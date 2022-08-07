7 актерских дуэтов, которые невзлюбили друг друга в реальной жизни

Кирк Кэмерон был ярым христианином, и из-за этого у актрисы Джули Маккалоу, которая играла с ним в сериале «Растущая боль», возникли большие проблемы. Он презрительно относился к ней из-за того, что она за четыре года до этого появилась на обложке Playboy.

После этого Джули Маккалоу уволили, но причины названы не были, хотя все поняли, что эти два факта неразрывно связаны. Спустя годы Кирк принес свои извинения о сослался на то, что был еще совсем молодым. Тогда же вмешались создатели сериала, которые заявили, что Джули уволили по сюжетным причинам, но это совершенно неубедительно, потому что ее персонажа не вырезали, а саму Джули заменили на Челси Ноубл, которая тогда встречалась с Кирком.

Мила Кунис и Эштон Кутчер – «Шоу 70-х»