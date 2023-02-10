Поедание собак и абсолютное богатство: развенчиваем популярные мифы о Южной Корее

Только вот время шло, и корейцы менялись. Теперь собачьему мясу они предпочитают свинину или курицу, а в качестве лечения используют таблетки. Найти рестораны с собачатиной сегодня можно разве что в туристических районах, а съесть молодого корейцы Нуреонги (та самая едавая порода собак) почти невозможно: для них собака — друг, а не еда. Конечно, люди старшего возраста еще могут полакомиться таким деликатесом, но с каждым годом популярность этого мяса падает все сильнее и сильнее.





Корейцы живут очень богато

Смотря на все эти небоскребы, высокие технологии и дорамы, показывающий роскошь корейского мегаполиса, можно решить, что Южная Корея — настоящий рай на земле, где все счастливы, сыты и довольны, но это не так. Разрыв между бедными и богатыми очень велик, поэтому нередки случаи, когда люди буквально выживают в Корее.