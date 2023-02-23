10 фото доказывающих, что в Южной Корее лучшие школьные обеды

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Кажется, мы нашли, в каких школах мира кормят лучше всего.
Если бы в мире был конкурс на лучшую еду в школе, то Южная Корея непременно взяла бы золото. В тарелках корейских детей большое количество овощей, в рационе есть супы, мясо и даже морепродукты. Предлагаем вам посмотреть, как выглядит типичный школьный обед в Южной Корее.
Школьный обед — важная часть дня учащихся
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Полноценный прием пищи становится своеобразной дозаправкой учеников
На этом подносе суп из говядины и редиса, стейк из утятины и несколько гарниров из риса и овощей
В наши дни в большинстве школ питание стараются делать более разнообразным
Для этого в рацион включают больше овощей и фруктов
А чрезмерно обработанные продукты, обжаренные в большом количестве масла, убирают
Именно такое питание помогает оставаться активным и сосредоточенным в течение дня
Суп из кровяной колбасы, котлета из свинины и ассорти гарниров
И школы в Южной Корее точно на правильном пути
Например, это типичный обед в южнокорейской школе: суп из говядины и несколько гарниров
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