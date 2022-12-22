Художник создал свои постеры к известным фильмам: вот 35 лучших

Хороший постер уже сам по себе является произведением искусства, и некоторым художникам удается создать действительно запоминающиеся и культовые постеры к фильмам. Британский дизайнер и иллюстратор Doaly — определенно один из них. Он собрал немало поклонников в социальных сетях, переосмысливая постеры популярных фильмов в своем собственном стиле.