Роль Евгения Миронова, за которую его осудили зрители

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В 1995 году на экраны вышел фильм Владимир Хотиненко "Мусульманин. Его отметили множеством довольно-таки престижных наград, в том числе за роли второго плана и лучший сценарий.
Но исполнителю главной роли, Евгению Миронову, не досталось ни одной награды. Мало того, зрители были возмущены его работой. Давайте, для начала, вспомним краткое содержание фильма.
Николай Иванов, воевавший в Афганистане, семь лет провел в плену и ему удалось спастись - местный крестьянин выкупил схваченного солдата, когда того вели на расстрел. Николай заменил ему погибшего сына, он принял ислам и на родину вернулся уже мусульманином.
Он совершенно иначе смотрит на мир, его уклад жизни изменился (отсутствие сигарет, алкоголя, определенные правила, ежедневные молитвы). Конечно его односельчане не приняли такие перемены в Иванове, его стали сторониться и даже травить.
Он совершенно иначе смотрит на мир, его уклад жизни изменился (отсутствие сигарет, алкоголя, определенные правила, ежедневные молитвы). Конечно его односельчане не приняли такие перемены в Иванове, его стали сторониться и даже травить.
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Многие зрители именно на религиозной почве стали обвинять режиссера, который выставил русских жителей деревни в негативном смысле, а принявшего "чужую" веру Николая наоборот над ними возвысил. Гневно говорили, что Хотиненко пропагандирует ислам, хотя режиссер несколько раз говорил, что фильм не о противопоставлении двух религий, а о безверии и вере.
Но куда там, режиссера и слышать не хотели, требовали запретить "Мусульманина" к показу, считая, что он может вызывать межнациональный конфликт.
Но куда там, режиссера и слышать не хотели, требовали запретить "Мусульманина" к показу, считая, что он может вызывать межнациональный конфликт.
Конечно же досталось и Евгению Миронову, которого также обвинили в симпатии к исламу и, на секундочку, в предательстве христианства. Миронов своего героя отстаивал как мог, он говорил, что Николай жил спокойно, не делая ничего плохого и, что самое главное, никому не навязывал свою веру.
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Не дай Бог такое пережить НИКОМУ ! Это трагедия в психологическом плане... Миронов отлично сыграл и все остальные (особенно мать ,она его не узнавала ,но чувствовала ..)
P.S. Этот фильм конечно нужно смотреть ,тем кто знает,понимает что такое война и ломка психологии (синдром так называемый ) ...
Более дебильного отношения к фильму купленного говно-автора ещё не видел..