15 любопытных фактов о фильме «Нечто» Джона Карпентера

И хоть фильм «Нечто» в 1982 году провалился в прокате, это ничуть не умаляет его ценности. Такая уж судьба у многих фильмов Карпентера: провал в прокате и триумфальное возвращение на видеокассетах.

Я сам, впечатлявшись картиной в юности, решил недавно освежить свои воспоминания, пересмотрев сие творение Джона Карпентера. И совершенно не пожалел! Да, конечно, некоторые моменты сейчас воспринимаются по-другому, но фильм от этого хуже не стал. Классика не стареет!