Новая волна землетрясений — магнитуда почти как в Турции, но без жертв

Удивительно, но действительно, разрушений на улицах нет, как и пострадавших — при этом ни в Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в Китае. Вероятно, причина и в том, что эти районы трясет довольно частенько, и потому практически все строения там довольно устойчивые к землетрясениям.

Впрочем, отметим, что трясло также Иркутск — правда, местные жители почти ничего не ощутили. И, видимо, к счастью — там тоже привыкли к подземным толчкам.