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Художник создал свои постеры к известным фильмам: вот 35 лучших

Художник создал свои постеры к известным фильмам: вот 35 лучших

Автор:
22 декабря 2022 18:52
Сообщество : Кино
Метки: дизайн   иллюстрации   искусство   кино   постеры   фильмы   
923
36

Хороший постер уже сам по себе является произведением искусства, и некоторым художникам удается создать действительно запоминающиеся и культовые постеры к фильмам. Британский дизайнер и иллюстратор Doaly — определенно один из них. Он собрал немало поклонников в социальных сетях, переосмысливая постеры популярных фильмов в своем собственном стиле.

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Метки: дизайн   иллюстрации   искусство   кино   постеры   фильмы   
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3  комментария
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557
Виктор Чикалев 18 минут назад
Некоторые вполне подходят к фильму, "мертвый бассейн" например
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2k
Тварь 59 минут назад
Художник застрял в 80-х.
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