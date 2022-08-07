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7 актерских дуэтов, которые невзлюбили друг друга в реальной жизни

7 актерских дуэтов, которые невзлюбили друг друга в реальной жизни

Автор:
07 августа 2022 09:39
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дуэт   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Кино – продукт коллективный, но, как и в любом коллективе, на съемочной площадке всегда есть место конфликтам.


Кирк Кэмерон и Джули Маккалоу - «Растущая боль»

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Кирк Кэмерон был ярым христианином, и из-за этого у актрисы Джули Маккалоу, которая играла с ним в сериале «Растущая боль», возникли большие проблемы. Он презрительно относился к ней из-за того, что она за четыре года до этого появилась на обложке Playboy.
После этого Джули Маккалоу уволили, но причины названы не были, хотя все поняли, что эти два факта неразрывно связаны. Спустя годы Кирк принес свои извинения о сослался на то, что был еще совсем молодым. Тогда же вмешались создатели сериала, которые заявили, что Джули уволили по сюжетным причинам, но это совершенно неубедительно, потому что ее персонажа не вырезали, а саму Джули заменили на Челси Ноубл, которая тогда встречалась с Кирком.


Мила Кунис и Эштон Кутчер – «Шоу 70-х»

Мила Кунис и Эштон Кутчер сейчас – любящие друг друга муж и жена, которые познакомились во время съемок сериала «Шоу 70-х». Примечательно, что Мила обманула создателей сериала, когда проходила кастинг. Она сказала, что ей 18, хотя она тогда была еще подростком.
Отношения между Милой и Эштоном сразу не заладились. Хоть они и играли пару, на самом деле этот дуэт ненавидел друг друга. Но затем их отношения значительно улучшились и они расстались после завершения съемок на хорошей ноте, что позволило им через несколько лет и вовсе сойтись.


Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон – «Секретные материалы»

«Секретные материалы» по большей части помнят по этим двум актерам, которые составили незабываемый дуэт, и казалось, что у них должны быть отличные дружеские или даже любовные отношения, но все было совсем наоборот. Дэвид и Джиллиан не ладили и причиной тому в некоторой степени было гендерное неравенство, которое заключалось в оплате труда.
Дэвиду платили намного больше, чем Джиллиан, и ее это, естественно, расстраивало и злило. Их отношения накалились до такой степени, что они перестали друг с другом общаться и не могли долгое время находиться в одной комнате, однако спустя некоторое время они нашли общий язык и их отношения значительно улучшились.


Брюс Уиллис и Сибилл Шеперд – «Детективное агентство "Лунный свет"»

Пока снимался сериал «Детективное агентство "Лунный свет"», фанаты даже не подозревали, что между исполнителями главных ролей Брюсом Уиллисом и Сибилл Шеперд очень натянутые отношения.
Лишь через 16 лет после завершения сериала Сибилл Шеперд сказала, что они с Брюсом ссорились чуть ли не перед каждой сценой драки. Старые обиды, как видно, ушли в закат, потому что Сибилл сказала, что «теперь он более привлекателен без волос».


Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей – «Грязные танцы»

Никому не нравится, когда кто-то срывает дубли. Особенно это не нравилось Патрику Суэйзи во время съемок фильма «Грязные танцы». Он припомнил, что съемочной команде из-за Дженнифер Грей по несколько раз приходилось переснимать один и тот же кадр по причине того, что ее кто-то критиковал или у нее кружилась голова.
Несмотря на такие холодные отношения, Дженнифер не затаила обиду, потому что ей было очень жаль, когда Патрика Суэйзи не стало.


Вивиан Вэнс и Уильям Фроули – «Я люблю Люси»

Часто экранные дуэты между мужчиной и женщиной проваливаются из-за того, что мужчина принижает актерские способности своей коллеги. Подобное произошло во время съемок фильма «Я люблю Люси», в котором снялись Вивиан Вэнс и Уильям Фроули. Уильям считал, что у Вивиан нет никакого актерского таланта, и поэтому относился к ней отрицательно, хотя, возможно, причина была в другом. Актриса отвечала ему той же монетой и по этой причине они чуть ли не срывали съемки, однако их негативное отношение друг к другу пошло на пользу и некоторые неудачные сцены остались в картине, потому что смотрелись органично.


Кенни Бейкер и Энтони Дэниелс – «Звездные войны»

Из-за таких актеров, как Энтони Дэниелс, Алек Гиннесс и Харрисон Форд, у фанатов «Звездных войн» возникают не самые приятные чувства при упоминании старой трилогии. Харрисон Форд ненавидел Хана Соло и просил его убить, Алек Гиннесс ненавидел Оби-Вана, а также всю идею трилогии, а Энтони Дэниелс, сыгравший C-3PO, похоже, не испытывал никаких товарищеских чувств ко своим коллегам, потому что избегал их и конфликтовал с Кенни Бейкером, который сыграл R2-D2.
Кенни Бейкер рассказал, что звал Энтони Дэниелса посетить мероприятия вместе с другими актерами, потому что это помогло бы продвижению «Звездных войн», но в ответ на это Дэниелс говорил: «Уходи, маленький человек».

Источник:

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Метки: актеры   дуэт   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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