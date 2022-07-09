Беспардонный енот украл рыбу у маленького рыболова

Наверняка этот 3-летний житель Гатлинбурга (Теннесси, США) испытывал приятное волнение, ведь он впервые в жизни ловил рыбу под присмотром старших родственников.
И на первый взгляд кажется, что удача оказалась благосклонна к маленькому рыболову — он вытащил из ручья рыбку. Вот только дальше все планы удачи нарушил бессовестный енот, который был уверен, что ему рыба куда нужнее.
В итоге состоялась подлая кража среди бела дня, причём зверёк чуть было не скрылся, прихватив с собой заодно и удочку. Хочется верить, что юный рыбак не сильно расстроился из-за необычного инцидента, а енот получил от рыбного обеда удовольствие. В конце концов, рыба хотя бы попалась на крючок не зря и хоть кому-то доставила радость.
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