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На голодный желудок не смотреть: дети из разных стран показали, чем их кормят в школах

На голодный желудок не смотреть: дети из разных стран показали, чем их кормят в школах

Автор:
22 января 2023 09:03
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   вкусно   дети   ученики   чем кормят   школа   
457
15

Предлагаю вам взглянуть, на фотографии современных школьных блюд, которыми поделились сами подростки. Спойлер: В большинстве своём очень даже круто!

О, эти прекрасные школьные годы! Оставим тему непосредственно самой учёбы, учителей и одноклассников. Сегодня мы поговорим с вами о школьных обедах. Вот вы помните чем вас кормили в столовой и платили ли вы за это? А вкус школьной еды помните?


Южная Корея

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В школах есть квалифицированный диетолог, который и составляет обеденное меню для детей.


Стокгольм, Швеция


Гонолулу, Гавайи, США


Япония


Рождественская версия школьного обеда.

Калифорния, США


Монреаль, Канада


Вот такой обед подают в частной школе.


Токио, Япония


Курица терияки, рис и салат с ростками пшеницы.


Таиланд


Это платный школьный обед за 25 бат (это примерно 52 рубля).


Бразилия


В Бразилии бефстроганов входит в меню школьных обедов.


Нью-Йорк, США


Чонбук, Южная Корея


Ньюберге, штат Орегон, США


Да, да, да, это бесплатный школьный обед!


Швеция

Оладьи с брусничным джемом и творогом.


Дания

Источник:

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Метки: Еда   в мире   вкусно   дети   ученики   чем кормят   школа   
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11  комментариев
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16k
Alex 2 часа назад
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5k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
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11k
Андрей А 52 минуты назад
Теперь давайте чем кормят в больницах и тюрьмах разных стран по 100му кругу
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73k
Viktor 56 минут назад
Бля, да только была тема!

https://old.fishki.net/4052386-chem-kormjat-v-shkolah-v-raznyh-stranah-30-foto-ot-polyzovatelej-seti.htmlhttps://old.fishki.net/4052386-chem-kormjat-v-shkolah-v-raznyh-stranah-30-foto-ot-polyzovatelej-seti.html
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806
Николай 2 часа назад
в Швеции стопарь наливают
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18
Вениамин Пузырьков Николай 7 минут назад
Но только "Абсолют"
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7k
Copycat 2 часа назад
я это так понимаю сказать "верх рынка"
интересно что там где то на уровне низа
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Не верю! Впрочем, если это частная школа с оплатой в десятки тысяч долларов в месяц (есть и такие), то может и омары на обед подают. Вот только далеко не каждый ребенок съест такой огромный кусок запеченного мяса.
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