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Кошка стала приемной мамой для детеныша обезьяны

Кошка стала приемной мамой для детеныша обезьяны

Автор:
22 февраля 2023 13:24
Сообщество : Животные
Метки: видео   детеныш   животные   кошка   милота   обезьяна   
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Житель Малайзии запечатлел кошку, переносившую обезьяну. Детеныш потерял своих родителей и хищница решила его усыновить.

Кошка усыновила детеныша обезьяны, потерявшего родителей. Чужих детей не бывает!

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Метки: видео   детеныш   животные   кошка   милота   обезьяна   
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3  комментария
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97k
parallax Час назад
Скорее наоборот, это обезьянка решила кошку уматерить.
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3k
Deniss Минуту назад
вот же зверушки , помогают друг другу, хотя виды и отряды совсем разные. Людям бы так...
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1k
Faithless 3 минуты назад
Красивая кошка, глаза как-будто накрашены и хвост какой-то необычный, поврежден наверное.
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Alex Chebrikov

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