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Необычные виды перца

Необычные виды перца

Автор:
09 февраля 2023 09:04
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   интересно   острый перец   перец   разнообразие   фото   
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Кроме чёрного и душистого существует ещё много разнообразных перцев.


Чёрный перец / Piper nigrum

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Его вкус всем знаком. На первом фото он для того, чтобы был виден размер остальных перцев.

Кубеба / Piper cubeba

Кубеба в основном выращивается на островах Ява и Суматра, иногда его называют яванским перцем. Вкус напоминает смесь хвои, кардамона и мускатного ореха. Чуть острее чёрного перца. Очень ароматный, из-за этого его лучше использовать в меньших количествах, чем чёрный.


Сычуаньский перец / Zanthoxilum bungeanum

Несмотря на название не является перцем. В качестве специи используется только оболочка плода. Вкус цитрусово-хвойный, похож на можжевеловые ягоды. Вместо остроты вызывает онемение и покалывание. Похоже на ощущение, когда отсидел ногу/отлежал руку.


Перец селим / Xylopia aethiopica

Также не является перцем. Африканская специя, небольшие стручки — плоды дерева ксилопии эфиопской. Ароматические вещества сконцентрированы в оболочках. Молотая оболочка пахнет будто духи, но при этом не отбивает аппетит. Вкус сладкий, пряный с незначительным терпким оттенком.


Воатсиперифери / Piper borbonense

Дикий перец с Мадагаскара. Аромат хвойно-землистый. Если разгрызть перчинку, среди прочих ароматов можно уловить изысканный оттенок жжёной резины) Но если использовать в небольших количествах — вкус необычный и интересный.


Пиппали / Piper longum

Индонезийский длинный перец. Обладает сильным сладким ароматом, немного похожим на корицу. Самый острый среди перцев из этого поста.


Ассам / Piper mullesua

Индийский перец. Пишут, что вкус похож на акмеллу огородную. Может быть, не пробовал. Мне вкус напомнил сырой картофель. Вместо остроты такой же эффект как у сычуаньского перца, только чуть сильнее.

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Метки: Еда   в мире   интересно   острый перец   перец   разнообразие   фото   
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3  комментария
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10k
Евгений 39 минут назад
При чём тут "перцы", если половина из представленного либо вообще не перцы либо с другим вкусом ароматом и эффектом?

"...пахнет будто духи ... Вкус сладкий, пряный с незначительным терпким оттенком."
"...изысканный оттенок жжёной резины..."
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4k
Babangdida Полчаса назад
Обычный чёрный (ещё варианты зелёный и белый) и кубеба - знаю/пользую/люблю. Остальные очень хочется попробывать! Где взять!!???
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2k
александр 42 минуты назад
Крутой перец

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