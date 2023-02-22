Звёздный дуэт, слава которого рассеялась после его распада

Костюмы, декорации, весь этот лоск и шик словно говорил: Америка – великая страна, она всё может пережить и восстать.

С уходом со сцены Джинджер и Фреда завершился золотой век жанра. И хотя его пытались возродить многие блистательные пары, успех не удалось повторить.