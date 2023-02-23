10 фото доказывающих, что в Южной Корее лучшие школьные обеды

Если бы в мире был конкурс на лучшую еду в школе, то Южная Корея непременно взяла бы золото. В тарелках корейских детей большое количество овощей, в рационе есть супы, мясо и даже морепродукты. Предлагаем вам посмотреть, как выглядит типичный школьный обед в Южной Корее.

Школьный обед — важная часть дня учащихся