигла 14-летнего мальчика, который не захотел расставаться с гаджетом и утонул в замёрзшем пруду.

Как сообщают СМИ, подросток с приятелем катались с горки неподалёку от пруда в Жулёбино.


В один момент музыкальная колонка, которая была закреплена на руке мальчика, отлетела на лёд. Ребёнок полез её спасать и провалился в пруд. Температура в столице всю зиму колеблется, потому лёд на водоёмах прочным не назовешь, и находиться на нём опасно - кстати, об этом напоминают и информационные таблички, размещенные по берегу пруда.


Приятель мальчика попытался вытащить друга, но не смог. К спасению тонущего подключился и прохожий - тоже безуспешно.


Вызванные к месту спасатели извлекли из воды уже утонувшего подростка. В обстоятельствах гибели ребёнка разбирается Кузьминская межрайонная прокуратура.

Источник:

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Метки: Жулёбино   МЧС   Москва   видео   дети   музыкальная колонка   провалился под лёд   утонул   
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RobotTerminator2 17 минут назад
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pynh 21 минуту назад
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