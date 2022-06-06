Жизнь с женой - это весело: 20+ эпичных курьёзов из семейной жизни

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Жизнь в браке полна забавных и курьёзных моментов, над которыми хочется от души посмеяться вместе - ведь именно юмор спасает во многих ситуациях. Большая часть эпичных моментов случается с жёнами - и пользователи форума поделились своими случаями из семейной жизни, от которых хочется и плакать, и смеяться.
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"Я месяц искала своё обручальное кольцо, и звонила везде, где только можно. Случайно нашла его в дезодоранте мужа"
"Моя супруга решила достать ёлку с чердака. Я сказал ей не наступать на гипсокартон. Позже она сказала, что не понимает, как выглядит гипсокартон"
"Моя жена купила попкорн, потому что "видела в нашем номере микроволновку". Вот как, по ее мнению, выглядит микроволновка"
"Кофе и собачий корм у нас почему-то хранятся вместе. Сегодня утром я их, естественно, перепутал"
"Жена: "У нас дома все время так холодно! Сделай уже что-нибудь с теплом!" Почему у нас на самом деле холодно:"
"Моя жена принесла новый цветок в горшке, и поставила его на полку над унитазом. Час спустя мы услышали странный звук"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь Приколы жена женщины жены муж и жена семья смешно смешные фото фото
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