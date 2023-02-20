Курьезные ситуации на рыбалке: подборка фото

Рыбалка — любимое увлечение большинства мужчин. Это интересное и полезное хобби, которое известно крайне занимательным времяпровождением на природе в кругу друзей. Но на открытой местности близ водоёма может случиться всякое даже с опытным рыбаком. Предлагаем посмотреть на непредсказуемые и забавные ситуации, которые могут произойти на рыбалке.
1. Долгожданный улов был успешно выпущен из рук. Счастье было так близко.
2. Когда не посмотрел прогноз погоды.
3. Интересное место для рыбалки, интересно, что он сможет выловить? Башмак?
4. Ну очень рыбное место.
5. Он шел к успеху, но заснул.
6. Неожиданный поворот: рыбка оказалась трофейной.
7. Поразительное сходство рыбака и добычи.
8. Главное, что клюёт, остальное не важно!
9. Немного распугали рыбу. Атмосферная рыбалка в деревне.
10. Хороший тамада и конкурсы интересные.
11. Учиться никогда не поздно. Рыбалка по рецепту?
12. Полное единение с природой и зов предков. Кому нужна удочка, когда есть эффективные подручные средства?
Если какой-нибудь снимок "улыбнул" – буду рад Вашим комментариям. Желаю рыбакам (и всем фишкиянам) удачи. Клёв это "клёво"! А Природа – ...это ДА!!! Всем хорошего настроения! Спасибо за просмотр.
Источник:
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