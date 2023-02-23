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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 219 постов • 19 подписчиков подписаться
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Новая волна землетрясений — магнитуда почти как в Турции, но без жертв

Новая волна землетрясений — магнитуда почти как в Турции, но без жертв

Автор:
23 февраля 2023 22:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Казахстан   Китай   Турция   землетрясения   интересно   катастрофа   таджикистан   
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Таджикистан сегодня трясло. Так, на границе у Китая зафиксировано целых восемь землетрясений, а магнитуда самого сильного составила 7,2 балла. Отметим, что в Турции самый разрушительный толчок был не сильно больше — 7,8 балла.

При этом многие пользователи выкладывали довольно пугающие кадры — как трясутся стены, как падают из шкафов вещи, как трясется потолок.

Сильнее всего, указали китайские СМИ, «трясло» в районе городов Синьцзяна. При этом серьезных разрушений там нет, в отличии от той же Турции.

Кроме того, затронуло и Узбекистан — там зафиксировали толчки магнитудой до 5,8 баллов. К счастью, там тоже обошлось без пострадавших.В одной из провинций Турции также были незначительные толчки.


Удивительно, но действительно, разрушений на улицах нет, как и пострадавших — при этом ни в Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в Китае. Вероятно, причина и в том, что эти районы трясет довольно частенько, и потому практически все строения там довольно устойчивые к землетрясениям.

Впрочем, отметим, что трясло также Иркутск — правда, местные жители почти ничего не ощутили. И, видимо, к счастью — там тоже привыкли к подземным толчкам.

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Метки: Казахстан   Китай   Турция   землетрясения   интересно   катастрофа   таджикистан   
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3  комментария
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1k
GoInDown 42 минуты назад
Складывается впечатление, что Мать-Землю мы зае...ли в доску и она Устроит нам настоящий пздц.
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8k
au3 21 минуту назад
"магнитуда самого сильного составила 7,2 балла. Отметим, что в Турции самый разрушительный толчок был не сильно больше 7,8 балла"

7 и 8 отличаются в 10 раз. Так что 7,2 и 7,8 это в разы.
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52
Анатолий Полчаса назад
Однозначно Да. Уже устраивает.
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Александр Невский
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