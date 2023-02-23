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10 фото доказывающих, что в Южной Корее лучшие школьные обеды

10 фото доказывающих, что в Южной Корее лучшие школьные обеды

Автор:
23 февраля 2023 08:52
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Южная Корея   в мире   завтраки   обеды   ученики   школа   
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Кажется, мы нашли, в каких школах мира кормят лучше всего.

Если бы в мире был конкурс на лучшую еду в школе, то Южная Корея непременно взяла бы золото. В тарелках корейских детей большое количество овощей, в рационе есть супы, мясо и даже морепродукты. Предлагаем вам посмотреть, как выглядит типичный школьный обед в Южной Корее.


Школьный обед — важная часть дня учащихся

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Полноценный прием пищи становится своеобразной дозаправкой учеников

На этом подносе суп из говядины и редиса, стейк из утятины и несколько гарниров из риса и овощей

В наши дни в большинстве школ питание стараются делать более разнообразным

Для этого в рацион включают больше овощей и фруктов

А чрезмерно обработанные продукты, обжаренные в большом количестве масла, убирают

Именно такое питание помогает оставаться активным и сосредоточенным в течение дня

Суп из кровяной колбасы, котлета из свинины и ассорти гарниров

И школы в Южной Корее точно на правильном пути

Например, это типичный обед в южнокорейской школе: суп из говядины и несколько гарниров

Источник:

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Метки: Еда   Южная Корея   в мире   завтраки   обеды   ученики   школа   
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5  комментариев
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
выглядит жутковато и не съедобно
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13k
Александр Час назад
Что-то мне как-то не по себе...
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0
no. Час назад
какое-то турагентство не может путевки туда продать, заказывает перепост на фишки однотипных рекламных статеек с лозунгами?
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Я думаю, что 99% школьников, выбирая между таким обедом, но с учебой в стенах школы по 10 часов, выберут менее шикарный обед, но обычные 5-6 уроков.
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12k
Андрей А 2 часа назад
Опять сравнивают мягкое с холодным!!
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