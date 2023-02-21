FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10008 постов • 1386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Вот что значит «жёсткая посадка»: во время визита Байдена в Польшу один из его сопровождающих кубарем скатился с трапа самолёта

Вот что значит «жёсткая посадка»: во время визита Байдена в Польшу один из его сопровождающих кубарем скатился с трапа самолёта

Автор:
21 февраля 2023 16:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trap   Джо Байден   Польша   видео   падение   президент сша   самолёт   сотрудник   
2710
1
3

И попал на польскую землю чуть раньше, чем ожидал.

Про президента США ходит множество мемов. Один из них связан с падениями

С велосипеда:

И с необычным подъёмом по трапу борта №1:

Злосчастный трап не даёт покоя не только Байдену, но и его сотрудникам. Один из них летел с него как птица во время визита президента США в Польшу.

Вроде бы обошлось без последствий - и для трапа, и для сотрудника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: trap   Джо Байден   Польша   видео   падение   президент сша   самолёт   сотрудник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Zемляк 2 часа назад
Это дублер Байдауна на такие случаи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Типа граф 5 минут назад
От дедушки заразился .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хрюн 15 минут назад
Это он показывал бидену «смотри как надо»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
Иванов Петров Сидоров 16 минут назад
После выступления Путина у него ноги подкосились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex 20 минут назад
весь мир зависит от этого старого пердуна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Влад 45 минут назад
Метит в следующие президенты, серьезная заявка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Вася Васильев 52 минуты назад
что-то давно самоходный дед не падал и с призраками не разговаривал... Неужели на этот раз на него прошивку без багов накатили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дети откопали осла 59 минут назад
Жаль башку себе не свернул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Bill Час назад
Геронтократия. Вашингтонские старцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
котегRUS Час назад
чот напомнило...

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Бидону и его шестерке такие надевать..и будет всё о.ки оби)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 Час назад
Явно сглаз какой-то на этом трапе...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 2 часа назад
Кубарем он катился с визгом Кляты Москали? или Польска курва?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
не принимает землица польская наглосаксов ипучих
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 2 часа назад
сотрудник небось нажратый был, вот и сверзился с трапа ))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium 2 часа назад
Это у них национальная забава, кто эффектнее навернется, тот круче)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
Mrak OBOY 2 часа назад
у них теперь мода такая! будь отрешен, теряйся, слушай мертвых, живи в фантазиях и падай, падай в любой ситуации. это создание образа нормальности. если вокруг все станут идиотами то сгладят образ бидона и будет казаться что он нормальный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 2 часа назад
Трап созвучный с Трампом, думаю это проделки старины Дональда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201139



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя
Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя
Набирающие популярность в сообществах
Блюда к 23 февраля
Блюда к 23 февраля
Как решили эту проблему в Японии
Как решили эту проблему в Японии
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомир#картинки#Москва#кино#Ynews#Еда#улыбнуло
#Юмор#факты#интересное#история#позитив#дети#СССР#подборка#люди#авто аварии
#Прикол#в мире#автомобили#Приколы#Жизнь#дтп#США#аварии#Фотографии#удивительно
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд Поляк в костюме Санты упал со своего 7-метрового велосипеда при попытке установить рекорд В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета "Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира, подравшегося с бортпроводниками "Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира,... Две ракеты упали на территории Польши: что известно об инциденте к этому часу Две ракеты упали на территории Польши: что известно об инциденте к этому часу Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета

На что жалуетесь?

Вернуться