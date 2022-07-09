Беспардонный енот украл рыбу у маленького рыболова



В итоге состоялась подлая кража среди бела дня, причём зверёк чуть было не скрылся, прихватив с собой заодно и удочку. Хочется верить, что юный рыбак не сильно расстроился из-за необычного инцидента, а енот получил от рыбного обеда удовольствие. В конце концов, рыба хотя бы попалась на крючок не зря и хоть кому-то доставила радость.









