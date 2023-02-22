15 любопытных фактов о фильме «Нечто» Джона Карпентера

«Нечто» - фильм страшный и уникальный… Эта непередаваемая атмосфера ужаса и безысходности, когда ты не знаешь, кто рядом: товарищ по экспедиции или нечто страшное и необъяснимое… Когда руки тянутся к оружию, чтобы пристрелить друга, в котором теперь видишь чудовище…
Джон Карпентер смог сделать очень страшный и завораживающий фильм, он держит зрителя в напряжении до конца, не отпуская ни на секунду с начала повествования…
И хоть фильм «Нечто» в 1982 году провалился в прокате, это ничуть не умаляет его ценности. Такая уж судьба у многих фильмов Карпентера: провал в прокате и триумфальное возвращение на видеокассетах.
Я сам, впечатлявшись картиной в юности, решил недавно освежить свои воспоминания, пересмотрев сие творение Джона Карпентера. И совершенно не пожалел! Да, конечно, некоторые моменты сейчас воспринимаются по-другому, но фильм от этого хуже не стал. Классика не стареет!
1. Восьмой эпизод первого сезона культового сериала «Секретные материалы» под названием «Лед» - это прямая отсылка к фильму «Нечто», своеобразная дань уважения картине Карпентера. В этом эпизоде агенты Фокс Малдер и Дана Скалли расследуют странную гибель экспедиции на Аляске. Позже выясняется, что экспедиция имела контакт с инопланетным паразитом, попавшим на нашу планету с метеоритом. Ничего не напоминает?
2. Перед выходом фильма на большие экраны, в 1982 году, журнал «Fangoria» провел интересный конкурс: читателям было предложено нарисовать «нечто» так, как они его себе представляют. Победитель получил право приехать на экскурсию в студию Universal Studios.
3. «Нечто» - это первый фильм Карпентера, для которого он не написал музыку лично (Джон Карпентер еще и композитор). В итоге композитором выступил Эннио Морриконе. Позже фильм «Нечто» номинировался на антипремию «Золотая малина» за плохой саундтрек. По иронии судьбы, музыка, написанная для «Нечто» и неиспользованная Морриконе в фильме, позже была вставлена в картину «Омерзительная восьмерка» и заработала «Оскар».
4. Собаку, великолепно сыгравшую свою роль в фильме, звали Джед. Она являлась помесью волка и маламута. Джед прекрасно справлялся с работой: не смотрел в камеру и действовал как настоящий актер. Например, на сцену, в которой пес ищет человека, понадобилось всего 4 дубля. Джон Карпентер был очень впечатлен четвероногим актером.
5. В сцене, когда собака ищет человека, и зрителю показывают тень на стене, для отбрасывания этой тени не был использован ни один актер, участвующий в съемках. Джон Карпентер считал, что это добавит загадочности.
6. Одной из причин, по которой фильм «Нечто» провалился в прокате, продюсеры посчитали выход несколькими неделями раньше в том же 1982 году картины «Инопланетянин» Стивена Спилберга. После такого добродушного инопланетного создания зрители не приняли злого варианта внеземной жизни, показанного в «Нечто».
7. Фильм признан эталонным в сфере некомпьютерных спецэффектов. Все они были созданы гениальным мастером по спецэффектам Робом Боттином, которому стукнуло всего 22 года к моменту начала работы над проектом «Нечто». К этому времени он уже успел поработать в нескольких фильмах.
8. Когда фильм «Нечто» находился на завершающей стадии создания, Роб Боттин практически жил в киностудии. В итоге Роб был госпитализирован с истощением, поэтому ему пришлось обратиться к Стэну Уинстону с просьбой о помощи в создании сцены, где «нечто» проявляет себя в клетке с собаками.
9. Для съемок эпизода, в котором «нечто» откусывает руки доктора Коппера (сыграл Ричард Дайсарт) при оказании первой помощи Норрису, пригласили инвалида, у которого не было рук по локоть, а на его лицо была одета маска Ричарда Дайсарта. Внимание зрителя было приковано к обрубкам рук, и некоторая неестественность лица-маски Дайсарта не так бросалась в глаза.
10. В фильме у двух персонажей весьма забавные клички. Главного героя с фамилией Макриди все называют Мак (Mac), а другого персонажа на станции из-за очков величают Уиндовс (Windows). Это вышло совершенно случайно и никак не связано с всемирно известными корпорациями Apple и Microsoft. К слову, на тот момент, эти компании такими известными и не были.
11. Как признавался сам Джон Карпентер, ему было особенно тяжело, когда его картины терпели неудачу. Но провал в прокате «Нечто» режиссер переживал тяжелее всего, тем более что фильм не понравился как критикам, так и зрителям. Особенно расстроился Карпентер после публичного комментария Кристиана Ниби, режиссера первой версии картины «Нечто из другого мира» по рассказу писателя Джона Кэмпбелла «Кто идет?». В частности, Кристина Ниби осудил экранизацию Карпентера, посоветовав ему отправляться за кровью на скотобойню. Также Ниби назвал фильм хорошей рекламой виски.
12. Курт Рассел почти целый год отращивал бороду и волосы для съемок в фильме Джона Карпентера «Нечто».
13. Для съемок момента, когда Макриди идет к месту, где во льду было похоронено инопланетное существо, использовался фон, то есть все на заднем плане – снег, корабль, да и вертолет – было нарисовано.
14. В фильме есть не самый приятный момент, когда механика Чайлдса атакует своеобразный «цветок» из плоти собак. Для создания этого «растения» были использованы двенадцать собачьих языков и несколько рядов собачьих зубов. Сам Роб Боттин назвал это безобразие «разозленной капустой».
15. Премьера фильма состоялась в один день с картиной «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Как и «Нечто», фильм Скотта провалился в прокате. Однако позже обе картины стали культовыми.
Источник:
- 15 ярких закадровых снимков со съёмок знаменитых фильмов, которым в 2023 году исполняется 30 лет
- Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
- 10 самых продуманных ужастиков 21 века
- 20 актёров, которые получали премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 21 веке
- Как создавался культовый комедийный ужастик «Дрожь земли»
Да, собственно, и никак не могло быть связано. Первый мак выпустили в 1984-м, первая винда вышла в 1985-м.