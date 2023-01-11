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19 исторических фактов, которые на поверку оказались фальшивкой

19 исторических фактов, которые на поверку оказались фальшивкой

Автор:
11 января 2023 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ложь   интересно   история   неожиданно   неправда   познавательно   тайны   факты   
2419
20
Мы учим историю по учебникам и научно-популярным книгам, а иногда - по художественным фильмам и художественной литературе. И что самое обидное - трудно даже сказать, какой из этих источников более достоверен: ведь во всех из них встречаются факты, которые мы считаем само собой разумеющимися, но которые на поверку оказываются ложью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ложь   интересно   история   неожиданно   неправда   познавательно   тайны   факты   
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16  комментариев
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4k
Frank Borman Час назад
Все красивые сказки, которые в святые 90е либерал-капиталисты рассказывали про Запад, оказались фальшивкой и полным фуфлом. Неприкосновенность частной собственности - сейчас богатых россиянинцев грабят на Западе по полной прогамме, просто потому, что они из России. Свобода слова - россиянинцев банят в западных сетях типа Твиттера и Мордокниги. Обьективная журналистика - столько вранья и бреда, которое западные СМП пишут про войну на Украине, еще не было в истории. Демократия - выборы в США в 2000 и 2020 годах показали, что это за цирк.
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4k
vasilykopkov 41 минуту назад
Насчет троянского коня.
Утверждать, что коня "точно не было" может только участник осады Трои.
Вообще никто толком не знает, существовала ли Троя.
Все сведения о ней основаны на эпосе, легенде.
То, что откопал Шлиман большинство серьёзных ученых не считает Троей.

PS Вообще нельзя доказать отсутствие чего-либо, можно доказать только наличие.
Известный приём церковников "докажите, что бога нет" - типичная софистика...
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15k
эмосурикат прямоползающий 42 минуты назад
очень бесполезная информация
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1k
Алексей Попов 56 минут назад
"19 исторических фактов"- Фактов???.
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569k
АРОН Час назад
Хороший выпуск. Голосую ,,за,,.
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15k
куджо Час назад
Про троянского коня простите -шок! Кто то думал что он действительно существовал?!
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72k
Viktor Час назад
Ч
то-то мне это напоминает!
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6k
Roman 2 часа назад
"сначала женщины и дети" ... не было отражено ни в морском праве..."
Есть такое слово - "западло". Мальчикам похожим на девочек - не понять.
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66
ruslan d Roman 42 минуты назад
???
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66
ruslan d Dobry vojak Svejk Z 10 минут назад
Ну это понятно , но все же комплектовать надо равномерно мне кажется ...
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