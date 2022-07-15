Новый уровень неловкого контента: фотосессии суррогатного материнства

Думали, что видели в интернете уже все самое странное? Сегодня выходим на новый уровень "неловкого контента". Предлагаем посмотреть на кадры с беременными суррогатными матерями.
Завести ребенка - это естественное желание, возникающее в паре. Однако не всегда есть возможность или желание родить естественным путем. Мы никого не осуждаем и искреннее сочувствуем тем, у кого нет возможности выносить и родить ребенка из-за проблем со здоровьем!
Однако счастливые фотосессии семей, который решились на суррогатную мать, выглядят как минимум странно
Естественно, люди, ожидающие своего малыша, хотят запечатлеть этот счастливый для них момент.
Фотографам стоит задуматься над тем, как делать кадры, чтобы это событие выглядело менее отталкивающим
А как вы думаете, такие фотосессии вообще уместны?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А потом на семейном торжестве обязательно показать эти фото выросшему ребенку. Чтобы тоже умилился глядя на свою кровиночку маму, и спятил.
Класс!