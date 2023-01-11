19 исторических фактов, которые на поверку оказались фальшивкой

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Мы учим историю по учебникам и научно-популярным книгам, а иногда - по художественным фильмам и художественной литературе. И что самое обидное - трудно даже сказать, какой из этих источников более достоверен: ведь во всех из них встречаются факты, которые мы считаем само собой разумеющимися, но которые на поверку оказываются ложью.
На Бостонском чаепитии не было грандиозного празднования, многие колонисты были сбиты с толку и не понимали, что происходит, и эта ночь была одной из самых тихих ночей в Бостоне.
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Считается, что Гитлер был буйным, вечно кричащим маньяком. Но по словам его личного секретаря и многих людей, которые его знали, Гитлер редко проявлял гнев и был тих и дружелюбен, особенно наедине с людьми.
Рассказывают, что у Джорджа Вашингтона были деревянные зубы. У него были вставные зубы, да. Но они были сделаны из слоновой кости. У него никогда не было деревянных зубов.
По американской легенде, знаменитый Джонни Эпплсид (он же Джон Яблочное Зернышко) по доброте душевной прошел через большую часть США (и даже немного по Канаде), сажая яблоневые сады, чтобы обеспечить местных жителей яблоками. На самом деле он был эксцентричным, но проницательным бизнесменом, весьма состоятельным при том. Хотя он действительно ходил босиком с кастрюлей на голове — это правда.
Джонни Эпплсид (известный как Джон Чепмен) сажал фруктовые сады в районах, в которые, как он считал, люди скоро переедут, - по мере того, как на Среднем Западе США росла экспансия на запад. Но яблоки с деревьев, которые он посадил, были дплохого качества; они использовались для приготовления сидра и только для приготовления сидра. Они были кислыми и несъедобными.
Джонни Эпплсид (известный как Джон Чепмен) сажал фруктовые сады в районах, в которые, как он считал, люди скоро переедут, - по мере того, как на Среднем Западе США росла экспансия на запад. Но яблоки с деревьев, которые он посадил, были дплохого качества; они использовались для приготовления сидра и только для приготовления сидра. Они были кислыми и несъедобными.
Изображение римских гладиаторов, сражающихся насмерть, - по большей части, ерунда. Хотя на аренах было много показательных боев, целью которых была смерть, это были не гладиаторские бои. На смерть бросали заключенных и осужденных, но не настоящих гладиаторов. Обучение гладиатора было дорогим и длительным вложением, и если бы они постоянно умирали, это было бы плохо для бизнеса.
Знаменитая леди, которая подала в суд на McDonalds, поступила не так уж глупо. Она получила ожоги третьей степени из-за горячего кофе, и ей потребовалась пересадка кожи. Было быстро обнаружено, что в этом месте температура кофе значительно превышала температуру, при которой можно по закону подавать горячий напиток в чашке. То, что большинство людей думают, будто этот суд случился из-за температуры кофе, а не из-за ожогов, которые получила женщина, является одним из величайших триумфов в мире PR. Вы не застрахованы от пропаганды.
Последние слова Неда Келли были вовсе не «Такова жизнь». Это выдумал репортер. В итоге много австралийцев сделали эти слова татуировкой или наклеили большие наклейки на свои полноприводные автомобили. Но на самом деле он сказал просто «о, да».
Ниндзя не одевались во все черное, чтобы оставаться незамеченными, - это был бы странный способ. Ниндзя одевались как нормальные люди, чтобы слиться с остальными. А слух об их черных костюмах был взят из японского театра, где их использовали, чтобы сделать для зрителей более очевидным, кто здесь ниндзя.
Испанская Непобедимая армада не была уничтожена. Они потеряли 44 корабля из 137. И англичанам эта победа далась тяжело. Их военно-морской флот был на самом деле значительно больше и насчитывал 197 кораблей, поскольку к ним присоединилась Голландская республика. Решающее поражение? Да. Небольшая английская сила, преодолевающая и уничтожающая мощь всего испанского и португальского флота? Нет, простите.
На самом деле никто в городе Салем не был сожжен на костре во время судебных процессов над ведьмами. Большинство из них были повешены, а одна из обвиняемых - закидана камнями.
Пол Ревир не скакал по Массачусетсу с криками «Британцы идут», потому что, если бы он это делал, все смотрели бы на него так, будто он сошел с ума. Ведь почти все жители Массачусетса были британцами!
Не все знают, что в классической Греции и Риме все статуи были окрашены цветными красками, особенно одежда, которая была очень яркой.
Судя по фильмам, древние воины все время использовали мечи и топоры. На самом деле, большинство войн в истории человечества велись копьями. Викинги использовали копья, самураи и рыцари использовали копья. В конце концов, штыки существуют и сегодня, потому что люди всегда чувствовали, что воину всегда нужно копье, даже с винтовкой в руке.
Эйнштейн никогда не проваливал экзаменов по математике. Этот слух слух начался с книги Рипли «Хотите верьте, хотите нет». Сам Эйнштейн рассказывал: «Я никогда не получал плохих оценок по математике. Еще до 15 лет я освоил дифференциальное и интегральное исчисление». Однако он не очень хорошо учился по предметам, не связанным с естественными науками, и провалил экзамен по французскому.
Стегозавр не мог сражаться с тираннозавром. Они жили в миллионах лет друг от друга. Стегозавры жили 144 миллиона лет назад, а тираннозавры - 65 миллионов лет назад. Огромная разница. Тем не менее, на картинках с динозаврами их регулярно помещают рядом.
Многие люди думают, что правило «сначала женщины и дети» при спасательных операциях было стандартным убеждением в прошлом. Но,как я недавно узнал, то, что происходило во время катастроф «Титаника» и «Биркенхеда», было аномалией. Это не было отражено ни в морском праве и не было обычной практикой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Утверждать, что коня "точно не было" может только участник осады Трои.
Вообще никто толком не знает, существовала ли Троя.
Все сведения о ней основаны на эпосе, легенде.
То, что откопал Шлиман большинство серьёзных ученых не считает Троей.
PS Вообще нельзя доказать отсутствие чего-либо, можно доказать только наличие.
Известный приём церковников "докажите, что бога нет" - типичная софистика...
Есть такое слово - "западло". Мальчикам похожим на девочек - не понять.