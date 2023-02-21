Вот что значит «жёсткая посадка»: во время визита Байдена в Польшу один из его сопровождающих кубарем скатился с трапа самолёта

И попал на польскую землю чуть раньше, чем ожидал.
Про президента США ходит множество мемов. Один из них связан с падениями
С велосипеда:
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И с необычным подъёмом по трапу борта №1:
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Злосчастный трап не даёт покоя не только Байдену, но и его сотрудникам. Один из них летел с него как птица во время визита президента США в Польшу.
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Вроде бы обошлось без последствий - и для трапа, и для сотрудника.
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