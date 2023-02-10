Поедание собак и абсолютное богатство: развенчиваем популярные мифы о Южной Корее

Южная Корея сегодня — одна из самых популярных стран мира, чему немало поспособствовали дорамы — корейские сериалы с азиатским колоритом. За последние годы интерес к Корее существенно возрос, но вот доступнее страна для простых людей не стала: лететь туда далеко, долго и дорого. Поэтому многие люди ограничиваются слухами, чтением статей в сети и все теми же дорамами, что приводит к заблуждениям и недопониманиям.
И сегодня мне хочется развенчать самые популярные мифы об этой стране.
Корейцы едят собачье мясо
Да, наверное, это самый популярный стереотип про Корею. И нельзя сказать, что он совершенно беспочвенен: раньше собачатину и правда ели, но это было довольно давно, в смутные времена, когда у корейцев и выбора-то особого не было. Тогда люди верили, что собачатины может лечить некоторые болезни и повышать иммунитет. Более того, в условиях Корейского рельефа растить псов было проще, чем тех же коров и свиней — ресурсы на разведение тратятся совсем иные.
Только вот время шло, и корейцы менялись. Теперь собачьему мясу они предпочитают свинину или курицу, а в качестве лечения используют таблетки. Найти рестораны с собачатиной сегодня можно разве что в туристических районах, а съесть молодого корейцы Нуреонги (та самая едавая порода собак) почти невозможно: для них собака — друг, а не еда. Конечно, люди старшего возраста еще могут полакомиться таким деликатесом, но с каждым годом популярность этого мяса падает все сильнее и сильнее.
Корейцы живут очень богато
Смотря на все эти небоскребы, высокие технологии и дорамы, показывающий роскошь корейского мегаполиса, можно решить, что Южная Корея — настоящий рай на земле, где все счастливы, сыты и довольны, но это не так. Разрыв между бедными и богатыми очень велик, поэтому нередки случаи, когда люди буквально выживают в Корее.
Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно посмотреть фильм "Паразиты": в современной Корее очень много бедных семей. Чаще всего это люди без высшего образования, получить которое непросто: конкуренция слишком велика. Да и зарплаты в Республике могут начисляться не по умениям и навыкам, а по возрасту — сказывается азиатский менталитет. Как итог, молодые специалисты вынуждены и за университет выплачивать кредиты, и жить на маленькую зарплату. Многие из них селятся в квартирах-подвалах без окон или в клетках 2 на 2 метра. Просто потому, что выбора нет. Путь становления у человека без богатых родителей и связей очень тяжел.
Южный корейцы хотят объединиться с северными
Вопрос сложный. Нам давно рассказывали о том, как разделение Кореи на Южную и Северную разорвало семьи, разделило братьев и сестер, детей и родителей. И это действительно так. Только вот то разделенное поколение находится в очень преклонном возрасте. Молодые же люди, с которыми я общалась, объединения не хотят.
По их мнению, Северная Корея неизменно потянет Южную на дно. Северной Корее потребуются огромные вливания средств, чтобы поднять уровень жизни местного населения. Как итог, Южная Корея откатится назад, отойдет на задний план, уровень жизни в ней сильно упадет. Сразу скажу: я не политолог и рассуждать об этом тут не могу. Я просто передаю мнение людей. Надо отметить, не единичное.
Южная Корея — безопасная страна
Вопрос очень спорный. С одной стороны — да, Корее очень безопасна. Чисто уличных преступлений тут стремиться к нулю, как и банковских краж и даже мошенничеств. Только это если говорить глобально. Найти же себе "приключения" на нижние 90 тут всегда можно, если захотеть. Так, в стране немало женщин жалуются на насилие со стороны мужчин. Их могут навязчиво трогать в метро (хотя традиционно считается, что это исключительно японская история), к ним могут применять насилие таксисты и даже дальние знакомые.
Кроме того, психологический климат в Южной Корее не очень стабилен и здоров. Так, из-за высокой нагрузки и постоянного достигаторства (свойственного им наравне с японцами), люди часто впадают в стресс, а потом приобретают целый букет ментальных расстройств. Как итог: кто-то добровольно уходит из жизни, а кто-то становится агрессивным. Так, некоторое время 2 водителя не поделили парковочное место. Началась драка, которая закончилась трагично. И этих историй немало. Люди, подверженные сильному стрессу, не всегда отдают отчет в своих действиях.
Корейцы от природы красивы
И тут огромный привет распространителям корейской косметики и дорамам. Там все корейцы улыбаются нам белыми зубами и смотрят на зрителя идеальными лицами без единого прыщика или изъяна. Только вот все это — просто результат хорошего ухода и адекватного подбора актеров. В действительности же корейцы бывают разными. У них могут быть шрамы, среды от прыщей, воспаления — они тоже люди, им не чужды человеческие проблемы.
Однако в Корее широко развита эстетическая косметология и хирургия. Все дело в том, что человек "с изъяном" просто не найдет себе там достойную работу. Корейцы очень переборчивы в этом плане: они встречают не только по одежке, но и по лицу. Поэтому некрасивые (с их точки зрения люди) просто обречены на провал по жизни. Это толкает людей под нож хирурга, после которого мы и видим идеальные лица.
Источник:
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А разве псов не хрюшками и коровками кормят.