Художник создал свои постеры к известным фильмам: вот 35 лучших

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Хороший постер уже сам по себе является произведением искусства, и некоторым художникам удается создать действительно запоминающиеся и культовые постеры к фильмам. Британский дизайнер и иллюстратор Doaly — определенно один из них. Он собрал немало поклонников в социальных сетях, переосмысливая постеры популярных фильмов в своем собственном стиле.
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