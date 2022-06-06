FISHKINET
Сообщество Юмор 14966 постов • 2903 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Жизнь с женой - это весело: 20+ эпичных курьёзов из семейной жизни

Жизнь с женой - это весело: 20+ эпичных курьёзов из семейной жизни

Автор:
06 июня 2022 19:52
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Приколы   жена   женщины   жены   муж и жена   семья   смешно   смешные фото   фото   
671
30
Жизнь в браке полна забавных и курьёзных моментов, над которыми хочется от души посмеяться вместе - ведь именно юмор спасает во многих ситуациях. Большая часть эпичных моментов случается с жёнами - и пользователи форума поделились своими случаями из семейной жизни, от которых хочется и плакать, и смеяться.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Жизнь   Приколы   жена   женщины   жены   муж и жена   семья   смешно   смешные фото   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Фу, мерикосия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 13 минут назад
Сегодня какой-то особый день мудацких постов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 17 минут назад
Это не рэддит случайно,где собираются тупые пиндосы и делятся своими соплями?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Игорь Полчаса назад
Вы знаете, а я недавно перестал над их тупостью смеяться. Мне их просто жалко. Оказывается их почти 100 лет травили свинцовыми выхлопами, а свинец как раз и влияет на мозги в первую очередь.
Нация на колёсах, но без мозгов, несколько поколений. Поэтому у них если кто и двигает науку, так или косоглазый, или индус или европеец.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48398



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
"Дорога в ад", которая подарила Крису Ри небывалый успех
"Дорога в ад", которая подарила Крису Ри небывалый успех
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
17 дизайнеров и архитекторов, у которых случился перебор с воображением
17 дизайнеров и архитекторов, у которых случился перебор с воображением
"Хочу усидеть на трёх стульях": Анна Нетребко рассказала немецкой газете, чего они с Россией хотят друг от друга
"Хочу усидеть на трёх стульях": Анна Нетребко рассказала немецкой газете, чего они с...
Если потребление, то только такое
Если потребление, то только такое
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так можно было?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#фотографии#автомир#страна#СССР#аварии#милота#съемка
#Юмор#животные#факты#автомобили#прикол#комментарии#США#забавно#сатира
#люди#интересно#в мире#Приколы#подборка#сарказм#Разное#кино#фильм
Если потребление, то только такое Если потребление, то только такое 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок 15 прикольных кадров, которыми поделились в сети 15 прикольных кадров, которыми поделились в сети 25 людей, которые вывели лень на новый уровень 25 людей, которые вывели лень на новый уровень

На что жалуетесь?

Вернуться