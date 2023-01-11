19 исторических фактов, которые на поверку оказались фальшивкой

По американской легенде, знаменитый Джонни Эпплсид (он же Джон Яблочное Зернышко) по доброте душевной прошел через большую часть США (и даже немного по Канаде), сажая яблоневые сады, чтобы обеспечить местных жителей яблоками. На самом деле он был эксцентричным, но проницательным бизнесменом, весьма состоятельным при том. Хотя он действительно ходил босиком с кастрюлей на голове — это правда.

Джонни Эпплсид (известный как Джон Чепмен) сажал фруктовые сады в районах, в которые, как он считал, люди скоро переедут, - по мере того, как на Среднем Западе США росла экспансия на запад. Но яблоки с деревьев, которые он посадил, были дплохого качества; они использовались для приготовления сидра и только для приготовления сидра. Они были кислыми и несъедобными.