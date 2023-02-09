Необычные виды перца

Кроме чёрного и душистого существует ещё много разнообразных перцев.
Чёрный перец / Piper nigrum
Его вкус всем знаком. На первом фото он для того, чтобы был виден размер остальных перцев.
Кубеба / Piper cubeba
Кубеба в основном выращивается на островах Ява и Суматра, иногда его называют яванским перцем. Вкус напоминает смесь хвои, кардамона и мускатного ореха. Чуть острее чёрного перца. Очень ароматный, из-за этого его лучше использовать в меньших количествах, чем чёрный.
Сычуаньский перец / Zanthoxilum bungeanum
Несмотря на название не является перцем. В качестве специи используется только оболочка плода. Вкус цитрусово-хвойный, похож на можжевеловые ягоды. Вместо остроты вызывает онемение и покалывание. Похоже на ощущение, когда отсидел ногу/отлежал руку.
Перец селим / Xylopia aethiopica
Также не является перцем. Африканская специя, небольшие стручки — плоды дерева ксилопии эфиопской. Ароматические вещества сконцентрированы в оболочках. Молотая оболочка пахнет будто духи, но при этом не отбивает аппетит. Вкус сладкий, пряный с незначительным терпким оттенком.
Воатсиперифери / Piper borbonense
Дикий перец с Мадагаскара. Аромат хвойно-землистый. Если разгрызть перчинку, среди прочих ароматов можно уловить изысканный оттенок жжёной резины) Но если использовать в небольших количествах — вкус необычный и интересный.
Пиппали / Piper longum
Индонезийский длинный перец. Обладает сильным сладким ароматом, немного похожим на корицу. Самый острый среди перцев из этого поста.
Ассам / Piper mullesua
Индийский перец. Пишут, что вкус похож на акмеллу огородную. Может быть, не пробовал. Мне вкус напомнил сырой картофель. Вместо остроты такой же эффект как у сычуаньского перца, только чуть сильнее.
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"...пахнет будто духи ... Вкус сладкий, пряный с незначительным терпким оттенком."
"...изысканный оттенок жжёной резины..."