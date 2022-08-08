Первые роли любимых советских актёров

«Сегодня увольнения не будет» 1958 года и Леонид Куравлев в роли сапера по фамилии Морозов. На тот момент артисту было 22 года. Как и в случае с Леоновым, это была короткометражка. Первая полнометражная лента «Мичман Панин» вышла через два года. В ней Куравлев сыграл кочегара Камушкина.