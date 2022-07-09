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Беспардонный енот украл рыбу у маленького рыболова

Беспардонный енот украл рыбу у маленького рыболова

Автор:
09 июля 2022 09:42
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   енот   животные   забавно   мальчик   рыбалка   фото   
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Наверняка этот 3-летний житель Гатлинбурга (Теннесси, США) испытывал приятное волнение, ведь он впервые в жизни ловил рыбу под присмотром старших родственников.

И на первый взгляд кажется, что удача оказалась благосклонна к маленькому рыболову — он вытащил из ручья рыбку. Вот только дальше все планы удачи нарушил бессовестный енот, который был уверен, что ему рыба куда нужнее.



В итоге состоялась подлая кража среди бела дня, причём зверёк чуть было не скрылся, прихватив с собой заодно и удочку. Хочется верить, что юный рыбак не сильно расстроился из-за необычного инцидента, а енот получил от рыбного обеда удовольствие. В конце концов, рыба хотя бы попалась на крючок не зря и хоть кому-то доставила радость.




Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   енот   животные   забавно   мальчик   рыбалка   фото   
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4  комментария
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8k
Летучий Мыш 20 минут назад
Где ж тут украл то? Украл- это тайно, пока никто не видит. А этот нагло отжал, причем вместе в удочкой
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Vadim Balabanov 16 минут назад
Понятно что еноту нужнее, иначе было-бы наоборот.
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Григорий Полчаса назад
Всегда удивлялся, что в таких ручьях ловят рыбу.
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