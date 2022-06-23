Наказал за шум под окнами: пьяный неадекват в Днепре бросил в детей боевую гранату

54-летний мужчина "принял на грудь" и, судя по всему, устал от криков под окном. Однако вмето того чтобы попросить детей не шуметь, он, не долго думая, кинул в них из окна седьмого этажа гранату. Пацаны буквально родились в рубашках. Задело лишь одного11-летнего мальчика, который находился ближе всего к балконам- на видео он, прихрамывая, пытается убежать от места взрыва. Остальные дети отделались легким испугом.