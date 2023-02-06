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Тайна "Кресла Дьявола". Все, кто садился на него, вскоре умирали

Тайна "Кресла Дьявола". Все, кто садился на него, вскоре умирали

Автор:
06 февраля 2023 09:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кресло Дьявола   интересно   история   мистика   смерть   факты   фото   
797
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Если не знать историю этого кресла, хранящегося в Музее Вальядолида, то со стороны оно покажется вам невзрачным и совершенно обычным стулом.

Возможно, что найдется тот, кто почувствует искушение развязать ленту, соединяющую подлокотники, чтобы сесть в него... Но это потому, что не все знают его историю.

Мрачные события, связанные с этим таинственным предметом мебели, способны пошатнуть уверенность даже самых отъявленных скептиков. Потому что эти истории не поддаются никакому логическому объяснению.


Так что же это за кресло, в которое за последние 120 лет не осмелился сесть ни один человек? Неужели на нём лежит какое-то проклятие? Возможно ли, что к его созданию приложил руку сам Дьявол?


Талантливый студент

История этого кресла началась почти 5 веков назад, в далёком 1550 году, с одного испанского студента по имени Андрес де Проаса. Он всегда мечтал стать врачом, поэтому, когда подрос, отправился учиться в Медицинский Университет Вальядолида, считавшийся лучшим во всей стране.

Поначалу Андрес не проявлял таланта в хирургии, которая интересовала его больше всего, но через пару лет обучения 22-летний студент вдруг стал демонстрировать отточенную технику и обширные познания в анатомии, которые удивляли даже его преподавателей.

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Все удивлялись прогрессу молодого человека, считая его самым одарённым из всех учеников. Андресу прочили большое будущее. А одновременно с этим в Вальядолиде начали исчезать сначала домашние животные, а потом и люди...


Дом у реки

В первое время люди даже немного радовались, что с улиц стали исчезать бродяги и попрошайки, но, когда пропал 9-летний мальчик, в городе началась паника, и власти наконец-то взялись за поиски преступника.

Когда опросили жителей, выяснилось, что никто не видел ничего подозрительного, если не считать женщины, которая зарабатывала на жизнь стиркой вещей в реке Писуэрга. Она сообщила, что иногда вода прямо на её глазах становилась красной...

Власти, как ни странно, прислушались к словам женщины, решив осмотреть дома выше по течению реки. В одном из них жил Андрес. Когда власти вошли в его жилище, то пришли в ужас от увиденного.


Дьявольские эксперименты

Теперь стало ясно, как оттачивал свои навыки Андрес, потому что его дом скорее походил на морг, а на стенах были развешаны рисунки, изображающие анатомию людей во всех подробностях.

Но какое отношение ко всему этому имеет кресло? Когда молодого человека арестовали и начали допрашивать, он заявил, что на эти страшные деяния его вдохновил сам Дьявол. Якобы тот передавал ему знания, когда Андрес садился в кресло, а взамен студент приносил ему жертвы.

По словам студента, это кресло ему подарил некий некромант за то, что Андрес спас его из реки Писуэрга. Помимо прочего де Проаса добавил:

- Если в это кресло сядет любой другой человек, то он умрёт через 3 дня.

В конечном счёте, Андреса казнили, а имущество бывшего студента распродали с молотка. Но несколько вещей, включая это кресло, остались без покупателей, поэтому оно отправилось пылиться на склад Университета.


История повторяется

Кресло простояло на складе почти 250 лет, пока в 1890 году туда не заглянул дворник, тогда-то ему и попался на глаза этот "замечательный стул". Мужчина решил, что негоже мебели обрастать паутиной, и забрал его в свою каморку, чтоб использовать по назначению.

Через три дня его нашли мёртвым прямо в кресле. Вскоре был нанят другой дворник. Думаю, вы без труда догадаетесь, что с ним произошло. Человек был найден в этом же кресле спустя ровно 3 дня...

Только после двух смертей один из сотрудников Университета решил изучить историю кресла и вскоре выяснил, что оно принадлежало Андресу де Проаса. Было решено подвесить стул к потолку, чтобы больше никому не пришло в голову в него сесть.

Его сняли только через 60 лет, в 1950 году, когда передавали в музей Вальядолида. С тех пор стул, получивший прозвище "Кресло Дьявола", экспонируется там, но с одним обязательным условием - никто не должен снимать красную ленту и, тем более, садиться в него...


А вы бы рискнули сделать это?

Источник:

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Метки: Кресло Дьявола   интересно   история   мистика   смерть   факты   фото   
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5  комментариев
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24
Вася 37 минут назад
И никто не догадался использовать его для казни преступников? Как раз и теорию проверить.
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10k
Касьян Пуздой 10 минут назад
в том что люди умирают нет ничего удивительного. гораздо удивительнее было бы наоборот.
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31k
Игорь 18 минут назад
Было решено подвесить стул к потолку, чтобы больше никому не пришло в голову в него сесть.
=========
Очень логично. Не сломать, не сжечь - а подвесить к потолку. Чтоб никто не сел.
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10k
Antilles 18 минут назад
Подвесить, выставить как экспонат... А разломать или сжечь в голову не пришло
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15k
эмосурикат прямоползающий 18 минут назад
боже какая хрень 2 дворника сдохли работая в одном и том же месте, во времена, когда эпидемии были нормой а про санитарию мало кто слышал, и на основе этого сделали вывод, что кресло проклято.
все кто пил воду в итоге умирают, вывод вода это яд, но медленный
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