Кошка стала приемной мамой для детеныша обезьяны

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Житель Малайзии запечатлел кошку, переносившую обезьяну. Детеныш потерял своих родителей и хищница решила его усыновить.
Кошка усыновила детеныша обезьяны, потерявшего родителей. Чужих детей не бывает!
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