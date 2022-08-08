Первые роли любимых советских актёров

Первая роль в жизни актёра – это как первая любовь. Волнующая, вдохновляющая, порой несчастливая, но в любом случае особенная.
Какой она была в случае с любимыми советскими артистами, впоследствии прославившимися на всю страну?
Первую маленькую роль Борислав Брондуков сыграл в 24-летнем возрасте в фильме 1962 года «Цветок на камне».
Короткометражка «Карандаш на льду» 1948 года и обаятельный Евгений Леонов. Первый полнометражный фильм на счету актера назывался «Счастливый рейс» и вышел год спустя. Но роль пожарного была настолько крохотной, что Леонов даже не попал в титры.
«Сегодня увольнения не будет» 1958 года и Леонид Куравлев в роли сапера по фамилии Морозов. На тот момент артисту было 22 года. Как и в случае с Леоновым, это была короткометражка. Первая полнометражная лента «Мичман Панин» вышла через два года. В ней Куравлев сыграл кочегара Камушкина.
Обаятельный комедийный актер Михаил Светин впервые снялся в кино в довольно солидном возрасте: ему было 43 года. Это была крошечная роль заказчика в картине «Не пройдет и полгода» 1973 года.
Владимир Басов тоже уже был не юным: актер разменял четвертый десяток, когда снялся в картине «Школа мужества» 1954 года. В титрах крошечная роль поручика тоже не была упомянута.
Николай Парфенов, один из лучших эпизодников в СССР, сыграл свою первую роль председателя колхоза в 32 года в фильме «Родные поля». Картина вышла в 1944 году.
Готлиб Робинсон впервые снялся в картине 1951 года «Прощай, Америка». Но появился там мельком. Так что первой маленькой, но полноценной ролью можно назвать картину «Корабли штурмуют бастионы» 1953 года, где он исполнил эпизодическую роль подручного.
Фрунзик Мкртчян впервые появился в картине «Из-за чести» 1956 года, где сыграл Вардана. Актеру было 26 лет.
На два года больше было Вахтангу Кикабидзе, когда он снялся в ленте «Встреча в горах» в роли певца и актера по имени Гия.
Савелий Крамаров впервые снялся в роли Васьки Ржавого в фильме «Ребята с нашего двора». Артисту было 25 лет, а роль была одной из главных.
Армен Джигарханян дебютировал в кино в 24-летнем возрасте, снявшись в роли Акопа в фильме 1959 года «Обвал».
Юрий Яковлев впервые появился на экране в 25-летнем возрасте в албанской картине «Великий воин Албании Скандербег» 1953 года. Сыграл воина, в титрах упомянут не был.
Андрей Мягков сыграл главную роль в своей первой картине. 27-летний артист отлично справился с образом доктора Чеснокова в киноленте 1965 года «Похождения зубного врача».
Ролану Быкову исполнилось 25 лет, когда он принял участие в съемках фильма «Школа мужества» 1954 года. Роль была крохотной, и в титры Быков тоже не попал.
Краснофлотец, которого сыграл в 1934 году Всеволод Санаев, тоже не был отмечен в титрах. Актеру на момент съемок картины «Частная жизнь Петра Виноградова» было 22 года.
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АНТИФИШКИ
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