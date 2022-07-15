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Новый уровень неловкого контента: фотосессии суррогатного материнства

Новый уровень неловкого контента: фотосессии суррогатного материнства

Автор:
15 июля 2022 08:25
Метки: Приколы   забавно   кринж   материнство   семейные фото   суррогатное материнство   фото   фотосессии   
2658
10

Думали, что видели в интернете уже все самое странное? Сегодня выходим на новый уровень "неловкого контента". Предлагаем посмотреть на кадры с беременными суррогатными матерями.

Завести ребенка - это естественное желание, возникающее в паре. Однако не всегда есть возможность или желание родить естественным путем. Мы никого не осуждаем и искреннее сочувствуем тем, у кого нет возможности выносить и родить ребенка из-за проблем со здоровьем!

×
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Естественно, люди, ожидающие своего малыша, хотят запечатлеть этот счастливый для них момент.


А как вы думаете, такие фотосессии вообще уместны?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Приколы   забавно   кринж   материнство   семейные фото   суррогатное материнство   фото   фотосессии   
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4  комментария
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10k
Клёст Час назад
Оху"тельный план!!
А потом на семейном торжестве обязательно показать эти фото выросшему ребенку. Чтобы тоже умилился глядя на свою кровиночку маму, и спятил.
Класс!
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4k
мемфрид 4 минуты назад
Нет
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2k
Leonid 22 минуты назад
Мне кажется что это все не уместно и не этично...
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75
Человек Наблюдающий 23 минуты назад
в [мат]
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