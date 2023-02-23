Новая волна землетрясений — магнитуда почти как в Турции, но без жертв

Таджикистан сегодня трясло. Так, на границе у Китая зафиксировано целых восемь землетрясений, а магнитуда самого сильного составила 7,2 балла. Отметим, что в Турции самый разрушительный толчок был не сильно больше — 7,8 балла.
При этом многие пользователи выкладывали довольно пугающие кадры — как трясутся стены, как падают из шкафов вещи, как трясется потолок.
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Сильнее всего, указали китайские СМИ, «трясло» в районе городов Синьцзяна. При этом серьезных разрушений там нет, в отличии от той же Турции.
Кроме того, затронуло и Узбекистан — там зафиксировали толчки магнитудой до 5,8 баллов. К счастью, там тоже обошлось без пострадавших.В одной из провинций Турции также были незначительные толчки.
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Удивительно, но действительно, разрушений на улицах нет, как и пострадавших — при этом ни в Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в Китае. Вероятно, причина и в том, что эти районы трясет довольно частенько, и потому практически все строения там довольно устойчивые к землетрясениям.
Впрочем, отметим, что трясло также Иркутск — правда, местные жители почти ничего не ощутили. И, видимо, к счастью — там тоже привыкли к подземным толчкам.
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7 и 8 отличаются в 10 раз. Так что 7,2 и 7,8 это в разы.