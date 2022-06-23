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Наказал за шум под окнами: пьяный неадекват в Днепре бросил в детей боевую гранату

Наказал за шум под окнами: пьяный неадекват в Днепре бросил в детей боевую гранату

Автор:
23 июня 2022 13:16
Сообщество : Криминал
Метки: взрыв   видео   граната   дети   днепр   конфликт   неадекват   отомстил   
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Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

54-летний мужчина "принял на грудь" и, судя по всему, устал от криков под окном. Однако вмето того чтобы попросить детей не шуметь, он, не долго думая, кинул в них из окна седьмого этажа гранату. Пацаны буквально родились в рубашках. Задело лишь одного11-летнего мальчика, который находился ближе всего к балконам- на видео он, прихрамывая, пытается убежать от места взрыва. Остальные дети отделались легким испугом.



Для задержания неадекватного украинца пришлось привлекать спецназ. По информации из местных СМИ товарищ забаррикадировался в своей квартире и наотрез отказался открывать дверь.



Сообщается, что у мужчины дома нашли еще пару гранат и патроны, а при взрыве пострадали припаркованные у дома авто.

Судя по количеству оружия и боеприпасов, которые "гуляют" по рукам на Украине, такой эпизод, когда бытовой конфликт разрешается по-военному жёстко, вряд ли будет единственным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: взрыв   видео   граната   дети   днепр   конфликт   неадекват   отомстил   
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14  комментариев
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14k
Александр Час назад
Да уж, повезло малым.
Хотя, думаю это была не граната.
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46k
Элек Мек Полминуты назад
Это был взрыв пакет.
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8k
Игорь 18 минут назад
какая граната? Они бы там все легли - взрывпакет
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
"Сообщается, что пострадали трое 12-летних подростков, все они госпитализированы. У ребенка, который находился ближе всего к месту взрыва обширная минно-взрывная травма, открытые раны уха, грудной клетки, руки и нижней части туловища. "

Здоровья парнишке!!!!!!!!!
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2k
Copycat 37 минут назад
Наверняка там какой нибудь "ветеран АТО" который при случае обычно [мат] до водителей маршруток на тему того какую им музыку надо включать и что бесплатный проезд ему надо давать

ну это тупо последствия того что людям свободно раздавали роужие
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22k
Добрый Алабай 41 минуту назад
На современных онижедетей, охреневших от безнаказанности и вседозволенности, слова не действуют.
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7k
Борис Карабанов 45 минут назад
По всей видимости, граната упала прямо возле бордюра и это спасло. Стойка и труба теплотрассы, возможно, тоже сыграли роль экрана.
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16k
Booka1a 59 минут назад
там даже клумба с цветами не особо пострадала, разве боевая граната так слабо взрывается?
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51k
noName 59 минут назад
Пацаны не в рубашке родились, а в бронекапсуле!!!!
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11k
Kostick Час назад
ну что, найденное владельцу вернуть, ректально. и разумеется, как это заведено - утилизировать те боеприпасы путём подрыва.
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2k
Radugananebe Час назад
Реально неадекват с поехавшей кукушкой.
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1k
pinbalist Час назад
Мудаку оставшиеся гранаты засунуть в ж*пу и рот и выдернуть колечки. А пацанята не в рубашках, они в брониках родились.
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