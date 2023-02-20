Курьезные ситуации на рыбалке: подборка фото

Рыбалка — любимое увлечение большинства мужчин. Это интересное и полезное хобби, которое известно крайне занимательным времяпровождением на природе в кругу друзей. Но на открытой местности близ водоёма может случиться всякое даже с опытным рыбаком. Предлагаем посмотреть на непредсказуемые и забавные ситуации, которые могут произойти на рыбалке.