Звёздный дуэт, слава которого рассеялась после его распада

Хореография – это завораживающее зрелищное искусство. Хотя бы потому, что владеть собственным телом настолько виртуозно, чтобы даже лёгкое движение превращалось в текучее, плавное, небрежное очень трудно.
Но этой паре, которую называют легендарной, это удалось. В 30-х жанр мюзикла развивался и достиг своего пика. Оно и понятно: люди последние монеты отдавали, чтобы полюбоваться на экране чудом, восторгом оптимистичного изящества и лёгкости, которых так не хватало в годы Великой депрессии.
Костюмы, декорации, весь этот лоск и шик словно говорил: Америка – великая страна, она всё может пережить и восстать.
С уходом со сцены Джинджер и Фреда завершился золотой век жанра. И хотя его пытались возродить многие блистательные пары, успех не удалось повторить.
Абсолютное большинство зрителей считало их супругами. Между тем как Фред был образцовым семьянином, а его прекрасная, но легкомысленная партнёрша меняла любовников как перчатки.
Фред Астер был удивительно пластичным и одинаково здорово справлялся с подачей как классических, так и джазовых и бальных номеров.
Родился он на закате века, в 1899 году в Омахе, и с детства увлекался танцами. Когда немного повзрослел, то стал выступать в паре с сестрой Адель. Пара завоевала популярность, покорила Бродвей. Но потом Адель вышла замуж и оставила сцену.
После 10-летней карьеры, вполне успешной, Фред, которому было уже за 30, с ужасом слышал на кастингах, что он немного умеет танцевать, но в плане артистизма полный ноль. Мужчина взял себя в руки и попробовал себя в кино. Первый проект был встречен холодно. А второй – «Полёт в Рио» сделал его звездой.
В это же время в его жизни появилась Вирджиния Кэтрин Макмэт, которую весь мир знает под псевдонимом Джинджер Роджерс. Родилась она в 1911 году в Миссури. А псевдоним появился с лёгкой руки маленькой сестрички, которая не могла выговорить длинное сложное имя старшей сестры. К Джинджер девушка добавила фамилию отчима.
Юная, яркая, живая, грациозная, пластичная – она показалась Фреду идеальной партнёршей. И с радостью согласилась сотрудничать. А впоследствии сыграла в жизни Фреда и другие – очень важные роли.
На заре совместной работы девушка выглядела очень ярко, даже вызывающе. Фред помог избавиться от этой вульгарности образа, сделав его более изысканным и утончённым. Одновременно поработал и в части техники и подачи.
И они стали танцевать. Танец продлился пять лет, а прошло словно пять минут. Им присвоили негласный титул лучшего танцевального дуэта Америки. Постоянно приглашали сниматься.
Всего Фред и Джинджер снялись в 9 фильмах жанра мюзикл, самыми заметными среди которых стали «Весёлый развод», «Цилиндр», «Беззаботный», «Потанцуем».
Естественно, обратная сторона славы и известности – это сплетни. О танцорах болтали всякое. Злые языки утверждали, что отношения в паре хуже некуда. И Роджерс не может простить партнёру то, что он искуснее в технике и артистизме. На эти сплетни девушка отвечала смехом. Хотя Фред и муштровал её, как солдата-новобранца, заставляя повторять движения снова и снова, пока они не становились безупречными.
Джинджер работала в поте лица, ведь Фред был для неё не только партнёром, но и наставником, учителем, кумиром. Естественно, только ленивый не говорил об их интимной связи. Пара не подтверждала, но и не опровергала этого, напуская только больше тумана. Хотя на момент начала сотрудничества мужчина был женат, а у девушки начинался роман с известным режиссёром Мервином Ле Роем.
Но даже невооружённым взглядом было видно, что что-то между ними явно было. Это подтверждали даже невероятно бурные и темпераментные выяснения отношений на публике. Хотя… Кто их поймёт, это же артисты.
В 1939 году дуэт распался. Через год актрису удостоили «Оскара» за роль в картине «Китти Фойл». Прошло долгих десять лет, прежде чем пара сыграла в ещё одном – их десятом совместном проекте – комедии «Семья Баркли с Бродвея».
Фред продолжал танцевать. Он жил танцами, и о двух его жёнах, а также отношениях с женщинами в принципе практически ничего не известно.
Джиндж кружила головы мужчинам. Одних только официальных супругов у неё было пятеро. И все – не последние персонажи Голливуда. Но после разрыва с Астером карьера актрисы застопорилась, а потом и вовсе плавно сошла на нет. Фильмы, где она снималась уже без Фреда, публика встретила без интереса. Последние годы карьеры она уже не снималась, работала на телевидении.
Джиндж ушла из жизни в 1995 году из-за проблем с сердцем. Она пережила своего кумира и идеального партнёра, прославившего их творческий тандем, на 8 лет.
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