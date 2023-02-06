Тайна "Кресла Дьявола". Все, кто садился на него, вскоре умирали

Возможно, что найдется тот, кто почувствует искушение развязать ленту, соединяющую подлокотники, чтобы сесть в него... Но это потому, что не все знают его историю.

Мрачные события, связанные с этим таинственным предметом мебели, способны пошатнуть уверенность даже самых отъявленных скептиков. Потому что эти истории не поддаются никакому логическому объяснению.

Так что же это за кресло, в которое за последние 120 лет не осмелился сесть ни один человек? Неужели на нём лежит какое-то проклятие? Возможно ли, что к его созданию приложил руку сам Дьявол?

Талантливый студент

История этого кресла началась почти 5 веков назад, в далёком 1550 году, с одного испанского студента по имени Андрес де Проаса. Он всегда мечтал стать врачом, поэтому, когда подрос, отправился учиться в Медицинский Университет Вальядолида, считавшийся лучшим во всей стране.

Поначалу Андрес не проявлял таланта в хирургии, которая интересовала его больше всего, но через пару лет обучения 22-летний студент вдруг стал демонстрировать отточенную технику и обширные познания в анатомии, которые удивляли даже его преподавателей.