На голодный желудок не смотреть: дети из разных стран показали, чем их кормят в школах

Предлагаю вам взглянуть, на фотографии современных школьных блюд, которыми поделились сами подростки. Спойлер: В большинстве своём очень даже круто!
О, эти прекрасные школьные годы! Оставим тему непосредственно самой учёбы, учителей и одноклассников. Сегодня мы поговорим с вами о школьных обедах. Вот вы помните чем вас кормили в столовой и платили ли вы за это? А вкус школьной еды помните?
Южная Корея
В школах есть квалифицированный диетолог, который и составляет обеденное меню для детей.
Стокгольм, Швеция
Гонолулу, Гавайи, США
Япония
Рождественская версия школьного обеда.
Калифорния, США
Монреаль, Канада
Вот такой обед подают в частной школе.
Токио, Япония
Курица терияки, рис и салат с ростками пшеницы.
Таиланд
Это платный школьный обед за 25 бат (это примерно 52 рубля).
Бразилия
В Бразилии бефстроганов входит в меню школьных обедов.
Нью-Йорк, США
Чонбук, Южная Корея
Ньюберге, штат Орегон, США
Да, да, да, это бесплатный школьный обед!
Швеция
Оладьи с брусничным джемом и творогом.
Дания
Источник:
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https://old.fishki.net/4052386-chem-kormjat-v-shkolah-v-raznyh-stranah-30-foto-ot-polyzovatelej-seti.htmlhttps://old.fishki.net/4052386-chem-kormjat-v-shkolah-v-raznyh-stranah-30-foto-ot-polyzovatelej-seti.html
интересно что там где то на уровне низа