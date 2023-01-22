На голодный желудок не смотреть: дети из разных стран показали, чем их кормят в школах

О, эти прекрасные школьные годы! Оставим тему непосредственно самой учёбы, учителей и одноклассников. Сегодня мы поговорим с вами о школьных обедах. Вот вы помните чем вас кормили в столовой и платили ли вы за это? А вкус школьной еды помните?

Южная Корея