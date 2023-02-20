Московский школьник провалился под лёд и погиб, спасая музыкальную колонку

В один момент музыкальная колонка, которая была закреплена на руке мальчика, отлетела на лёд. Ребёнок полез её спасать и провалился в пруд. Температура в столице всю зиму колеблется, потому лёд на водоёмах прочным не назовешь, и находиться на нём опасно - кстати, об этом напоминают и информационные таблички, размещенные по берегу пруда.





Приятель мальчика попытался вытащить друга, но не смог. К спасению тонущего подключился и прохожий - тоже безуспешно.



