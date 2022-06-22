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Лучшие советские кинопостеры эпохи авангарда

Лучшие советские кинопостеры эпохи авангарда

Автор:
22 июня 2022 10:31
Сообщество : Искусство
Метки: авангард   живопись   иллюстрации   искусство   кино   познавательно   постеры   творчество   
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1920-е годы в СССР были временем творчества, когда художники, поэты и кинематографисты развивали новое искусство. Новаторский язык кино и живописи объединился в постерах к самым известным фильмам той эпохи, которые стали воплощением искусства авангарда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авангард   живопись   иллюстрации   искусство   кино   познавательно   постеры   творчество   
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