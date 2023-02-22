История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не учли шотландский характер. 4,5 года среди коз и котов

В бескрайнем Тихом океане есть архипелаг Хуан-Фернандес. А в нем - необитаемый остров, который тогда назывался Мас-а-Тьерра (в переводе - "Ближе к земле"). Однако по иронии судьбы до ближайшего побережья оттуда - 640 км (Чили). Вот здесь и провел одинокий шотландец почти 4,5 года.

Если вам покажется, что это - небольшой срок, то вдумайтесь: 1580 дней. Сколько же раз Александр просыпался утром и засыпал вечером с мыслями о людях. Умножаем на два и получаем ответ. Как человек не сошел с ума в таких условиях... Его сила духа и тела просто потрясает воображение.

Несколько фактов о смутьяне Александре

Родился будущий робинзон в 1676 году в небольшой рыбацкой деревне Нижнее Ларго. Отец - Джон Селькрейг - работал сапожником-кожевенником и лелеял мечту, что младший сын продолжит его дело, как и полагалось в те времена. Однако у Александра были более грандиозные планы. Он с детства отличался взбалмошностью и непокорностью. Еще бы: отец подавал "достойный пример". Папаша пил крепко и не менее крепко лупил непослушных сыновей. Вот и они были не прочь пустить в ход кулаки, а также прикладывались к рюмке с малых лет.

Однако даже в таком семействе Александр выделялся особенно буйным нравом. И вообще заслужил в своем краю дурную репутацию. В первую очередь за постоянные драки и "непристойное отношение к церкви".

В возрасте 19 лет неуемный парень в очередной раз подрался с братьями, а по одной из версий даже едва не убил собственного отца. Поэтому решил просто сбежать и посвятить жизнь морским странствиям. В целом Александр был практически идеальным кандидатом в пираты: смекалистый, шустрый, сильный физически и отчаянный. Юный шотландец примкнул к буканьерам (пиратам, нападавшим на испанские флотилии) и с присущим ему рвением бороздил морские воды в районе Карибских островов.

Когда вспыльчивость обернулась катастрофой

Вот так смотришь на портрет Александра и с трудом веришь, что этот молодой благопристойный человек (судя по изображению) был невероятным авантюристом и настоящим сорвиголовой. Впрочем... его глаза даже на картине затаили какой-то хитрый задиристый огонек.