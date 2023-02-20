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Курьезные ситуации на рыбалке: подборка фото

Курьезные ситуации на рыбалке: подборка фото

Автор:
20 февраля 2023 20:02
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   подборка.   рыбалка   фото   
423
13

Рыбалка — любимое увлечение большинства мужчин. Это интересное и полезное хобби, которое известно крайне занимательным времяпровождением на природе в кругу друзей. Но на открытой местности близ водоёма может случиться всякое даже с опытным рыбаком. Предлагаем посмотреть на непредсказуемые и забавные ситуации, которые могут произойти на рыбалке.

1. Долгожданный улов был успешно выпущен из рук. Счастье было так близко.


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2. Когда не посмотрел прогноз погоды.


3. Интересное место для рыбалки, интересно, что он сможет выловить? Башмак?



4. Ну очень рыбное место.


5. Он шел к успеху, но заснул.


6. Неожиданный поворот: рыбка оказалась трофейной.


7. Поразительное сходство рыбака и добычи.


8. Главное, что клюёт, остальное не важно!


9. Немного распугали рыбу. Атмосферная рыбалка в деревне.


10. Хороший тамада и конкурсы интересные.


11. Учиться никогда не поздно. Рыбалка по рецепту?


12. Полное единение с природой и зов предков. Кому нужна удочка, когда есть эффективные подручные средства?


Если какой-нибудь снимок "улыбнул" – буду рад Вашим комментариям. Желаю рыбакам (и всем фишкиянам) удачи. Клёв это "клёво"! А Природа – ...это ДА!!! Всем хорошего настроения! Спасибо за просмотр.


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Метки: Приколы   подборка.   рыбалка   фото   
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5  комментариев
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898
Шурман Час назад
Себя добавлю :) это когда клев ни какой ;) сиди с 6 утра в тумане и хрен знаешь куда кинул свыше 100 метров и вот у тебя птичик твой друг ;) кстати он меня достал , до 4х дня сидел рядом и постоянно подходил и говорил КРЯЯ :)
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3k
eugen 44 минуты назад
Германия, река Липпе. Рыбалка супер, от бычка до сома есть всё
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Зло, предательство помню. К добрым добр. Люблю природу.
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