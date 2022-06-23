Наказал за шум под окнами: пьяный неадекват в Днепре бросил в детей боевую гранату

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.
54-летний мужчина "принял на грудь" и, судя по всему, устал от криков под окном. Однако вмето того чтобы попросить детей не шуметь, он, не долго думая, кинул в них из окна седьмого этажа гранату. Пацаны буквально родились в рубашках. Задело лишь одного11-летнего мальчика, который находился ближе всего к балконам- на видео он, прихрамывая, пытается убежать от места взрыва. Остальные дети отделались легким испугом.
Осторожно! Впечатлительных и слабонервных просим воздержаться от просмотра видео!
Для задержания неадекватного украинца пришлось привлекать спецназ. По информации из местных СМИ товарищ забаррикадировался в своей квартире и наотрез отказался открывать дверь.
Сообщается, что у мужчины дома нашли еще пару гранат и патроны, а при взрыве пострадали припаркованные у дома авто.
Судя по количеству оружия и боеприпасов, которые "гуляют" по рукам на Украине, такой эпизод, когда бытовой конфликт разрешается по-военному жёстко, вряд ли будет единственным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя, думаю это была не граната.
Здоровья парнишке!!!!!!!!!
ну это тупо последствия того что людям свободно раздавали роужие