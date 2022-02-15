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Роль Евгения Миронова, за которую его осудили зрители

Роль Евгения Миронова, за которую его осудили зрители (5 фото)

Автор:
15 февраля 2022 19:20
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   искусство   кино   режиссеры   религия   русское кино   фильмы   
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В 1995 году на экраны вышел фильм Владимир Хотиненко "Мусульманин. Его отметили множеством довольно-таки престижных наград, в том числе за роли второго плана и лучший сценарий.
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Метки: актеры   искусство   кино   режиссеры   религия   русское кино   фильмы   
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8  комментариев
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5k
gor 48 минут назад
те кто ругали,ещё не знали,что выйдет "Зулейха открывает глаза"
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3k
OLDer 5 минут назад
Опасен не человек другой веры, а человек без веры.
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4k
Джордж. Вашингтон. 11 минут назад
То есть Охоту на пиранью все прям хвалят?
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111
GoodWin 13 минут назад
Миронов один из лучших актеров современности - то что его роль не понравилась многим говорит только о его таланте как актера.
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5k
Mixalych 20 минут назад
Если актер сыграл роль так, что его потом хотят убить, то это хороший актер. А меня, как обывателя, всегда интересовал вопрос: как человека неверующего и трезво глядя на мир, можно заставить не просто принять веру, чтоб сохранить жизнь, а именно обратить в веру, чтоб он уверовал и стал религиозным.
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1k
Mixan Полчаса назад
Смотрел ,понравился , очень жесткий в психологическом плане ....Но такое ведь было в реальных событиях !
Не дай Бог такое пережить НИКОМУ ! Это трагедия в психологическом плане... Миронов отлично сыграл и все остальные (особенно мать ,она его не узнавала ,но чувствовала ..)
P.S. Этот фильм конечно нужно смотреть ,тем кто знает,понимает что такое война и ломка психологии (синдром так называемый ) ...
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54k
Igor 43 минуты назад
Когда встречается выражение-,"на минуточку", то сразу становится..
Более дебильного отношения к фильму купленного говно-автора ещё не видел..
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3k
Vladimir Yezhak 45 минут назад
Согласен с автором публикации!)
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