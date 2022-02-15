Роль Евгения Миронова, за которую его осудили зрители

Многие зрители именно на религиозной почве стали обвинять режиссера, который выставил русских жителей деревни в негативном смысле, а принявшего "чужую" веру Николая наоборот над ними возвысил. Гневно говорили, что Хотиненко пропагандирует ислам, хотя режиссер несколько раз говорил, что фильм не о противопоставлении двух религий, а о безверии и вере.

Но куда там, режиссера и слышать не хотели, требовали запретить "Мусульманина" к показу, считая, что он может вызывать межнациональный конфликт.