Лучшие советские кинопостеры эпохи авангарда

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1920-е годы в СССР были временем творчества, когда художники, поэты и кинематографисты развивали новое искусство. Новаторский язык кино и живописи объединился в постерах к самым известным фильмам той эпохи, которые стали воплощением искусства авангарда.
"Великосветское пари", 1923. Режиссер Карл Фрёлих, художники - Владимир и Георгий Стенберги
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"Берлин: симфония большого города", 1927. Режиссер Вальтер Рутман, художники Владимир и Георгий Стенберги
"Шесть девушек ищут пристанища", 1927. Режиссер Ганс Берендт, художники Владимир и Георгий Стенберги
"Любовь втроем: Третья Мещанская", 1927. Режиссер Абрам Роом, художники - Владимир и Георгий Стенберги
"Мертвая петля", 1929. Режиссер Александр Перегуда, художники Владимир и Георгий Стенберги
Человек с киноаппаратом", 1929. Режиссер Дзига Вертов, художники Владимир и Георгий Стенберги
Источник: — переведено специально для fishki.net
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